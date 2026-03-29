BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mikor kell lecserélni a serpenyőt? – 10 jel, ami után ne gondolkozz tovább

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 11:15
Egy jó serpenyő a konyha egyik legfontosabb eszköze, ám sokan addig használják, amíg szó szerint szét nem esik. Íme, tíz árulkodó jel, ami alapján tudhatjuk: ideje lecserélni a régi serpenyőt. A Fanny magazin összeállítása.
  • Nem érdemes évtizedekig használni ugyanazt a serpenyőt.
  • 10 jele is van annak, ha lejárt az ideje a konyhai eszköznek.
  • A régi serpenyő túlhasználása akár egészségügyi kockázatot is jelenthet.
  • Az ingatag, megfáradt serpenyő balesetveszélyes a konyhában.

Te milyen gyakran szoktad lecserélni a serpenyőt? Ha azok közé tartozol, akik nem szeretnek feleslegesen használati tárgyakat kidobni, vagy éppen pénzt takarítanának meg, ezért a végsőkig képesek igénybe venni a konyha eszközt, akkor mindenképpen olvass tovább. A következők tapasztalásakor ugyanis szinte kötelező búcsút inteni a főzőalkalmatosságnak, és megszolgált, régi serpenyőnket egy újra cserélni. 

Fotó: Voyagerix / Shutterstock

10 dolog, ami a régi serpenyő cseréjére figyelmeztet: 

1. Megkarcolódott a bevonata?

A tapadásmentes serpenyők legnagyobb előnye a sima felület. Ha azonban a bevonaton karcok jelennek meg, a serpenyő már nem működik úgy, mint korábban. Az étel könnyebben leragad benne, és a felület állandóan tovább romlik majd.

2. Kopásnak indult a felülete?

Ha azt látja, hogy a bevonat darabokban válik le, vagy apró foltokban hiányzik, az már egyértelmű jel, hogy cserélni kell. Ilyenkor a serpenyő nemcsak kevésbé hatékony, hanem a főzés élményét is rontja, hiszen az étel egyenetlenül sül benne.

3. Ha a serpenyő leragad

Korábban gond nélkül készített benne tojást vagy palacsintát, most viszont minden odaragad? Ez a tapadásmentes réteg elhasználódásának klasszikus jele. Ilyenkor már csak az segít, ha új serpenyőt vásárol.

4. Ha megvetemedett az alja

A serpenyő alja a gyakori felmelegítés és lehűlés miatt idővel eldeformálódhat. Ha már nem teljesen sík ez a része, a hő nem oszlik el megfelelően, így az étel egyenetlenül sül benne.

5. Instabillá vált?

Ha billeg a főzőlapon, az nemcsak bosszantó, hanem balesetveszélyes is lehet. Egy ferdén álló serpenyőben bármi könnyen félrecsúszhat, és emiatt a benne készülő étel sem lesz kifogástalan.

6. Foltos, vagy elszíneződött a belseje?

A sok főzés után a zsírok és az égésnyomok mélyen beleéghetnek az anyagba. Ha alapos mosogatás után is foltos vagy elszíneződött a felület, az annak a jele, hogy már túl van a legjobb évein.

7. Ha meglazult vagy sérült a nyél

Idővel meglazulhat a serpenyő nyele, különösen akkor, ha sokszor volt nagy hőnek kitéve. Ha lötyög vagy recseg, érdemes elgondolkodni a cserén, mert főzés közben akár balesetveszélyes is lehet.

8. Furcsa szagok főzés közben?

Ha használat közben szokatlan, égett vagy műanyag jellegű szagot érez, az a bevonat elhasználódására utalhat. Ilyenkor a serpenyő már nem működik megfelelően és ez az ételeknek sem tesz jót.

9. Nehezen tisztítható?

Egy jó serpenyőről az ételmaradék szinte magától lejön. Ha viszont minden mosogatás komoly dörzsöléssel jár, az annak a jele, hogy a felület már elvesztette eredeti tulajdonságait.

10. Ha már eljárt felette az idő

A legtöbb tapadásmentes serpenyő átlagosan néhány évig működik tökéletesen, különösen akkor, ha gyakran használatban vannak. Ha már öt évnél idősebb, érdemes elgondolkodni egy új vásárlásán – akkor is, ha látszólag még használható.

Gondoltad volna, hogy vannak olyan konyhai eszközök, melyek mérgezőek lehetnek? Ha inkább más sütési módra esküszöl, azt is érdemes tudnod, hogyan lehet az air fryer tálcáját kimosni. És persze az sem utolsó – ha már a konyháról van szó –, hogy miként szagtalanítható a hűtő

Még épségben van a kedvenc serpenyőd, de jól jönne néhány használati praktika, illetve serpenyő tisztítási tipp? Nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
