KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Györgyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sajt tárolása hűtőszekrényben

Óriási hibát követsz el, ha így tárolod a sajtot

toptippek
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 15:15
tároláskonyhai praktikasajt
Te is elköveted azt a tipikus hibát, hogy a boltból hazatérve a saját műanyag csomagolásában hagyod vagy szorosan folpackba tekered a sajtot? Habár azt hiheted, ezzel megóvod a kiszáradástól, valójában így indítod el a gyors romlás útján. Mutatjuk, ehelyett miképp előnyös a sajt tárolása!
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A folpackba tekerés a legnagyobb hiba, amit a sajt tárolásánál elkövethetünk.
  • Egy egyszerű módszer alkalmazásával a sajt sokáig megőrzi az ízét és állagát.
  • A hőmérséklet és a páratartalom miatt az sem mindegy, hogy a sajt melyik polcra kerül a hűtőszekrényben.
  • A különböző termékek szavatosságára is érdemes figyelni, ugyanis más-más ideig állnak el a különféle sajttípusok, mint például a kemény parmezán és a lágy camembert.

A sajt tárolása tudatosságot követel, ez ugyanis egy élő, lélegző anyag, amelynek oxigénre és megfelelő páratartalomra van szüksége ahhoz, hogy megőrizze karakteres aromáját és selymes textúráját. Ijesztő belegondolni, mennyi pénzt dobsz ki az ablakon csak azért, mert nem tudod, hogyan kellene bánnod ezzel a nemes élelmiszerrel, pedig ahhoz, hogy ne váljon gumiszerűvé a drágán vásárolt cheddar vagy brie, és ne árasszon fojtó ammóniaszagot, csupán néhány alapvető szabályt kell betartanod. Itt az ideje, hogy szakíts a régi, rossz beidegződésekkel, és megtanuld, hogyan maradhat a sajt hetekig friss és zamatos.

Sajt tárolása hűtőben
A sajt tárolása közben ügyelni kell a megfelelő szellőzésre és páratartalomra.
Fotó: New Africa

Ezért romlik meg idő előtt a sajt

Ha megfojtod egy réteg műanyaggal, a saját nedvessége fogja kikezdeni a sajt felületét, aminek az eredménye kesernyés íz és nemkívánatos penészgombák lesznek. Ennek oka, hogy a sajt folyamatosan érik, amikor azonban szorosan műanyag fóliába tekered, megakadályozod a gázcserét. A természetes nedvessége és a benne lévő baktériumok által termelt melléktermékek beszorulnak a fólia alá, ami nemcsak felgyorsítja a romlást, de kellemetlen, vegyszeres ízt is kölcsönöz az ételnek. Ráadásul a műanyag fólia átveheti és átadhatja az idegen szagokat is.

A sajt tárolása helyesen

Hagyd lélegezni – papírba csomagold

A profik titka a zsír- vagy sütőpapír használata. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a sajt lélegezzen, miközben ki sem szárad. Csomagold tehát lazán papírba, majd tedd egy nyitott műanyag dobozba vagy a hűtő zöldséges rekeszébe. A méhviaszos kendő szintén kiváló alternatíva, mivel természetes módon antibakteriális, és pont annyi levegőt enged át, amennyit szükséges.

A megfelelő polcra tedd a hűtőben

A sajt nem szereti a túl hideget. A hűtő legfelső polcai gyakran túl fagyosak, ami megállítja az érési folyamatokat és tönkreteszi a zsírszerkezetet. A legjobb hely a zöldségtároló rekesz vagy a hűtő ajtajához közeli részek, ahol a hőmérséklet állandó és picivel magasabb. Fontos, hogy a különböző típusú sajtokat, például a kékpenészeset és a trappistát, ne tárold közvetlenül egymás mellett, mert a nemespenész átvándorolhat a másikra, és ott már nem lesz olyan nemes.

Bors-tipp: ha szeretsz kísérletezni, te is készíthetsz otthon házi sajtot, amelyet kedved szerint ízesíthetsz.

Melyik sajt meddig áll el? 

A kemény sajtok, mint a parmezán és a grana padano, akár 4-6 hétig is bírják papírban. Akkor sem kell kidobni ezeket, ha a dátum szerint már lejártak. Ha pici fehér folt jelenik meg rajtuk, az gyakran csak kalcium-kristály, nem penész, szóval ki ne dobd!
A félkemény sajtok, mint a trappista, gouda és cheddar, 2-3 hétig maradnak frissek.
A lágy sajtok, mint például a brie és a camembert, a legérzékenyebbek, legfeljebb 2 hétig tárolhatók. Ha ammóniaszagot érzel, a sajtnak már nincs élvezeti értéke.

A 30 perces szabály

Sose edd a sajtot közvetlenül a hűtőből kivéve! Ahhoz, hogy az aromák felszabaduljanak és a textúra tökéletes legyen, a sajtnak be kell melegednie. Vedd ki a hűtőből fogyasztás előtt legalább 30 perccel, és hagyd szobahőmérsékleten pihenni. Meg fogsz döbbenni, hogy ugyanaz a sajt mennyivel intenzívebb és krémesebb ízélményt nyújt majd. A sajt ráadásul kiválóan párosítható különböző gyümölcsökkel, egészen új ízvilágot alkotva.

Ha szeretnéd tudni, hogyan készül a trappista sajt, nézd meg a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu