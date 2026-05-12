3 konyhai alapanyag, amelytől rubinpiros lesz a paradicsom az erkélyen

A paradicsomtermesztés cserépben rontja a zöldség minőségét, a tápanyag ugyanis hamar kifogy a földből.

A színe és íze is rosszabb, de néhány konyhai alapanyaggal tehetsz ellene.

A „csodaszerektől” rubinpiros lesz a paradicsom.

A bérházi gangokon és a panelházak erkélyein nevelt paradicsom palánta ugyan jól fest egy csinos cserépben, ám neki olyan, mint egy börtön. Az ültetés után a nevelés kemény dió, ezért elhoztuk azokat a tuti módszereket, amelyekkel a paradicsom termesztése lakásban pofonegyszerű lesz.

A paradicsom palánta nevelése erkélyen mindig nehéz feladat, de nem lehetetlen. Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Miért nem pirosodik rendesen az erkélyen a paradicsom palánta?

A legdrágább vegyszerek is csütörtököt mondhatnak, ha lakásban próbáljuk nevelni a paradicsomot, a cserépben lévő talajból ugyanis hamar kifogynak az értékes tápanyagok. A paradicsomtermesztés ugyanakkor igazi élmény lehet, ha bevetünk három házi csodaszert. A különféle konyhai alapanyagok bevetésével csodásak lesznek a palánták, élénk, rubin színű termés lesz a kitartó munka gyümölcse. Alább mutatjuk azokat az általában szemétbe dobott dolgokat, amelyek megmenthetik a cserépben termesztett paradicsom színét és ízét!

Tojáshéj

A paradicsom nevelésekor a legnagyobb probléma a bogyórothadás, amit kalciumhiány idéz elő. A kiszárított, porrá őrölt tojáshéj a földbe adagolva fokozatosan biztosítja a szükséges meszet, ezzel a termést egészségessé varázsolja.

Banánhéj

A banánhéj tele van káliummal, amely nélkülözhetetlen a virágzáshoz és a termésfejlődéshez. A hasznosításhoz vágd apró darabokra és temesd a palánta tövéhez. Meglátod, a paradicsom végül igazán édessé és rubinpirossá válik.

Kávézacc

A paradicsom imádja az enyhén savanyú talajt. A kávézacc táplálja a paradicsompalántát és egyben lazítja a földet, emiatt a gyökerek több oxigénhez jutnak a szűkös cserépben.

Ennek a három alapanyagnak a kombinációja felgyorsítja a palánta fejlődését, miközben a növény ellenálló képességét is növeli. A végeredmény harangos zöld levelek és mélyvörös paradicsom lesz.

