Egy éve történt a tragédia: Nyári Károly kitálalt Schmuck Andorról

Ma egy éve hunyt el Schmuck Andor. A gyászévforduló alkalmából felkerestük a legendás zongoraművészt és énekest, Nyári Károlyt, aki tavaly búcsúbeszédet mondott a politikus temetésén. A zenész egyike volt azoknak, akik a halála előtt utoljára találkozhattak és beszélhettek vele. Lapunknak most felidézte a közös emlékeket, és beszélt arról is, hogyan igyekszik ápolni barátja szellemi örökségét.
Az évforduló közeledtével az elmúlt napokban szinte folyamatosan a barátja járt a fejében, így a hétvégét is a közös emlékek felidézésével töltötte.
Már az egész hétvégét az ő szellemiségében és emlékében töltöttem, hiszen nagyon jó barátságban voltunk. Úgy gondolom, hogy nagy veszteség mindannyiunk számára Andor elvesztése. Fájó szívvel természetesen emlékezünk rá, de itt maradt a szellemisége köztünk, amit tovább kell vinnünk
– vallotta be a zenész.
Andort a mindennapokban leginkább az önzetlenség és a segítőkészség jellemezte. „Mindenkin csak segíteni akart világéletében. Legalább akkora szíve volt, amekkora darab ember volt”– árulta el Nyári Károly. Barátja munkásságából az idősek támogatása állt hozzá a legközelebb, ezt az útmutatást pedig saját magára nézve is kötelezőnek érzi
Rengeteget tett az idősekért, a szépkorúakért. Igazán példaértékű volt az az irányadás, amit mutatott, és amit igyekszem én magam is továbbvinni
– tette hozzá a művész.
Nemrégiben egy fellépés alkalmával a Tisztelet Társaságánál a barátok és a tisztelők közösen emlékeztek meg Andor munkásságáról és páratlan személyéről. „Körülbelül 2-3 hete voltunk a Tisztelet Társaságánál egy koncertet adni a közeledő évforduló kapcsán. Ott is felidéztük Andor szenzációs tevékenységét” – zárta a gondolatait Nyári Károly, aki ígéretéhez hűen remekül ápolja barátja örökségét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.