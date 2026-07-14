Charlie Sheen milliókat spórolt az utolsó pillanatban

Hosszú évek után végre pont került Charlie Sheen és volt felesége, Brooke Mueller gyermekelhelyezési és gyermektartási vitájának végére. A Két pasi - meg egy kicsi sztárja ugyan eredetileg több mint 15 millió dolláros követeléssel nézett szembe, a mostani megállapodás szerint azonban 'csak' 500.000 dollárt kell megfizetnie.
Végre lezárult Charlie Sheen és Brooke Mueller másfél évtizede tartó jogi csatározása. A PEOPLE magazin által megszerzett bírósági dokumentumok szerint a Két pasi - meg egy kicsi sztárjának 500 ezer dollárt, vagyis körülbelül 155 millió forintot kell fizetnie volt feleségének. Az egyezség értelmében két részletben kell ezt megtennie: az elsőt július 10-ig, a másodikat pedig szeptember 1-ig. Ezzel pedig lezárják az elmaradt gyermektartással kapcsolatos követeléseket, és egyik fél sem támaszt további igényt a korábbi időszakra vonatkozóan. A megállapodás szerint a jövőben mindkét szülő maga viseli a gyermekekkel kapcsolatos költségeket azokban az időszakokban, amikor a fiúk nála tartózkodnak.
A mostani 500 ezer dolláros megállapodás jogi győzelemnek minősül A nagy durranás filmek sztárjának, ugyanis korábban jóval magasabb összeg volt a tét. Brooke ugyanis tavaly azt állította, hogy volt férje több mint 15 millió dollárral, vagyis több mint 4,5 milliárd forinttal tartozik neki elmaradt gyermektartás és kamatok miatt. A követelés szerint az összeg még 2011-re vezethető vissza, ami az évek során folyamatosan nőtt. Sheen jogi képviselője erre azt reagálta, hogy:
Brooke az elmúlt 15 évben többször is járt elvonón, míg Charlie 100%-ban gondoskodott a gyerekekről, ezért nincs joga gyerektartásra.
A most benyújtott bírósági dokumentumok szerint azonban a felek végül kompromisszumra jutottak.
A sztárpár 2008-ban házasodott össze, kapcsolatukból ikrek születtek: Bob és Max. A házasság azonban néhány év alatt megromlott, és 2011-ben hivatalosan is szakítottak. Brooke Mueller és Charlie Sheen válása után évekig tartó jogi csatározás kezdődött a gyermektartás és a gyermekek elhelyezése körül. A mostani megállapodás pedig végre lezárja ezt a közel másfél évtizede tartó vitát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.