10 étel, amit lejárat után is bátran megehetsz – Szakértői vélemény a lejárt élelmiszerekről

Janilyn Hutchings élelmiszertudós és tanúsított élelmiszer-biztonsági szakember szerint jó hír, hogy nem minden lejárt élelmiszer számít automatikusan veszélyesnek, sok termék a minőségmegőrzési idő után is teljesen biztonságosan fogyasztható. Felsoroljuk ebben a cikkben, hogy mik azok, amiket nem kell rögtön kidobnod, ha már lejárt a szavatossága.

Fotó: Fevziie / Shutterstock



A szakértő véleménye a lejárt élelmiszerekről: mit jelent a lejárati idő?

A „minőségmegőrzési idő” (best before) azt jelzi, hogy a termék meddig őrzi meg a minőségét, de nem feltétlenül válik fogyaszthatatlanná a dátum után. Ezzel szemben lejárt élelmiszernek minősül, ami a „fogyaszthatósági időt” (use by) meghaladta, és az már nem biztonságos, fogyasztása kerülendő.

Az élelmiszerek lejárati idejének nincs annyi köze az élelmiszer biztonsághoz, mint gondolnád, és elég kicsi az esélye annak, hogy megbetegedsz, ha néhány nappal a lejárati idő után fogyasztasz el egy joghurtot. Ez azért van így, mert a lejárati dátumokat nem írják elő a törvények, hanem a gyártó határozza meg azokat.

„Az élelmiszer-kormeghatározás inkább az élelmiszer-minőségről szól, mint az élelmiszer-biztonságról” - mondja Janilyn Hutchings, élelmiszertudós. „A csecsemőtápszerek kivételével az élelmiszerek datálási rendszere nem államilag szabályozott vagy szabványosított, így a legtöbb termékre nyomtatott dátumok valójában a gyártó javaslatai, amelyek segítenek tudni, hogy a termék mikor a legjobb minőségű” - tette hozzá a szakértő. Sok élelmiszer még napokkal, hetekkel vagy hónapokkal az említett dátumok után is fogyasztható.

Ezt a 10 ételt a lejárata után is bátran megeheted

Íme azon élelmiszerek listája, melyeket a szakértő szerint a minőségmegőrzési idő lejárta után is bátran fogyaszthatsz, amennyiben megfelelően tároltad őket, és nem mutatnak romlásra utaló jeleket:

1. Joghurt: ha a joghurt nem puffadt fel, nincs kellemetlen szaga vagy nem penészes, akkor a lejárat után néhány nappal még fogyasztható. Az íze vagy az állaga kissé megváltozhat, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy megromlott.

Toast kenyér: amennyiben nem penészes, a toast kenyér a lejárat után is ehető. Fontos, hogy száraz, hűvös helyen tároljuk, és rendszeresen ellenőrizzük a penészedés jeleit.

Tojás: a tojás frissességét egyszerűen ellenőrizhetjük ehhez egyszerűen tegyük egy pohár vízbe. Ha lesüllyed, még friss, ha lebeg vagy feljön a felszínre, akkor már nem ajánlott fogyasztani.

Kemény sajtok: A kemény sajtok, mint például a cheddar vagy a parmezán, a lejárat után is fogyaszthatók, ha nincs rajtuk penész. Ha mégis megjelenik a penész, a sajt körülötte lévő részét vastagon vágjuk le, a maradékot pedig használjuk fel.

Chips, szárított gyümölcsök, olajos magvak: ezek az élelmiszerek a lejárat után is biztonságosan fogyaszthatók, bár a textúrájuk kissé megváltozhat. Fontos, hogy ne legyenek avas szagúak vagy ízűek.

Kekszek és nápolyik: bár a ropogósságuk csökkenhet, ezek az édességek a lejárat után is ehetők, ha nem penészesek vagy avasak.

Üdítők és alkoholos italok: ha jól voltak tárolva, ezek az italok a lejárat után is fogyaszthatók. Az ízük esetleg változhat, de nem válnak egészségtelenné.

Tésztafélék, rizs és hüvelyesek: a száraz, jól zárható csomagolásban tárolt tésztafélék, rizs és hüvelyesek akár évekkel a lejárat után is fogyaszthatók, ha nem jelentkeznek rajtuk a romlás látható jelei.

Lekvárok és mogyoróvaj: a magas cukor- és zsírtartalmuk miatt ezek az élelmiszerek hosszú ideig elállnak. Fontos, hogy ne legyenek penészesek, és ne változzon meg jelentősen az ízük vagy a szaguk.

Konzervek: a konzervek hosszú évekig elállnak, még a lejárati idő után is, mivel a kialakításuknak köszönhetően a legmakacsabb baktériumok sem képesek megtámadni az ételt. Ameddig a doboz nem sérült vagy puffadt fel, addig biztosak lehetünk benne, hogy ehető a tartalma.



Fontos megjegyezni, hogy mindig ellenőrizzük az élelmiszerek szagát, színét és állagát. Ha bármilyen szokatlan változást észlelünk, inkább ne fogyasszuk el az adott terméket. Ezeknek az információknak a tudatában csökkenthetjük az élelmiszer-pazarlást, és biztonságosan élvezhetjük azokat az ételeket, amelyeket korábban talán feleslegesen dobtunk a kukába.

