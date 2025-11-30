Paradicsom termesztése lakásban – így érhetsz el bő termést

A hideg hónapokban sokan lemondanak a friss zöldségről, pedig télen is élvezheted a friss ízeket. Szerencsére a paradicsom termesztése lakásban nem ördöngösség, ezért ha te is szeretnél télen friss, zamatos paradicsomot nevelni, a Fanny magazin tippjeiből megtudhatod, mire érdemes figyelni.
Nem minden paradicsom alkalmas a téli, beltéri nevelésre, érdemes törpe, balkon fajtákat választani, amik cserépben is jól fejlődnek, és kevés fény mellett is hoznak termést. Ilyen például a Balkonstar, a Red Robin, a Vilma és a Manó.
2. Sokkal jobb helye van a melegben
Hőigénye magas, legalább 20-24 Celsius-fokra van szüksége, hogy szépen fejlődjön. A radiátor közelébe azonban ne tedd, és arra is figyelj, hogy ne legyen huzatos helyen: a legjobb, ha egy déli vagy nyugati ablak mellé állítod, ahol több fényt kap.
3. Világítsd meg egy lámpával
Alapvetően napi 8-10 óra napsütésre van szüksége, amit télen nem kap meg, így ha azt szeretnéd, hogy sokat teremjen, érdemes beszerezni egy növénynevelő lámpát. Fontos, hogy télen is vizsgáld meg havonta kétszer a terméseket, és ha betegségre utaló jeleket tapasztalsz, azonnal kezdd meg a kezelést.
4. Milyen az ideális talaj?
Laza, jó vízáteresztő-képességű földben fejlődik a legszebben, ezért virágföld helyett válasszunk általános zöldségföldet, amit lazíts fel egy kis perlittel vagy kókuszrosttal. Ez amiatt is fontos, mert a lakásban tartott növény földje penészedni kezdhet, ha nem elég laza a föld a cserépben.
5. Nem szükséges túl nagy láda
A mini paradicsomok bőven beérik egy 3-5 literes edénnyel, ebben már megfelelően tudnak fejlődni a gyökerek. A cserepek alján legyenek nagy vízelvezető lyukak, ahonnan az öntözővíz ki tud folyni.
6. Neveld fel magad!
Ilyenkor már nem lehet palántát kapni, így vesd el a magokat kisebb palántázóedényekbe vagy egy nagyobb cserépbe 1 cm mélyen, humuszban gazdag talajba. Ezeket tedd világos, meleg helyre, és 2-3 hét múlva ültesd át a növénykéket. Fontos, hogy egy cserépbe csak egy tövet tegyél.
7. Óvatosabban locsold a lakásban
Nyáron, a kertben rengeteg vízre van szüksége, de ez lakásban nem feltétlenül van így: beltéren lassabban párolog a víz, ezért könnyen túlöntözheted a növényeket. A túllocsolás jelei közé tartozik a gyökérrothadás. Akkor adj neki vizet, amikor a föld felső 1 cm-es rétege már száraz.
8. Helyettesítsd a méhecskéket
Télen, a lakásban nincsenek beporzók, a szél sem fúj, így magadnak kell beporoznod a virágokat. Hetente néhány alkalommal finoman ütögesd meg a szárat, hogy virágport terjesszen a növény, vagy ecsettel porozd be a virágokat.
9. Adj neki tápoldatot
Gyorsan felveszi a tápanyagokat a talajból, így ahhoz, hogy szépen fejlődjön, fontos az immunerősítés. Ahhoz, hogy a paradicsom megerősödjön, havonta egyszer adj az öntözővizéhez káliumban gazdag tápoldatot, de ha bő, édes termésre vágyunk, próbáld ki a szódabikarbónás trükköt!
