Cicciolina kiakadt a Kovi sorozatra: Beperelem az RTL-t

Cicciolina csupán egy kis könnyed, nyári kikapcsolódásra vágyott, amikor úgy döntött, belekukkant az RTL új sikersorozatába. Már csak azért is érdekelte a Kovi életét fikciós sorozatba csomagolt alkotás, mert otthonosan mozog a felnőttfilmes közegben, sőt ő tulajdonképpen a műfaj koronázatlan királynője, mi több, világsztárja. Husika be is készítette a popcornt, elhelyezkedett római lakása kényelmes kanapéján és belekezdett a sorozatnézésbe. Arra azonban nem számított, hogy egy ponton „saját magát” fogja látni a képernyőn. Pontosabban inkább azt a nőt, aki őt alakítja a rövidke, de Cicciolina számára felháborító jelenetben.

Cicciolina égtelen haragra gerjedt, miután meglátta „magát” a Birodalom című sorozatban (Fotó: Staller Ilona)

Cicciolina: „Úgy állítottak be, mintha hülye lennék...”

A Bors megkereste az egykori pornódívát, aki megerősítette információinkat, vagyis Cicciolina valóban nekimegy a csatornának és a Kovi sorozatnak. Kard ki kard! „Úgy döntöttem, hogy az RTL ellen fogok menni! Arról van szó, hogy betettek engem egy jelenetbe a Koviról készült minisorozatba és úgy állítottak be, mintha hülye lennék. Nagyon ironikusan ábrázolták a karakteremet és ez nekem egyáltalán nem tetszik. Hogy őszinte legyek, nem is értem az okát annak, hogy így lejáratnak engem, hiszen jó kapcsolatom volt a csatornával. Mindig készségesen álltam a rendelkezésükre. Most kimutatták a foguk fehérjét. Arról nem beszélve, hogy hitem szerint az lett volna a járható út, hogy megkeresnek és egyrészt tájékoztatnak arról, hogy szeretnének engem megjeleníteni a sorozatban, másrészt pedig engedélyt kérnek tőlem arra, hogy felhasználjanak abban a jelenetben. Ha láttam volna előre, hogy egy félőrült, buta bábként kívánnak ábrázolni, biztosan nem járulok hozzá. Mert amit abban a jelenetben láttam, az köszönő viszonyban sincs azzal a nővel, aki én voltam, vagyok és leszek. Kérdem én, ha ilyen bugyuta lettem volna, vajon bejuthattam volna az olasz parlamentbe? Aligha…” – kezdte lapunknak Staller Ilona, azaz Cicciolina.

Cicciolina szerint szándékosan bugyutának állitották be őt a sorozat készítői (Fotó: Staller Ilona)

„Kár ért, szóval kártérítést követelek!”

És hogy mit szeretne elérni? Nos, nem az a célja, hogy kivágják az általa ócskának, hamisnak ítélt jelenetet. Husika sérelemdíjat szeretne kapni a csatornától. Első körben ugyan a peren kívüli megegyezésre törekszik, de kész akár bíróságra is vinni az ügyet. „Most azon vagyok, hogy felvegyem a kapcsolatot az RTL vezetőségével és valamiféle alkut kössünk, mert nincs kedvem hosszú pereskedéshez. Persze, ha erre kényszerülök, akkor elindítom a jogi eljárást. Az ügyvédem már írt is nekik, de egyelőre még nem kaptam választ. A fő célom az, hogy peren kívül megegyezzünk, de ha nem… Kár ért, szóval kártérítést követelek!”

Az összeg egyelőre nincs a fejemben, de nyitott vagyok egy tárgyalásra

– jelentette ki kérlelhetetlen határozottsággal Ilona.