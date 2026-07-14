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Azt hitték, csak stresszel küzd, valójában ritka daganata volt a fiatal nőnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors diagnózis
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 14. 14:00
szarkómadaganat
Senki sem gondolta, hogy ilyen fiatalon rákbetegség alakulhat ki nála. A diagnózisra éveket kellett várnia.
Bors
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Az angliai Livingstonban élő 23 éves nőnek éveket kellett várnia ritka daganatos diagnózisára, miután a háziorvosa a fájdalmát stressznek tulajdonította.

A diagnózis sokkolta a fiatalt
A diagnózis sokkolta a fiatalt / Fotó: PeopleImages

A diagnózis és a kezelés

Leyla még tinédzserként, 2021 szeptemberében kezdett fájdalmat érezni az arca egyik oldalán. Bár fájdalomcsillapítókat szedett, állapota egyre rosszabb lett, olyannyira, hogy éjszakánként már aludni sem tudott. Amikor a koronavírus-járvány miatti korlátozások idején telefonos konzultáció keretében felkereste a háziorvosát, azt mondta neki, hogy a panaszait valószínűleg stressz vagy állkapocsízületi probléma okozza.

Csak akkor történt előrelépés, amikor végre személyes vizsgálatra is sor került. Ekkor egy szakorvos észrevette az arcán kialakult, borsószem nagyságú csomót. Ezután állcsont- és arckoponya-sebészeti szakrendelésre utalták, ahol ultrahangvizsgálatot és szövettani mintavételt végeztek, de ekkor még nem sikerült egyértelmű diagnózist felállítani. A csomó eltávolítására 2022 októberében került volna sor, ám a műtétet elhalasztották, mert a pulzusszáma túl magas volt ahhoz, hogy biztonságosan elvégezhessék a beavatkozást. Végül öt hónappal később, 2023 márciusában operálták meg.

Leyla csak 2023 júliusában tudta meg a diagnózist: orsósejtes szarkómája van, amely rendkívül ritka daganattípus. A daganat eltávolításához további műtétekre volt szükség, amelyek során daganatos szövetet, valamint csontot is el kellett távolítani.

2023 szeptemberében közölték vele, hogy már nincs nyoma a ráknak, de a betegség és a kezelések máig fizikai és lelki nyomokat hagytak, amelyek jelentősen csökkentették az önbizalmát. Bár a nő hálás orvosainak, úgy érzi, hogy ha a daganatát korábban felismerték volna, sok szenvedéstől megkímélhették volna - írja a scotsman.com.

 

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