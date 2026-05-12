Ennél cukibb ma már nem lesz! Puskás-Dallos Peti megmutatta kisfiát – Tündéri fotók

Ennél cukibb dolgot ma valószínűleg már nem is látunk! Puskás-Dallos Peti igazi apa-fia napot tartott kisfiával, a tündéri Ábellel, és a közös kaland minden pillanatát meg is mutatta a követőinek. A rajongók pedig teljesen elolvadtak a meghitt és vidám pillanatok láttán, hiszen a hamarosan hároméves kisfiú elképesztően aranyos.
Ábel idén szeptemberben tölti majd be a harmadik életévét, és már most látszik rajta, hogy igazi kis energiabomba. A kisfiú nemcsak hihetetlenül cuki, hanem szemmel láthatóan imádja azokat a napokat is, amikor kettesben lehet az édesapjával. Ez a mai napon is így volt, hiszen amíg Puskás-Dallos Bogi Megasztár forgatásán dolgozott, Peti és Ábel közösen vágtak neki a kalandoknak.
Puskás-Dallos Bogi ugyanis a TV2 sikerműsorának zsűrijében kapott helyet, a válogatók forgatása pedig a napokban el is kezdődött. Amíg az énekesnő a tehetségeket értékelte a stúdióban, addig a fiúk gondoskodtak arról, hogy egy percig se unatkozzanak.
Puskás-Dallos Peti a közösségi oldalán részletesen megmutatta, hogyan telt az apa-fia napjuk, ami már a reggeli órákban elkezdődött. A nap első állomása egy kis munka volt, gyaníthatóan Peti stúdiójában. A fotókon Ábel tündérien üldögélt az édesapja ölében, miközben érdeklődve figyelte, mivel foglalatoskodik a híres apukája.
A közös munka után a fiúk a szabadba indultak, ahol egy nagy sétát tettek kutyasétáltatás közben. A napsütéses program láthatóan mindkettőjüket feltöltötte, Ábel pedig szemmel láthatóan élvezte, hogy egész nap az apukájával lehet.
A program azonban itt még korántsem ért véget! A következő állomás a nagymamához vezetett, ahol természetesen egy kis sütizés sem maradhatott el. Peti megmutatta, hogy még nápolyi is került az asztalra, ami láthatóan Ábel egyik kedvence lehetett.
A nap végén aztán elérkezett a legizgalmasabb pillanat: Puskás-Dallos Peti és fia Ábel megérkeztek a Megasztár forgatásának helyszínére, ahol a kisfiú végre újra találkozhatott az édesanyjával. A megható családi pillanatot látva a kommentelők szinte egy emberként olvadtak el, sokan pedig megjegyezték, mennyire jó látni, hogy a sztárpár ennyire harmonikus és szeretetteljes családi életet él.
Peti a közös kalandokról készült fotók mellé mindössze ennyit írt:
Ameddig anya Megasztárt forgat, mi kalandozunk.
A rövid mondat azonban tökéletesen összefoglalta a nap hangulatát. A rajongók szerint ugyanis pontosan az ilyen apró, hétköznapi pillanatok mutatják meg igazán, milyen szoros kötelék van Puskás-Dallos Peti és kisfia között. Egy dolog biztos: Ábelnek garantáltan emlékezetes napja volt – a követőknek pedig sikerült bepillantaniuk ebbe a szeretettel teli családi idillbe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.