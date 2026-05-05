Disney+: A Star Wars-rajongók legnagyobb álmát valósította meg a Darth Maul-sorozat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 16:05
A Csillagok háborúja szerelmeseinek már az is nagy öröm volt, hogy ismét visszalátogathattak a messzi-messzi galaxisba, ám a Darth Maul-sorozat most alaposan megemelte a tétet. Az első évad fináléja ugyanis történelmi képsorokat hozott el a Disney+-ra.
Ugyan még csak egy hónapja startolt el az egyik legnépszerűbb Star Wars-karakterről szóló széria, a Maul – Árnyak mestere, a Disney+ jelenlegi legnézettebb szériája sajnálatos módon máris a végéhez ért. A egérfüles logóval ellátott streamingszolgáltató viszont a nem spórolt semmin, és a Darth Maul-műsor fináléjára valami olyat rittyentett össze, minek láttán az összes Csillagok háborúja-fan megnyalja mind a tíz ujját! Cikkünk további része erősen SPOILER-es!

A Star Wars-filmek és sorozatok legrégebb óta dédelgetett álmát hozta el a Disney+ Maul-szériája (Fotó: IMDb)

A Disney+ keltette életre a Star Wars-fanok álmát

A minden héten két-két újabb epizóddal előrukkoló Maul – Árnyak mestere utolsó két részéről tegnap, stílusosan a nemzetközi Star Wars-napon hullott le a lepel. A finálé pedig nem is lehetett volna ennél katartikusabb, hiszen a lezárásban a két legnagyobb rajongótábort magának tudó Sith nagyúr, azaz a sorozat címszereplőjének számító Darth Maul, valamint minden idők talán legrettegettebb főgonosza, Darth Vader csaptak össze.

A Maul - Árnyak mestere lezárása egy közel 30 éve várt összecsapást hozott magával (Fotó: IMDb)

Erre a legendás ütközetre azóta vártak a fanatikusok, mióta huszonhét évvel ezelőtt, a Baljós árnyak 1999-es megjelenése során felbukkant a kétszablyájú antagonista, Darth Maul, aki kevés képernyőideje ellenére is sokak kedvencévé vált. A rajongók fantáziáját pedig azóta is az a kérdés mozgatta: Vajon ki nyerne egy egy Maul kontra Vader-ütközetet? Nos, erre a Disney+ sorozata végre megadta a választ. Félig-meddig.

Darth Vader ismét akcióban: ezúttal nem Obi-Wan, hanem Darth Maul volt a célpontja (Fotó: KPA/ Northfoto)

Jön a Maul-sorozat 2. évada!

Az összecsapás tétjét ugyanis némileg csökkentette a tudat, hogy mindkét karakter sorsát már tudtuk előre: Darth Maullal végül Obi-Wan végez (ezúttal végleg) majd a Lázadókban, míg az Erő sötét nagyurának halálát A Jedi visszatér hozza el.

De addig mi lesz Maullal? Az első évad végére a maga mellé sikeresen tanítványt találó sith mester útja még biztosan számos izgalmas kalandot rejteget, melyeket a nemrégiben bejelentett folytatásban ismerhetünk meg, amire már nem is kell olyan sokat várni, hiszen már gőzerővel készítik.

A Star Wars: Maul – Árnyak mestere összes epizódja elérhető a Disney+-sorozatok kínálatában. A széria trailerét ide kattintva tudod megtekinteni:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
