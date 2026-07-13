ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Jenő névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Cicciolina kiakadt a Kovi sorozatra: Beperelem az RTL-t

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Staller Ilona
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 13. 06:00
CicciolinaKovibotránysorozatRTL Klubper
Az Olaszországba szakadt és világhírnévre szert tett honleányunk nem az a fajta nő, aki csak úgy hagyja, hogy bohócot csináljanak belőle. Hite szerint pedig ezt tette vele az RTL, amikor nevetségessé tették őt a Birodalom című minisorozatban. Cicciolina követelése egyértelmű: Kovi ide vagy oda, fizessenek…
Bors
A szerző cikkei

Cicciolina csupán egy kis könnyed, nyári kikapcsolódásra vágyott, amikor úgy döntött, belekukkant az RTL új sikersorozatába. Már csak azért is érdekelte a Kovi életét fikciós sorozatba csomagolt alkotás, mert otthonosan mozog a felnőttfilmes közegben, sőt ő tulajdonképpen a műfaj koronázatlan királynője, mi több, világsztárja. Husika be is készítette a popcornt, elhelyezkedett római lakása kényelmes kanapéján és belekezdett a sorozatnézésbe. Arra azonban nem számított, hogy egy ponton „saját magát” fogja látni a képernyőn. Pontosabban inkább azt a nőt, aki őt alakítja a rövidke, de Cicciolina számára felháborító jelenetben.

Cicciolina akár a bíróságra is elmegy igazáért.
Cicciolina égtelen haragra gerjedt, miután meglátta „magát” a Birodalom című sorozatban (Fotó: Staller Ilona)

Cicciolina: „Úgy állítottak be, mintha hülye lennék...”

A Bors megkereste az egykori pornódívát, aki megerősítette információinkat, vagyis Cicciolina valóban nekimegy a csatornának és a Kovi sorozatnak. Kard ki kard! „Úgy döntöttem, hogy az RTL ellen fogok menni! Arról van szó, hogy betettek engem egy jelenetbe a Koviról készült minisorozatba és úgy állítottak be, mintha hülye lennék. Nagyon ironikusan ábrázolták a karakteremet és ez nekem egyáltalán nem tetszik. Hogy őszinte legyek, nem is értem az okát annak, hogy így lejáratnak engem, hiszen jó kapcsolatom volt a csatornával. Mindig készségesen álltam a rendelkezésükre. Most kimutatták a foguk fehérjét. Arról nem beszélve, hogy hitem szerint az lett volna a járható út, hogy megkeresnek és egyrészt tájékoztatnak arról, hogy szeretnének engem megjeleníteni a sorozatban, másrészt pedig engedélyt kérnek tőlem arra, hogy felhasználjanak abban a jelenetben. Ha láttam volna előre, hogy egy félőrült, buta bábként kívánnak ábrázolni, biztosan nem járulok hozzá. Mert amit abban a jelenetben láttam, az köszönő viszonyban sincs azzal a nővel, aki én voltam, vagyok és leszek. Kérdem én, ha ilyen bugyuta lettem volna, vajon bejuthattam volna az olasz parlamentbe? Aligha…”kezdte lapunknak Staller Ilona, azaz Cicciolina.

Cicciolina kész a peren kívüli egyezkedésre.
Cicciolina szerint szándékosan bugyutának állitották be őt a sorozat készítői (Fotó: Staller Ilona)

Kár ért, szóval kártérítést követelek!”

És hogy mit szeretne elérni? Nos, nem az a célja, hogy kivágják az általa ócskának, hamisnak ítélt jelenetet. Husika sérelemdíjat szeretne kapni a csatornától. Első körben ugyan a peren kívüli megegyezésre törekszik, de kész akár bíróságra is vinni az ügyet. „Most azon vagyok, hogy felvegyem a kapcsolatot az RTL vezetőségével és valamiféle alkut kössünk, mert nincs kedvem hosszú pereskedéshez. Persze, ha erre kényszerülök, akkor elindítom a jogi eljárást. Az ügyvédem már írt is nekik, de egyelőre még nem kaptam választ. A fő célom az, hogy peren kívül megegyezzünk, de ha nem… Kár ért, szóval kártérítést követelek!”

Az összeg egyelőre nincs a fejemben, de nyitott vagyok egy tárgyalásra

– jelentette ki kérlelhetetlen határozottsággal Ilona.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu