Mézet vennél? Vigyázz, így hamisítják az ízletes nektárt

A méz az egyik legősibb és legértékesebb természetes élelmiszerünk – éppen ezért nem meglepő, hogy a mézhamisítás világszerte komoly problémát jelent. Pedig a különbség nemcsak ízben, hanem tápértékben és minőségben is óriási. Jó hír viszont, hogy a Fanny magazin tippjeivel te is könnyebben kiszűrheted a gyanús termékeket – és megtudhatod, mire érdemes figyelni vásárláskor.

A mézhamisítás világszerte komoly problémát jelent, ezért érdemes figyelni a jelekre.

Fotó: Vladimir Tretyakov

A mézhamisítás gyakori probléma: sok terméket cukorsziruppal hígítanak vagy mesterségesen állítanak elő.

Egyszerű otthoni tesztekkel felismerhetők a gyanús jelek.

A legbiztosabb, ha megbízható termelőtől, ellenőrzött forrásból vásárolsz.

Ismerd fel a mézhamisítást

Hogyan hamisítják a mézet?

A mézet gyakran cukorsziruppal hígítják, vagy a méheket cukorral etetik, így a termék valójában nem természetes forrásból származik. Előfordul, hogy mesterséges aromákat és színezékeket adnak hozzá. Néha még az eredetét is meghamisítják, például olcsóbb mézet adnak el drágább fajtaként. A mézpiai helyzetre való tekintettel a Nébih fokozottan ellenőrzi az Európai Unión kívülről érkező mézszállítmányokat, a gyanús termékeket pedig kivonják a boltokból.

Kérj kóstolót!

Vásárlás előtt érdemes kóstolót kérni a nektárból. Cseppents egy keveset az ujjadra: az igazi méz állaga egyben marad, szálasan nyúlik és nehezen szakad, míg a hamis változat könnyen szétfolyik, nem tartja meg az alakját.

Hamis vagy igazi méz?

A hamis méz jellemzői közé tartozik, hogy magasabb víztartalmú, ezért hígabb állagú, de fontos, hogy ez önmagában nem biztos jel, hiszen a sűrűsége a hőmérséklettől is függ: melegben folyósabbá válik, hidegben pedig besűrűsödik. Éppen ezért gyanús, ha télen, a hidegben is híg nedűvel találkozol a piacon.

Árulkodó kristály

A méz kristályosodása sokakban gyanút kelthet, pedig az akácméz kivételével ez teljesen természetes jelenség, és a minőségét sem befolyásolja. Ezzel szemben a hamisított általában megőrzi folyékony, szirupos állagát.

Gyorsan feloldódik

Csorgass egy kanál mézet egy pohárba, majd önts rá kevés hideg vizet. Kezdd körkörösen lötykölni, és figyeld, mi történik. A valódi méz az edény aljára süllyed, nehezen keveredik el, és jellegzetes, méhsejtszerű mintát mutathat. Ha viszont gyorsan és könnyen feloldódik, az okot adhat a gyanúra.