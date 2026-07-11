Brutális dráma a lottózóban: 5,5 milliárd forint landolt a szemetesben egy bolti hiba miatt

A 46 éves Kath Main állítása szerint megnyerte a június 6-i sorsolás 12 millió fontos (mintegy 5,5 milliárd forintos) lottófőnyereményét, ám most idegőrlő, 30 napos várakozás elé néz, mert egy bolti alkalmazott kidobta a nyertesnek vélt szelvényét. Tényleg ő az új lottómilliomos?

5,5 milliárd landolt a szemétben: 30 napos pokoli várakozás vár a lottómilliomosra Fotó: Pexels

5,5 milliárd landolt a szemétben: 30 napos pokoli várakozás vár a lottómilliomosra

Kath akkor kezdett gyanakodni, amikor az interneten azt olvasta, hogy a június 6-i főnyereményt még mindig nem váltotta be senki. Miután megnézte a nyerőszámokat, megdöbbenve látta, hogy azok megegyeznek az általa megjátszott számokkal. Elmondása szerint húsz éve mindig ugyanazokat a számokat játssza meg, ezért azonnal felismerte, hogy egyeznek.

Édesanyja, Fiona vitte el a szelvényt ellenőriztetni egy londisos kisboltba a dél-walesi Abercynonban. A nő azt állítja, hogy az üzlet dolgozói közölték vele: a szelvény nem nyertes. Elmondása szerint az ellenőrző gép nem adott hangjelzést, a bolt tulajdonosa pedig azt mondta, hogy semmilyen találat nem jelent meg a kijelzőn. Fiona ezért beleegyezett, hogy a boltos kidobja a szelvényt.

A kétgyermekes Kath így nyilatkozott:

Állandóan rosszul vagyok, egyszerűen felemészt a bizonytalanság és a várakozás. Láttam, hogy még mindig van egy át nem vett lottófőnyeremény, ezért megnéztem a nyerőszámokat, és rájöttem, hogy azok az én számaim. Felhívtam az anyukámat, és megkérdeztem: »Ugye feladtad a lottót?« Azt válaszolta: »Igen.« Erre azt mondtam: »Megnyertük a lottót.« Ő pedig azt felelte: »Én már ellenőriztettem, és nem volt nyertes.« Én erre azt mondtam: »De igen, nyertes, megnyertük!« Megkérdezte: »Mennyit?« Mire én azt válaszoltam: »12 millió fontot.« Erre csak annyit mondott: »Az nem lehet, a szelvény már a kukában van.«

Mire Kath rájött, hogy valóban ő lehet a nyertes, a szemeteseket már kiürítették. Az esetről tájékoztatta az Allwynt is, és benyújtotta a vásárlást igazoló bizonylatot, valamint egy fodrászüzlet ajtókamerájának felvételét, amelyen az édesanyja látható a szelvény ellenőrzésének időpontjában.