Sam Neill halálának okáról újabb részletek derültek ki: szívszorító, hogy teltek az utolsó napjai

Sam Neill idén tavasszal örömmel jelentette be, hogy legyőzte a rákot, de néhány hónappal később mégis váratlanul elhunyt. Most egykori párja szívszorító részleteket árult el arról, milyen súlyos állapotban volt a Jurassic Park színésze az utolsó hetekben, és mi vezethetett a tragédiához.

Sam Neill halála előtt tüdőgyulladással küzdött (Fotó: Igor Vidyashev/Northfoto)

A Jurassic Park sztárja idén tavasszal jelentette be, hogy hosszú évek után végre legyőzte a vérrákot

sztárja idén tavasszal jelentette be, hogy hosszú évek után végre legyőzte a vérrákot Pár hónappal később, július 13-án mégis váratlanul elhunyt 78 éves korában

Korábbi élettársa most újabb részleteket osztott meg Sam Neill halálának okáról.

Sam Neill tüdőgyulladással küzdött halála előtt

Sam Neill halála világszerte sokkolta a rajongókat. És bár egyelőre hivatalos közleményben nem részletezték a tragédiát, most a korábbi élettársa újabb részleteket osztott meg a haláláról. A Daily Mail beszámolója alapján Laura Tingle azt mondta, hogy a színész az utolsó két hétben már rendkívül rossz állapotban volt. Elmondása szerint tüdőgyulladással küzdött, és szervezete egyszerűen túl kimerült volt ahhoz, hogy egy újabb komoly betegséget legyőzzön.

Az elmúlt pár hétben nagyon beteg volt, és mindenki, aki szerette, közelről és távolról is szurkolt neki, de szerintem ez már egy kicsit túl sok volt ahhoz, hogy még egyszer felépüljön.

Úgy véli, a hosszú éveken át tartó kezelések és az immunrendszerét megterhelő terápiák után már nem maradt elegendő ereje a felépüléshez.

Rengeteg kemoterápián és immunterápián esett át, és szerencsére végül sikerült legyőznie a vérrákot, de ez jelentősen legyengítette az immunrendszerét.

Sam Neill a rákot legyőzte, de szervezete már nem tudott felépülni

A tragédia különösen váratlanul érte a rajongókat és a családját egyaránt, hiszen Sam Neill idén tavasszal még arról beszélt, hogy sikeres CAR-T sejtterápiának köszönhetően szervezetében már nem mutatható ki a ritka vérrák, amelyet 2022-ben diagnosztizáltak nála. A színész akkor boldogan nyilatkozott arról, hogy ismét tele van tervekkel, szeretne dolgozni, és reméli, még hosszú évek állnak előtte. Laura Tingle szerint azonban a rák elleni sikeres küzdelem ellenére a kezelések komoly nyomot hagytak a szervezetén. Úgy fogalmazott, hogy „szegény öreg teste egyszerűen elfáradt”, és már nem tudott újra talpra állni a fertőzésből. A tüdőgyulladás pedig végül olyan szövődményeket okozott, amelyekkel már nem tudott megbirkózni.