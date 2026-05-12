KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy rakat paradicsom palánta

3 konyhai alapanyag, amelytől rubinpiros lesz a paradicsom az erkélyen

zöldségtermesztés
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 16:15
toptippekzöldségpalántaparadicsompalántanevelés
Lehet, hogy idáig kukába dobtad a legnagyobb kincset, amellyel megmenthetted volna az egyik legfinomabb termést. A gangokon, erkélyeken sosem volt könnyű egy paradicsom palánta ültetése és nevelése, ezért elhoztunk három tuti tippet, hogyan lehet élénkpiros a zöldség méregdrága vegyszerek nélkül!
E. R. A.
A szerző cikkei
  • A paradicsomtermesztés cserépben rontja a zöldség minőségét, a tápanyag ugyanis hamar kifogy a földből.
  • A színe és íze is rosszabb, de néhány konyhai alapanyaggal tehetsz ellene.
  • A „csodaszerektől” rubinpiros lesz a paradicsom.

A bérházi gangokon és a panelházak erkélyein nevelt paradicsom palánta ugyan jól fest egy csinos cserépben, ám neki olyan, mint egy börtön. Az ültetés után a nevelés kemény dió, ezért elhoztuk azokat a tuti módszereket, amelyekkel a paradicsom termesztése lakásban pofonegyszerű lesz.

Paradicsom palánta nevelés erkélyen
A paradicsom palánta nevelése erkélyen mindig nehéz feladat, de nem lehetetlen. Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Miért nem pirosodik rendesen az erkélyen a paradicsom palánta?

A legdrágább vegyszerek is csütörtököt mondhatnak, ha lakásban próbáljuk nevelni a paradicsomot, a cserépben lévő talajból ugyanis hamar kifogynak az értékes tápanyagok. A paradicsomtermesztés ugyanakkor igazi élmény lehet, ha bevetünk három házi csodaszert. A különféle konyhai alapanyagok bevetésével csodásak lesznek a palánták, élénk, rubin színű termés lesz a kitartó munka gyümölcse. Alább mutatjuk azokat az általában szemétbe dobott dolgokat, amelyek megmenthetik a cserépben termesztett paradicsom színét és ízét!

Tojáshéj

A paradicsom nevelésekor a legnagyobb probléma a bogyórothadás, amit kalciumhiány idéz elő. A kiszárított, porrá őrölt tojáshéj a földbe adagolva fokozatosan biztosítja a szükséges meszet, ezzel a termést egészségessé varázsolja.

Banánhéj

A banánhéj tele van káliummal, amely nélkülözhetetlen a virágzáshoz és a termésfejlődéshez. A hasznosításhoz vágd apró darabokra és temesd a palánta tövéhez. Meglátod, a paradicsom végül igazán édessé és rubinpirossá válik.

Kávézacc

A paradicsom imádja az enyhén savanyú talajt. A kávézacc táplálja a paradicsompalántát és egyben lazítja a földet, emiatt a gyökerek több oxigénhez jutnak a szűkös cserépben.

Ennek a három alapanyagnak a kombinációja felgyorsítja a palánta fejlődését, miközben a növény ellenálló képességét is növeli. A végeredmény harangos zöld levelek és mélyvörös paradicsom lesz.

Kedvet kaptál, hogy paradicsomot nevelj az erkélyeden? Akkor további tippekért játszd le ezt a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu