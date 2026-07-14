Egy éve történt a tragédia: Nyári Károly kitálalt Schmuck Andorról

Ma egy éve hunyt el Schmuck Andor. A gyászévforduló alkalmából felkerestük a legendás zongoraművészt és énekest, Nyári Károlyt, aki tavaly búcsúbeszédet mondott a politikus temetésén. A zenész egyike volt azoknak, akik a halála előtt utoljára találkozhattak és beszélhettek vele. Lapunknak most felidézte a közös emlékeket, és beszélt arról is, hogyan igyekszik ápolni barátja szellemi örökségét.

Nyári Károly Schmuck Andor temetésén szívszorító beszédet mondott, sőt zenélt is tavaly ilyenkor (Fotó: Tumbász Hédi)

Nyári Károly nem felejti Schmuck Andort

Az évforduló közeledtével az elmúlt napokban szinte folyamatosan a barátja járt a fejében, így a hétvégét is a közös emlékek felidézésével töltötte.

Már az egész hétvégét az ő szellemiségében és emlékében töltöttem, hiszen nagyon jó barátságban voltunk. Úgy gondolom, hogy nagy veszteség mindannyiunk számára Andor elvesztése. Fájó szívvel természetesen emlékezünk rá, de itt maradt a szellemisége köztünk, amit tovább kell vinnünk

– vallotta be a zenész.

„Legalább akkora szíve volt, amekkora ember volt”

Andort a mindennapokban leginkább az önzetlenség és a segítőkészség jellemezte. „Mindenkin csak segíteni akart világéletében. Legalább akkora szíve volt, amekkora darab ember volt”– árulta el Nyári Károly. Barátja munkásságából az idősek támogatása állt hozzá a legközelebb, ezt az útmutatást pedig saját magára nézve is kötelezőnek érzi

Rengeteget tett az idősekért, a szépkorúakért. Igazán példaértékű volt az az irányadás, amit mutatott, és amit igyekszem én magam is továbbvinni

– tette hozzá a művész.

Schmuck Andor halála még mindig felfoghatatlan Nyári Károly számára (Fotó: Bors)

Koncerttel adóztak az emléke előtt

Nemrégiben egy fellépés alkalmával a Tisztelet Társaságánál a barátok és a tisztelők közösen emlékeztek meg Andor munkásságáról és páratlan személyéről. „Körülbelül 2-3 hete voltunk a Tisztelet Társaságánál egy koncertet adni a közeledő évforduló kapcsán. Ott is felidéztük Andor szenzációs tevékenységét” – zárta a gondolatait Nyári Károly, aki ígéretéhez hűen remekül ápolja barátja örökségét.