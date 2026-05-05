Földrengés rázta meg Horvátország déli határterületeit, a rengés Magyarországon is sokakat felébresztett

Mint azóta kiderült, a földmozgás viszonylag sekély, körülbelül 13 kilométeres mélységben történt. Ezért feltételezhető, hogy szélesebb körben is érezhető volt. A főrengést követően később egy kisebb, 2,5-ös utórengés is észlelhető volt. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint bár komoly károkról vagy sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés, ám a hajnali földrengés valószínűleg sokakat megijesztett.

A szakértők szerint ennél több kisebb földrengés is történhetett a háttérben / Fotó: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda

A földrengést Magyarország déli és délnyugati részén is érzékelték

Többek között Mohács és Pécs térségéből is érkeztek visszajelzések, de kisebb településeken is sokan számoltak be arról, hogy felébredtek a rengésekre. A közösségi oldalakon rövid idő alatt megszaporodtak a rengésekről szóló beszámolók. Egy hercegszántói lakos azt írta:

többen ébredtünk arra, hogy remeg az ágy alattunk

Nagybaracskáról és Dávodról is hasonló élményekről számoltak be: „egyből felébredtem, nagyon fura volt” – írta egy helyi. De volt olyan, aki először azt hitte, csak álmodik:

mozgott az ágy alattam, azt hittem, álmodtam az egészet

A földrengés epicentruma Kelet-Horvátországban, a Kopácsi-rét térségéhez közel volt, amely földtanilag is egy aktívabb zónának számít. Fontos megjegyezni, hogy szakemberek szerint a 4-es magnitúdójú rengések már egész jól érezhetők, különösen csendes, éjszakai körülmények között. Ugyanakkor általában nem okoznak jelentős károkat.

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma is megerősítette, hogy a földmozgást több magyarországi településen is észlelték. Az európai makroszeizmikus skála alapján az epicentrum környezetében az intenzitás elérhette az V. fokozatot, ami már érezhető rezgésekkel jár, de komoly rombolás nélkül lezajlik. Dr. Tóth László, szeizmológus, a GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda ügyvezető igazgatója lapunk megkeresésére elmondta, hogy Magyarországon és közvetlen közelében évente mintegy 400–500 földrengést mérnek az érzékeny műszerhálózatok segítségével. Ezek többsége azonban olyan kicsi, hogy nem érezhető,

mindössze 5–10 olyan rengés fordul elő évente, amely az epicentrum közelében már észlelhető

– mondta. Hozzátette, hogy a nagyobb, jelentősebb földmozgások ennél is ritkábbak, az adataik szerint Magyarországon a legerősebb rengések 6–6,5 magnitúdó körüliek voltak.