Mikor kell lecserélni a serpenyőt? – 10 jel, ami után ne gondolkozz tovább

Nem érdemes évtizedekig használni ugyanazt a serpenyőt.

10 jele is van annak, ha lejárt az ideje a konyhai eszköznek.

A régi serpenyő túlhasználása akár egészségügyi kockázatot is jelenthet.

Az ingatag, megfáradt serpenyő balesetveszélyes a konyhában.

Te milyen gyakran szoktad lecserélni a serpenyőt? Ha azok közé tartozol, akik nem szeretnek feleslegesen használati tárgyakat kidobni, vagy éppen pénzt takarítanának meg, ezért a végsőkig képesek igénybe venni a konyha eszközt, akkor mindenképpen olvass tovább. A következők tapasztalásakor ugyanis szinte kötelező búcsút inteni a főzőalkalmatosságnak, és megszolgált, régi serpenyőnket egy újra cserélni.

Te tisztában vagy azzal, hogy mikor kell lecserélni a régi serpenyőt?

10 dolog, ami a régi serpenyő cseréjére figyelmeztet:

1. Megkarcolódott a bevonata?

A tapadásmentes serpenyők legnagyobb előnye a sima felület. Ha azonban a bevonaton karcok jelennek meg, a serpenyő már nem működik úgy, mint korábban. Az étel könnyebben leragad benne, és a felület állandóan tovább romlik majd.

2. Kopásnak indult a felülete?

Ha azt látja, hogy a bevonat darabokban válik le, vagy apró foltokban hiányzik, az már egyértelmű jel, hogy cserélni kell. Ilyenkor a serpenyő nemcsak kevésbé hatékony, hanem a főzés élményét is rontja, hiszen az étel egyenetlenül sül benne.

3. Ha a serpenyő leragad

Korábban gond nélkül készített benne tojást vagy palacsintát, most viszont minden odaragad? Ez a tapadásmentes réteg elhasználódásának klasszikus jele. Ilyenkor már csak az segít, ha új serpenyőt vásárol.

4. Ha megvetemedett az alja

A serpenyő alja a gyakori felmelegítés és lehűlés miatt idővel eldeformálódhat. Ha már nem teljesen sík ez a része, a hő nem oszlik el megfelelően, így az étel egyenetlenül sül benne.

5. Instabillá vált?

Ha billeg a főzőlapon, az nemcsak bosszantó, hanem balesetveszélyes is lehet. Egy ferdén álló serpenyőben bármi könnyen félrecsúszhat, és emiatt a benne készülő étel sem lesz kifogástalan.

6. Foltos, vagy elszíneződött a belseje?

A sok főzés után a zsírok és az égésnyomok mélyen beleéghetnek az anyagba. Ha alapos mosogatás után is foltos vagy elszíneződött a felület, az annak a jele, hogy már túl van a legjobb évein.