Vége a találgatásoknak, óriási felfedezést tettek: így nézett ki valójában Kleopátra

A modern ember számára VII. Kleopátra neve hallatán azonnal egy hollywoodi díva, egy csábító femme fatal képe ugrik be, ám a korabeli források és Joyce Tyldesley, a Manchesteri Egyetem egyiptológusa szerint az uralkodónő igazi ereje nem a szépségében, a hagyományos értelemben vett csáberejében, hanem az agyában volt.

Girolamo Masini 1882-ben készült Kleopátra szobra, amely a római Galleria di Arte Modernában látható.

Kleopátra valódi vonzerejét nem a szépsége, hanem briliáns elméje és politikai tehetsége adta. Markáns arcél: a korabeli érmék és szobrok szerint sasorrú, határozott fellépésű, görög származású nő volt.

a korabeli érmék és szobrok szerint sasorrú, határozott fellépésű, görög származású nő volt. Római propaganda: a „gátlástalan csábító” képe csupán Octavianus lejárató kampánya volt, hogy igazolja a Kleopátra ellen indított háborút.

Mi volt Kleopátra sikerének a titka?

A magát egyiptomi görögnek valló uralkodónő nem egy egzotikus szépség, hanem egy rendkívül éles eszű, több nyelven beszélő (a Ptolemaidák közül ő volt az első és az egyetlen, aki megtanulta és beszélte az általa kormányzott ország, Egyiptom nyelvét) politikai stratéga volt, aki több mint két évtizeden át irányította Egyiptomot. Arab történetírók is nagy tudású, tudományos kérdésekben is jártas nőként emlékeztek meg róla.

Képes volt arra, hogy a helyi vallást politikai eszközként használva Ízisz istennő földi megtestesüléseként pozicionálja magát, ezzel betonozva be hatalmát és feltétel nélküli tiszteletét alattvalói szemében.

A orontói Royal Ontario Museum Kleopátra szobra, amely egyiptomi uralkodói parókában ábrázolja a királynőt, felehetőleg innen ered a híres Kleopátra-frizura.

Caesart és Antoniust így feltehetőleg az uralkodónő briliáns intelligenciája és személyisége varázsolta el, semmint a „végzet asszonya” megjelenése, vagy gyönyörű arca.

Mozi vs. valóság

Bár a festmények és filmek az uralkodónőt előszeretettel ábrázolják az európai szépségideálok szerint, a régészeti leletek egészen mást mutatnak. A Kleopátra saját uralma alatt vert hellenisztikus stílusú pénzérmék – amelyeket ő maga hagyott jóvá – egy markáns arcélű nőt mutatnak: sasorr, hangsúlyos áll, szigorú tekintet és alacsony homlok jellemzi.

A híres Kleopátra mozifilm, amelyben az uralkodónőt Elizabeth Taylor játszotta.

Ezek a vonások nem a mai értelemben vett klasszikus szépséget, hanem a Nagy Sándor hadvezérétől származó Ptolemaiosz-dinasztia családi örökségét és az uralkodói tekintélyt és hatalmat sugározták. Származását tekintve makedón görög volt, felmenői soha nem is keveredtek a helyi népességgel, így valószínűleg világosabb bőrrel rendelkezett, mint ahogy azt a későbbi ábrázolások sugallják.