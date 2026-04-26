Mézet vennél? Vigyázz, így hamisítják az ízletes nektárt

A méz az egyik legősibb és legértékesebb természetes élelmiszerünk – éppen ezért nem meglepő, hogy a mézhamisítás világszerte komoly problémát jelent. Pedig a különbség nemcsak ízben, hanem tápértékben és minőségben is óriási. Jó hír viszont, hogy a Fanny magazin tippjeivel te is könnyebben kiszűrheted a gyanús termékeket – és megtudhatod, mire érdemes figyelni vásárláskor.
A mézet gyakran cukorsziruppal hígítják, vagy a méheket cukorral etetik, így a termék valójában nem természetes forrásból származik. Előfordul, hogy mesterséges aromákat és színezékeket adnak hozzá. Néha még az eredetét is meghamisítják, például olcsóbb mézet adnak el drágább fajtaként. A mézpiai helyzetre való tekintettel a Nébih fokozottan ellenőrzi az Európai Unión kívülről érkező mézszállítmányokat, a gyanús termékeket pedig kivonják a boltokból.
Vásárlás előtt érdemes kóstolót kérni a nektárból. Cseppents egy keveset az ujjadra: az igazi méz állaga egyben marad, szálasan nyúlik és nehezen szakad, míg a hamis változat könnyen szétfolyik, nem tartja meg az alakját.
A hamis méz jellemzői közé tartozik, hogy magasabb víztartalmú, ezért hígabb állagú, de fontos, hogy ez önmagában nem biztos jel, hiszen a sűrűsége a hőmérséklettől is függ: melegben folyósabbá válik, hidegben pedig besűrűsödik. Éppen ezért gyanús, ha télen, a hidegben is híg nedűvel találkozol a piacon.
A méz kristályosodása sokakban gyanút kelthet, pedig az akácméz kivételével ez teljesen természetes jelenség, és a minőségét sem befolyásolja. Ezzel szemben a hamisított általában megőrzi folyékony, szirupos állagát.
Csorgass egy kanál mézet egy pohárba, majd önts rá kevés hideg vizet. Kezdd körkörösen lötykölni, és figyeld, mi történik. A valódi méz az edény aljára süllyed, nehezen keveredik el, és jellegzetes, méhsejtszerű mintát mutathat. Ha viszont gyorsan és könnyen feloldódik, az okot adhat a gyanúra.
Egy szelet kenyeret kenj meg vékonyan mézzel. Ha kis idő múlva megkeményedik, akkor eredetit vásároltál, míg a hamisítvány sok vizet tartalmaz, ezért eláztatja a felszínét.
Egy papírtörlőn is tesztelhetsz: önts rá egy kanál mézet és hajtsd félbe, nyomkodd meg. Ha mindkét oldala száraz marad, akkor nincs mitől aggódnod, ha viszont a papír másik oldalán vízfolt jelenik meg, akkor a méz hígítva van.
Hangyainvázió ellen a legjobb természetes módszer! Egy keveset tegyél ki arra a helyre, ahol a szorgos hangyák járkálni szoktak: nem szeretik a mézet, de a cukornak nem tudnak ellenállni, így ha ellepik a rovarok, szinte biztos, hogy hamisított termékkel van dolgod.
Tegyél egy edénybe mézet, és kezdd el melegíteni. Már néhány másodperc múlva láthatod a teszt eredményét: az igazi karamellizálódik, míg a keverék enyhén habozni, buborékozni kezd.
A méhpusztulás, a fagy és a kedvezőtlen időjárás miatt a termés rekordalacsony lett, miközben az árak emelkednek, 2025-ben gyakorlatilag eltűnt a magyar akácméz a piacról. Ezért különösen fontos, hogy közvetlenül a termelőtől vagy méhésztől vásárolj. Keresd az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által engedélyezett termelői üvegbe töltött mézeket, amelyek zárjeggyel vannak ellátva, ezzel is biztosítva a kiváló magyar minőséget.
