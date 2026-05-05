Tavaly ősz óta a Tamás család élete egy véget nem érő harc. A négyéves Mira agresszív agydaganattal küzd, de a tumor olyan helyen van, ami miatt nem lehet megműteni. Az agydaganatos kislány túl van embert próbáló kemoterápián és az emberek összefogásának köszönhetően már egy drága külföldi gyógyszert is kipróbált, ami új reményt adott. Apró változásokat már felfedeztek, bíznak benne, hogy megállt a daganat növekedése. Elkísértük a kórházba Mirát és szüleit kontrollra. Az MR vizsgálat eredményét a napokban fogják kézhez kapni, addig is imádkoznak kislányuk gyógyulásáért.

Az agydaganatos kislány, Mira hősiesen viseli a kezeléssel járó megpróbáltatásokat. Édesapja próbálta felvidítani a kezelés előtt Fotó: Gáll Regina/Bors

„Látjuk rajta az apró javulást” - jó hírek az agydaganatos kislány állapotáról

Mira állapota az utóbbi hetekben szemmel láthatóan javulni kezdett, és ezt a legutóbbi laboreredményei is alátámasztják. Édesanyja, Bernadett reménykedve mesélt nekünk erről a folyosón:

Sokat javult a kedélyállapota és az általános állapota is. A végtagjai rengeteget erősödtek, újra sétál és beszélget. A véreredményei is folyamatosan jók, nincsenek olyan kiugrások, amik miatt bent kellene maradnunk a kórházban. Úgy látjuk, hat a kezelés, és ez minden korábbi fájdalmat megér

– mondta az édesanya.

Mira állapota az utóbbi hetekben szemmel láthatóan javulni kezdett. Édesanyja karjaiban biztonságban érzi magát Fotó: Gáll Regina/Bors

„Belenéztünk a daganatos sejt magjába”

A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegén Dr. Garami Miklós főorvos, klinikai onkológus szakorvos fogadott minket, aki – a szülők hozzájárulásával – részletesen beavatott a kislány állapotába. A doktor úr hangsúlyozta, hogy Mira gyógyításában az orvostudomány legmodernebb vívmányaira támaszkodnak.

"Mira betegsége egy rendkívül komplex eset, hiszen egy operálhatatlan területen kialakult, agresszív daganatról van szó. Ugyanakkor ma már nem vagyunk fegyvertelenek: a transzlációs medicina lényege pontosan az, hogy a kutatólaboratóriumi eredményeket a lehető leggyorsabban a betegágy mellé vigyük" – magyarázta a szaktekintély.

Dr. Garami Miklós főorvos: az orvostudomány legmodernebb vívmányaira támaszkodunk Fotó: Gáll Regina/Bors

A doktor úr kiemelte, hogy a gyógyítás alapja a pontos diagnózis, amiben a magyar orvostudomány kifejezetten innovatív.

A korábbi mintavétel során belenéztünk a daganatos sejt sejtmagjába, és sikerült azonosítanunk azt a specifikus genetikai eltérést, amely a sejtburjánzásért felelős. Ez a modern, precíziós diagnosztika tette lehetővé, hogy Mira egy személyre szabott, célzott kezelést kaphasson, amivel közvetlenül a hibás sejteket támadjuk. A legfontosabb visszajelzés számunkra most a kontrollvizsgálat

– számolt be Dr. Garami Miklós.