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Egy angol-argentin botrány miatt vezették be a piros és sárga lapokat a futballban

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 14. 17:00
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Sokszorosan terhelt kapcsolatú válogatottak találkoznak szerdán a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében. Az Argentína-Anglia párharc 1966-ban változott meg, amikor olyan brutális meccset vívtak, hogy később emiatt vezették be a sárga és piros lapokat.

Anglia és Argentína szerda este Atlantában vb-elődöntőt játszik egymás ellen, de talán kevesen tudják, de az 1966-os vb-negyeddöntőjük történelmi jelentőségű volt: az a meccs hozzájárult ahhoz, hogy a játékvezetők piros és sárga lapokkal fegyelmezik a játékosokat. Azon a találkozón a 33. percben Antonio Rattínt leküldte a pályáról a játékvezető. Az argentin csapatkapitány három perccel korábban felrúgta Bobby Charltont, majd vitatkozott a német játékvezetővel, Rudolf Kreitleinnel. Az Argentína-Anglia elődöntő újabb parázs meccset ígér.

Az Argentína-Anglia meccs 1986-ban is emlékezetes csatát hozott
Az Argentína-Anglia meccs 1986-ban is emlékezetes csatát hozott Fotó: AFP

Mivel a bíró nem beszélt spanyolul, a játékos pedig németül, hatalmas kommunikációs káosz alakult ki. Rattín percekig nem volt hajlandó elhagyni a pályát, tolmácsot követelt, majd dühében leült a királynőnek fenntartott vörös szőnyegre.

Nyolc percen át állt a játék. Ugyanezen a meccsen Jack és Bobby Charlton is szóbeli figyelmeztetést kapott, de erről ők és a szurkolók is csak a másnapi újságokból értesültek, mert a pályán senki sem értette a játékvezető jelzéseit. A mérkőzés után a FIFA bírói bizottságából Ken Aston hazafelé tartott, amikor Londonban megállt egy piros lámpánál a Kensington High Streeten, és zseniális ötlete támadt. Arra gondolt, hogy a fényjelzéseket a futballpályán is lehetne alkalmazni, a sárga lenne a figyelmeztetés, a piros pedig "ne tovább", kiestél a játékból. A lapok használata áthidalta a nyelvi korlátokat, így a szurkolók, a tévénézők és maguk a futballisták is azonnal megérthették a bíró döntését. A lapokat a következő vb-n, 1970-ben használták először - írja a BBC.

Argentína-Anglia: nem csak Maradona okozott balhét

Persze 1966-ban senki sem gondolta, hogy a két válogatott képes lesz fokozni a feszültséget. Húsz évvel később, az 1986-os vb-n Diego Maradona kézzel szerzett gólt, majd minden idők legszebb vb-gólját lőtte a 2-1-re megnyert meccsen. 1998-ban David Beckhamet kiállították az angol-argentin nyolcaddöntőben, aztán négy év múlva már ő volt a hős, amikor büntetőből győztes gólt szerzett. Minden bizonnyal a szerdai vb-elődöntő tovább bővíti majd az angol-argentin párharcok történetét.

 

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