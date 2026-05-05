Óriási hibát követsz el, ha így tárolod a sajtot

A folpackba tekerés a legnagyobb hiba, amit a sajt tárolásánál elkövethetünk.

Egy egyszerű módszer alkalmazásával a sajt sokáig megőrzi az ízét és állagát.

A hőmérséklet és a páratartalom miatt az sem mindegy, hogy a sajt melyik polcra kerül a hűtőszekrényben.

A különböző termékek szavatosságára is érdemes figyelni, ugyanis más-más ideig állnak el a különféle sajttípusok, mint például a kemény parmezán és a lágy camembert.

A sajt tárolása tudatosságot követel, ez ugyanis egy élő, lélegző anyag, amelynek oxigénre és megfelelő páratartalomra van szüksége ahhoz, hogy megőrizze karakteres aromáját és selymes textúráját. Ijesztő belegondolni, mennyi pénzt dobsz ki az ablakon csak azért, mert nem tudod, hogyan kellene bánnod ezzel a nemes élelmiszerrel, pedig ahhoz, hogy ne váljon gumiszerűvé a drágán vásárolt cheddar vagy brie, és ne árasszon fojtó ammóniaszagot, csupán néhány alapvető szabályt kell betartanod. Itt az ideje, hogy szakíts a régi, rossz beidegződésekkel, és megtanuld, hogyan maradhat a sajt hetekig friss és zamatos.

A sajt tárolása közben ügyelni kell a megfelelő szellőzésre és páratartalomra.

Ezért romlik meg idő előtt a sajt

Ha megfojtod egy réteg műanyaggal, a saját nedvessége fogja kikezdeni a sajt felületét, aminek az eredménye kesernyés íz és nemkívánatos penészgombák lesznek. Ennek oka, hogy a sajt folyamatosan érik, amikor azonban szorosan műanyag fóliába tekered, megakadályozod a gázcserét. A természetes nedvessége és a benne lévő baktériumok által termelt melléktermékek beszorulnak a fólia alá, ami nemcsak felgyorsítja a romlást, de kellemetlen, vegyszeres ízt is kölcsönöz az ételnek. Ráadásul a műanyag fólia átveheti és átadhatja az idegen szagokat is.

A sajt tárolása helyesen

Hagyd lélegezni – papírba csomagold

A profik titka a zsír- vagy sütőpapír használata. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a sajt lélegezzen, miközben ki sem szárad. Csomagold tehát lazán papírba, majd tedd egy nyitott műanyag dobozba vagy a hűtő zöldséges rekeszébe. A méhviaszos kendő szintén kiváló alternatíva, mivel természetes módon antibakteriális, és pont annyi levegőt enged át, amennyit szükséges.