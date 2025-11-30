Paradicsom termesztése lakásban – így érhetsz el bő termést

Megismerheted a legmegfelelőbb paradicsom fajtákat

Eláruljuk a zöldség a fény- és hőigényét, és tippeket adunk a megfelelő talajválasztáshoz és öntözéshez.

Azt is megtudhatod, hogyan biztosítsd a virágok beporzását és a növény tápanyagellátását beltéri körülmények között.

A hideg hónapokban sokan lemondanak a friss zöldségről, pedig télen is élvezheted a friss ízeket. Szerencsére a paradicsom termesztése lakásban nem ördöngösség, ezért ha te is szeretnél télen friss, zamatos paradicsomot nevelni, a Fanny magazin tippjeiből megtudhatod, mire érdemes figyelni.

Megfelelő gondozással télen is lehetséges a paradicsom termesztése lakásban

Fotó: Mikhailova Liubov / 123RF

9 tipp a paradicsom termesztése lakásban témában:

Válaszd a megfelelő fajtát

Nem minden paradicsom alkalmas a téli, beltéri nevelésre, érdemes törpe, balkon fajtákat választani, amik cserépben is jól fejlődnek, és kevés fény mellett is hoznak termést. Ilyen például a Balkonstar, a Red Robin, a Vilma és a Manó.

2. Sokkal jobb helye van a melegben

Hőigénye magas, legalább 20-24 Celsius-fokra van szüksége, hogy szépen fejlődjön. A radiátor közelébe azonban ne tedd, és arra is figyelj, hogy ne legyen huzatos helyen: a legjobb, ha egy déli vagy nyugati ablak mellé állítod, ahol több fényt kap.

3. Világítsd meg egy lámpával

Alapvetően napi 8-10 óra napsütésre van szüksége, amit télen nem kap meg, így ha azt szeretnéd, hogy sokat teremjen, érdemes beszerezni egy növénynevelő lámpát. Fontos, hogy télen is vizsgáld meg havonta kétszer a terméseket, és ha betegségre utaló jeleket tapasztalsz, azonnal kezdd meg a kezelést.

4. Milyen az ideális talaj?

Laza, jó vízáteresztő-képességű földben fejlődik a legszebben, ezért virágföld helyett válasszunk általános zöldségföldet, amit lazíts fel egy kis perlittel vagy kókuszrosttal. Ez amiatt is fontos, mert a lakásban tartott növény földje penészedni kezdhet, ha nem elég laza a föld a cserépben.

5. Nem szükséges túl nagy láda

A mini paradicsomok bőven beérik egy 3-5 literes edénnyel, ebben már megfelelően tudnak fejlődni a gyökerek. A cserepek alján legyenek nagy vízelvezető lyukak, ahonnan az öntözővíz ki tud folyni.