Ki mondta, hogy az egészséges életmód drága? – Életmód tippek, amik nincsenek pénztárcára szabva

Sokan azt gondolják, hogy az egészségesebb életmódhoz méregdrága táplálékkiegészítők, okoseszközök vagy luxuskezelések kellenek, pedig a valóság ennek éppen az ellenkezője. Néhány egyszerű, otthon is bevethető szokás fillérekből – vagy akár teljesen ingyen –, is rengeteget javíthat a közérzeten, az energiaszinten és a testi-lelki egyensúlyon.
Lehet, hogy furcsán hangzik, de a természet közelsége szó szerint gyógyító hatású lehet. Egy kutatás szerint azok az idősebb felnőttek, akik 10 percig valódi füvet érintettek, nyugodtabbnak és ellazultabbnak érezték magukat, ráadásul a vérnyomásuk is alacsonyabb lett, mint azoké, akik műfüvet tapintottak. Vagyis néha tényleg elég csak kimenni a kertbe, leülni egy parkban, mezítláb sétálni a gyepen vagy piknikezni egyet – és máris tettél valamit a mentális egészségedért.
A wellnessközpontok drága nyirokmasszázsa helyett sokan esküsznek az otthoni száraz kefélésre. Ehhez mindössze egy puhább sörtéjű testkefe kell, ami évekig használható. A száraz bőrön végzett sepregető mozdulatok segíthetik a nyirokkeringést, serkenthetik a véráramlást, miközben finoman eltávolítják az elhalt hámsejteket is. Egy gyors zuhany előtti rutin, ami szinte semmibe sem kerül.
Nem kell alvásfigyelő karkötő ahhoz, hogy jobban aludj. Már az is sokat számít, ha ébredés után az első órában néhány percet természetes fényben töltesz. A reggeli napfény segít helyreállítani a szervezet cirkadián ritmusát, vagyis azt a belső biológiai órát, amely szabályozza az alvás-ébrenlét ciklust. Magyarán: nappal frissebb leszel, este pedig könnyebben álomba merülsz.
Nincs szükség drága kozmetikai kezelésekre, ha csak egy kis frissességre vágysz. Egy tál hideg víz és néhány jégkocka is csodát tehet. Az úgynevezett „face icing”, vagyis az arc hideg vízbe merítése sokak szerint csökkenti a puffadtságot, enyhíti a bőrpírt, élénkíti a bőrt és azonnali friss érzetet ad. Reggeli ébresztőnek sem utolsó.
A drága emésztésjavító gumicukrok és kapszulák helyett ott van egy régi, természetes megoldás: az édeskömény. Az édesköménytea évszázadok óta ismert házi praktika puffadásra, és kutatások szerint segítheti a gyomor mozgását, így az étel és a folyadék könnyebben halad át az emésztőrendszeren. Olcsó, egyszerű, és sokaknál meglepően hatékony.
A rendetlenség nemcsak a lakásban okoz káoszt, hanem a fejben is. Egy zsúfolt, elhanyagolt környezet könnyen növelheti a stresszt, a szorongást és a túlterheltség érzését. Ha úgy érzed, minden összecsap a fejed felett, állíts be egy 30-60 perces időzítőt, és tegyél rendet magad körül. Meglepő, mennyivel tisztábbnak érzed utána a gondolataidat is – írja a Verywell Health.
