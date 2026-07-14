Charlie Sheen milliókat spórolt az utolsó pillanatban

Hosszú évek után végre pont került Charlie Sheen és volt felesége, Brooke Mueller gyermekelhelyezési és gyermektartási vitájának végére. A Két pasi - meg egy kicsi sztárja ugyan eredetileg több mint 15 millió dolláros követeléssel nézett szembe, a mostani megállapodás szerint azonban 'csak' 500.000 dollárt kell megfizetnie.

Charlie Sheennek 500 ezer dollárt kell fizetnie volt feleségének Brooke Muellernek (Fotó: gotpap/starmaxinc.com / Northfoto)

Charlie Sheen és Brooke Mueller megegyezésre jutottak a gyerektartási vitájukban

megegyezésre jutottak a gyerektartási vitájukban A Két pasi - meg egy kicsi sorozat sztárjának 500.000 dollárt kell fizetnie volt feleségének

sorozat sztárjának 500.000 dollárt kell fizetnie volt feleségének A két híresség 2008 és 2011 között volt házas és a jogi csatájuk a válás óta húzódik

Charlie Sheen másfél évtizedes jogi csatája ért véget

Végre lezárult Charlie Sheen és Brooke Mueller másfél évtizede tartó jogi csatározása. A PEOPLE magazin által megszerzett bírósági dokumentumok szerint a Két pasi - meg egy kicsi sztárjának 500 ezer dollárt, vagyis körülbelül 155 millió forintot kell fizetnie volt feleségének. Az egyezség értelmében két részletben kell ezt megtennie: az elsőt július 10-ig, a másodikat pedig szeptember 1-ig. Ezzel pedig lezárják az elmaradt gyermektartással kapcsolatos követeléseket, és egyik fél sem támaszt további igényt a korábbi időszakra vonatkozóan. A megállapodás szerint a jövőben mindkét szülő maga viseli a gyermekekkel kapcsolatos költségeket azokban az időszakokban, amikor a fiúk nála tartózkodnak.

Brooke Mueller korábban 15 millió dollárt követelt volt férjétől, Charlie Sheentől (Fotó: LORI SHEPLER / Northfoto)

15 millió dollár volt a tét

A mostani 500 ezer dolláros megállapodás jogi győzelemnek minősül A nagy durranás filmek sztárjának, ugyanis korábban jóval magasabb összeg volt a tét. Brooke ugyanis tavaly azt állította, hogy volt férje több mint 15 millió dollárral, vagyis több mint 4,5 milliárd forinttal tartozik neki elmaradt gyermektartás és kamatok miatt. A követelés szerint az összeg még 2011-re vezethető vissza, ami az évek során folyamatosan nőtt. Sheen jogi képviselője erre azt reagálta, hogy:

Brooke az elmúlt 15 évben többször is járt elvonón, míg Charlie 100%-ban gondoskodott a gyerekekről, ezért nincs joga gyerektartásra.

A most benyújtott bírósági dokumentumok szerint azonban a felek végül kompromisszumra jutottak.