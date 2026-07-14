ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Stella, Örs névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy éve történt a tragédia: Nyári Károly kitálalt Schmuck Andorról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Schmuck Andor
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 14. 13:00
örökségNyári Károlytemetés
Őszinte és drámai vallomást tett a legendás magyar zenész, Nyári Károly. A művész elárulta, hogyan igyekszik ápolni a pontosan egy éve elhunyt Schmuck Andor szellemi örökségét.

Ma egy éve hunyt el Schmuck Andor. A gyászévforduló alkalmából felkerestük a legendás zongoraművészt és énekest, Nyári Károlyt, aki tavaly búcsúbeszédet mondott a politikus temetésén. A zenész egyike volt azoknak, akik a halála előtt utoljára találkozhattak és beszélhettek vele. Lapunknak most felidézte a közös emlékeket, és beszélt arról is, hogyan igyekszik ápolni barátja szellemi örökségét.

Nyári Károly szívszorító produkciót adott Schmuck Andor temetésén.
Nyári Károly Schmuck Andor temetésén szívszorító beszédet mondott, sőt zenélt is tavaly ilyenkor (Fotó: Tumbász Hédi)

Nyári Károly nem felejti Schmuck Andort

Az évforduló közeledtével az elmúlt napokban szinte folyamatosan a barátja járt a fejében, így a hétvégét is a közös emlékek felidézésével töltötte. 

Már az egész hétvégét az ő szellemiségében és emlékében töltöttem, hiszen nagyon jó barátságban voltunk. Úgy gondolom, hogy nagy veszteség mindannyiunk számára Andor elvesztése. Fájó szívvel természetesen emlékezünk rá, de itt maradt a szellemisége köztünk, amit tovább kell vinnünk

 – vallotta be a zenész.

„Legalább akkora szíve volt, amekkora ember volt”

Andort a mindennapokban leginkább az önzetlenség és a segítőkészség jellemezte. „Mindenkin csak segíteni akart világéletében. Legalább akkora szíve volt, amekkora darab ember volt”– árulta el Nyári Károly. Barátja munkásságából az idősek támogatása állt hozzá a legközelebb, ezt az útmutatást pedig saját magára nézve is kötelezőnek érzi

Rengeteget tett az idősekért, a szépkorúakért. Igazán példaértékű volt az az irányadás, amit mutatott, és amit igyekszem én magam is továbbvinni

– tette hozzá a művész.

Schmuck Andor halála még mindig felfoghatalan sokunk számára.
Schmuck Andor halála még mindig felfoghatatlan Nyári Károly számára (Fotó: Bors)

Koncerttel adóztak az emléke előtt

Nemrégiben egy fellépés alkalmával a Tisztelet Társaságánál a barátok és a tisztelők közösen emlékeztek meg Andor munkásságáról és páratlan személyéről. „Körülbelül 2-3 hete voltunk a Tisztelet Társaságánál egy koncertet adni a közeledő évforduló kapcsán. Ott is felidéztük Andor szenzációs tevékenységét” – zárta a gondolatait Nyári Károly, aki ígéretéhez hűen remekül ápolja barátja örökségét.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu