Szolnoki Péter máig jóban van a volt feleségével – sőt!

Szolnoki Péter őszinte interjút adott a hot! magazinnak, melyben mesél élete sarokpontjairól és arról, hogy miért alakult úgy a karrierje, ahogy.

Szolnoki Péter mindhárom gyerekére joggal büszke – Fotó: archív / hot! magazin

Felnőttek, huszonévesek a gyerekeid. Követtek a pályádon?

Bogicka 28 éves, a Librettó című kulturális-közéleti magazin társszerkesztője. Jó énekhangja van, de nem vágyik színpadra. Péter, aki szintén a Metropolitan Egyetemen diplomázott, 25 éves, filmes vágó. Balázs 22 éves, anglisztika szakon végzett. Ők az életem értelmei. Bogickával duetteztünk már a televízióban. Van egy dzsesszműsorom, Balázzsal többször is énekeltünk már, legutóbb a Debreceni Big Band koncertjén. Egyedül Peti nem énekel: ő basszusgitározik az öccsével együtt alapított OTUZ zenekarban.

Az édesanyjuktól is örököltek valamennyi muzikalitást?

Zsuzsi gyógypedagógus, énekből érettségizett, kórusban énekelt, szóval neki is jó hallása van, énekelgetett a gyerekeknek is, amíg kicsik voltak. Ahogy én is, de elsősorban meséket mondtam nekik.

Húsz évig voltatok házasok Zsuzsival. Barátságban váltatok el?

Nagyon jó a viszonyunk, elég sűrűn szoktunk beszélni. Sőt, a párommal, Vikivel is jóban vannak: ha közös program adódik, például a fiúk koncertje, együtt van az egész család.

Szolnoki Péter párja, Viki társaságában utazott Daytona Beach-re – Fotó: archív / hot! magazin

Szolnoki Péter édesapja zongoraművésznek készült

Viki Egerben dolgozik. Amikor megbeszéltük a találkozót, említetted, hogy Egerből érkezel. Sokat vagy ott?

Most már inkább ott élek, mint Biatorbágyon. Viki a bankszektorban dolgozik. Egy barátom összejövetelén ismerkedtünk meg, másfél évvel a válásom után kezdtünk járni – ennek tíz éve. Nagyon harmonikusan élünk együtt. Viki szereti a zenét, minden dal szövegét jobban tudja, mint én.

Téged annak idején Salgótarjánban ének-zene tagozatos általános iskolába írattak a szüleid. Ők is kapcsolódtak a zenéhez?

Édesapám kiválóan zongorázott, fuvolázott. Zongoraművésznek készült, fel is vették a Zeneakadémiára, de az édesanyja nem engedte oda. Végül műszaki tanár lett, Dunaújvárosban végzett kohómérnökként. Színdarabokat olvasott nekem, közel vitt a művészetekhez. Az ő hangszerén próbáltam először játszani. A felvidéki ősök között is voltak zenészek, anyai nagyapám nagyszerűen hegedült. Édesanyám röntgenasszisztensként dolgozott. A húgom, Bori néptáncpedagógus, régebben a Nógrád Néptáncegyüttes tagja volt.