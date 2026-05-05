Disney+: A Star Wars-rajongók legnagyobb álmát valósította meg a Darth Maul-sorozat

Ugyan még csak egy hónapja startolt el az egyik legnépszerűbb Star Wars-karakterről szóló széria, a Maul – Árnyak mestere, a Disney+ jelenlegi legnézettebb szériája sajnálatos módon máris a végéhez ért. A egérfüles logóval ellátott streamingszolgáltató viszont a nem spórolt semmin, és a Darth Maul-műsor fináléjára valami olyat rittyentett össze, minek láttán az összes Csillagok háborúja-fan megnyalja mind a tíz ujját! Cikkünk további része erősen SPOILER-es!
A minden héten két-két újabb epizóddal előrukkoló Maul – Árnyak mestere utolsó két részéről tegnap, stílusosan a nemzetközi Star Wars-napon hullott le a lepel. A finálé pedig nem is lehetett volna ennél katartikusabb, hiszen a lezárásban a két legnagyobb rajongótábort magának tudó Sith nagyúr, azaz a sorozat címszereplőjének számító Darth Maul, valamint minden idők talán legrettegettebb főgonosza, Darth Vader csaptak össze.
Erre a legendás ütközetre azóta vártak a fanatikusok, mióta huszonhét évvel ezelőtt, a Baljós árnyak 1999-es megjelenése során felbukkant a kétszablyájú antagonista, Darth Maul, aki kevés képernyőideje ellenére is sokak kedvencévé vált. A rajongók fantáziáját pedig azóta is az a kérdés mozgatta: Vajon ki nyerne egy egy Maul kontra Vader-ütközetet? Nos, erre a Disney+ sorozata végre megadta a választ. Félig-meddig.
Az összecsapás tétjét ugyanis némileg csökkentette a tudat, hogy mindkét karakter sorsát már tudtuk előre: Darth Maullal végül Obi-Wan végez (ezúttal végleg) majd a Lázadókban, míg az Erő sötét nagyurának halálát A Jedi visszatér hozza el.
De addig mi lesz Maullal? Az első évad végére a maga mellé sikeresen tanítványt találó sith mester útja még biztosan számos izgalmas kalandot rejteget, melyeket a nemrégiben bejelentett folytatásban ismerhetünk meg, amire már nem is kell olyan sokat várni, hiszen már gőzerővel készítik.
A Star Wars: Maul – Árnyak mestere összes epizódja elérhető a Disney+-sorozatok kínálatában.
