Tavaly ősz óta a Tamás család élete egy véget nem érő harc. A négyéves Mira agresszív agydaganattal küzd, de a tumor olyan helyen van, ami miatt nem lehet megműteni. Az agydaganatos kislány túl van embert próbáló kemoterápián és az emberek összefogásának köszönhetően már egy drága külföldi gyógyszert is kipróbált, ami új reményt adott. Apró változásokat már felfedeztek, bíznak benne, hogy megállt a daganat növekedése. Elkísértük a kórházba Mirát és szüleit kontrollra. Az MR vizsgálat eredményét a napokban fogják kézhez kapni, addig is imádkoznak kislányuk gyógyulásáért.
Mira állapota az utóbbi hetekben szemmel láthatóan javulni kezdett, és ezt a legutóbbi laboreredményei is alátámasztják. Édesanyja, Bernadett reménykedve mesélt nekünk erről a folyosón:
Sokat javult a kedélyállapota és az általános állapota is. A végtagjai rengeteget erősödtek, újra sétál és beszélget. A véreredményei is folyamatosan jók, nincsenek olyan kiugrások, amik miatt bent kellene maradnunk a kórházban. Úgy látjuk, hat a kezelés, és ez minden korábbi fájdalmat megér
– mondta az édesanya.
A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegén Dr. Garami Miklós főorvos, klinikai onkológus szakorvos fogadott minket, aki – a szülők hozzájárulásával – részletesen beavatott a kislány állapotába. A doktor úr hangsúlyozta, hogy Mira gyógyításában az orvostudomány legmodernebb vívmányaira támaszkodnak.
"Mira betegsége egy rendkívül komplex eset, hiszen egy operálhatatlan területen kialakult, agresszív daganatról van szó. Ugyanakkor ma már nem vagyunk fegyvertelenek: a transzlációs medicina lényege pontosan az, hogy a kutatólaboratóriumi eredményeket a lehető leggyorsabban a betegágy mellé vigyük" – magyarázta a szaktekintély.
A doktor úr kiemelte, hogy a gyógyítás alapja a pontos diagnózis, amiben a magyar orvostudomány kifejezetten innovatív.
A korábbi mintavétel során belenéztünk a daganatos sejt sejtmagjába, és sikerült azonosítanunk azt a specifikus genetikai eltérést, amely a sejtburjánzásért felelős. Ez a modern, precíziós diagnosztika tette lehetővé, hogy Mira egy személyre szabott, célzott kezelést kaphasson, amivel közvetlenül a hibás sejteket támadjuk. A legfontosabb visszajelzés számunkra most a kontrollvizsgálat
– számolt be Dr. Garami Miklós.
Végezetül a doktor úr reménykeltő adatokkal zárta szavait: „Bár az ilyen típusú daganatoknál a túlélési esély olykor 50 százalék alatt van, Mira szervezete reménykeltően reagál: a daganat már mutatott némi zsugorodást.
Ma Magyarországon tízből nyolc daganatos gyermeket meg tudunk gyógyítani, és mi mindent megteszünk, hogy Mira is köztük legyen.
Mira szokás szerint jól tűrte az MR vizsgálatra való előkészítést, egy könnycsepp sem gördült le az arcán, már hozzászokott a fájdalomhoz. Édesapja karjaiban nem is csoda, ott érzi igazán biztonságban magát. A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegéről együtt mentünk át a klinika Bókay utcai részlegére , oda, ahol 2026 februárjában átadták a tengeralattjáró tematikájú gyermekbarát MR-vizsgálót. Ahhoz, hogy egy ekkora gyermeket alaposan meg tudjanak vizsgálni, mozdulatlanul kell feküdni a gépben, éppen ezért elaltatják őket. Mirára is ez vár most, aki kicsit megszeppenve várta az altatást. De ahogy beléptünk az új MR vizsgálóba, láthatóan megnyugodott és egyik pillanatról a másikra elszállt a félelme, arcán a kíváncsiság látszódott, mert ilyen gyönyörű helyen még bizony sosem volt az elmúlt hónapokban.
Egy különleges, gyerekeknek megálmodott birodalom az MR-vizsgálat helyszíne. Ez egy varázslatos tengeralattjáró: a különleges váróban puha plüssök várják a kicsiket. Mira átszellemülten figyelte a falon úszó tengeri állatokat, mintha igaziak lennének. Még a padlóra is színes halak vannak festve. Egy kis várakozás után Bernadették bekísérhették kislányukat, a vizsgálóasztalon még adhattak egy puszit neki, csak azután kellett kijönniük.
Mielőtt elaltatták volna, végig a sellőruhájáról beszélt izgatottan, hogy ő is szeretne egyet. Ez a környezet elképesztő: elvonja a figyelmüket a szörnyűségről, elfelejtik a fájdalmat és azt, hogy miért is vannak itt. Mirának borzasztóan tetszett, csak úgy csillogott a kis szeme
– mesélte az édesanya.
Amíg a kislányt odabent vizsgálták, Bernadett a család egységéről mesélt. Kiderült, hogy Mira bátyja, Milán is egy igazi hős: bár nagyon fel kellett nőnie a feladathoz, mindenben segíti a húgát. Együtt labdáznak, etetik a nyuszikat, Milán pedig rettentő óvatosan és szeretettel vigyáz rá, nehogy bajt okozzon a játék közben. Mira erejét mutatja, hogy már biciklire is száll:
"Kipántoljuk a kis lábát és már tekeri is! Hihetetlen jó érzés volt látni megint tekerés közben"
– mondja az anyuka büszkén.
Nemrég pedig egy régi álom teljesült: Mira visszatérhetett egy rövid látogatásra az óvodába.
Hatalmas öröm fogadta, a társai és az óvónők majd' megfojtották az öleléssel. Bár nagyon elfáradt, az a harminc perc minden gyógyszernél többet ért neki, azóta is ebből töltekezik
– mesélte elmerengve az édesanya. Közben érezni lehetett, hogy a gondolatai a kislánya körül járnak....
Hosszú, időtlen percek következtek, amíg a vizsgálat tartott, aztán újra a kezükben hozhatták ki Mirát, aki az ébredés után ismét a sellőruháról beszélt, hogy milyet szeretne.
Az interjú végén Bernadett elmesélte, mi Mira legkedvesebb elfoglaltsága mostanában, még a fájdalmai ellenére is: a kislány saját kezűleg készíti a színes karkötőket. Bár a keze néha még elfárad, rendületlenül fűzi a gyöngyöket.
"Ez a mi kis vállalkozásunk. Imádja csinálni, kicsit el is tereli a figyelmét a betegségéről és a befolyt összeget egy külön alapba gyűjtjük. Bár bízunk a hazai orvosokban, fel akarunk készülni arra, ha a jövőben külföldi kiegészítő terápiára vagy speciális rehabilitációra lenne szükség."
Bernadettnek aznap volt a születésnapja, csak egyetlen ajándékot vár az élettől. Ő és az édesapa most feszülten figyeli a naptárat:
öt munkanap múlva derül ki a lelet eredménye.
Idén a legnagyobb ajándék mindenkinek az lenne, ha végre jó hírt hallhatnának, azt, hogy a kislányuk győzelemre áll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.