„Könnyebb volt, mint amire számítottam” – ezt gondolják az érettségizők a matekérettségiről

Az idei érettségi időszak második napjához érve, ma a matekérettségin bizonyíthatják tudásukat a végzősök. Az eddigi tapasztalatok alapján a matematika minden évben a legnehezebb tantárgy, így többen is gyomorgörccsel érkeztek reggel. A három órás matekérettségi után sokan boldogan hagyták el az iskolát, többen hamarabb is megírták. Valószínűség-számítás, gráfok, de még exponenciális függvények is előjöttek az idei feladatsorban. Érettségizők mesélték el élményeiket és érzéseiket.

Barna biztos benne, hogy jól sikerült a matekérettségi, sokat is készült rá.

„Az első rész szerintem hibátlan lett” – a matekérettségi jóval könnyebbnek érződött, mint a magyar

A matekérettségi első feladatsorában szokás szerint 45 percet kaptak a diákok 12 rövid feladatra. Ez az intenzívebb része, nagyrészt egyszerűbb példákat kell megoldaniuk, erre több érettségiző is azt mondta, hogy könnyen ment. Az első részben többek között gráfokra, halmazokra kérdeztek rá a feladatokban, de előkerült a kör egyenlete is, a vizsgázóknak exponenciális függvénnyel is meg kellett küzdenie.

Második részében a 17-es, és a 18-as volt egy kicsikét nehezebb de ott is szerintem hogyha készültél rá, akkor megoldható volt. A magyar után meg... sima volt szerintem

– mondta Barna, egy érettségiző diák

A második részben a hosszabb, komplex feladatokkal találkoztak a diákok, amelyek szövegei olyan hosszúak voltak, hogy elsőre ijesztőnek tűnhetett. Többen is mondták, hogy megfelelő felkészüléssel teljesíthető volt az érettségi, de ennek ellenére akadt olyan is, akinek a matek később se lesz barátja.

Borzasztó volt, szörnyű volt. Senkinek nem ajánlom, ne csináljátok ezt srácok jövőre

– fogalmazott Mira, akinek legnagyobb ellenségei a függvények voltak, ezekből az idei feladatokba jutott bőven.

Mira későbbi terveiben nem szerepel a matek, így örül, hogy túl esett rajta.

Egy plüsst hozok mindig magammal, amit még kaptam egy általános iskolás tanáromtól, azt hozom így minden nagyobb dolgozatra, vagy témazáróra

– mondta Barnabás.

Barnabás általános iskolában kapta a horgolt plüssét, azóta mindig vele van

Különböző cipőt szeretek felvenni minden érettségi napra, meg ez a vizsganapokkal is így van, hogy különböző cipőket veszek fel mindig és akkor az segít nekem

– mesélte, majd meg is mutatta nekünk, hogy erre a napra egy zöld cipőre esett a választása.