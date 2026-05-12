Ennél cukibb ma már nem lesz! Puskás-Dallos Peti megmutatta kisfiát – Tündéri fotók

Ennél cukibb dolgot ma valószínűleg már nem is látunk! Puskás-Dallos Peti igazi apa-fia napot tartott kisfiával, a tündéri Ábellel, és a közös kaland minden pillanatát meg is mutatta a követőinek. A rajongók pedig teljesen elolvadtak a meghitt és vidám pillanatok láttán, hiszen a hamarosan hároméves kisfiú elképesztően aranyos.

Puskás-Dallos Peti és Puskás-Dallos Bogi kisfia már három éves lesz (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Puskás-Dallos Peti kisfia Ábel kimaxolta a cukiságfaktort

Ábel idén szeptemberben tölti majd be a harmadik életévét, és már most látszik rajta, hogy igazi kis energiabomba. A kisfiú nemcsak hihetetlenül cuki, hanem szemmel láthatóan imádja azokat a napokat is, amikor kettesben lehet az édesapjával. Ez a mai napon is így volt, hiszen amíg Puskás-Dallos Bogi Megasztár forgatásán dolgozott, Peti és Ábel közösen vágtak neki a kalandoknak.

Puskás-Dallos Bogi ugyanis a TV2 sikerműsorának zsűrijében kapott helyet, a válogatók forgatása pedig a napokban el is kezdődött. Amíg az énekesnő a tehetségeket értékelte a stúdióban, addig a fiúk gondoskodtak arról, hogy egy percig se unatkozzanak.

Puskás-Dallos Peti a közösségi oldalán részletesen megmutatta, hogyan telt az apa-fia napjuk, ami már a reggeli órákban elkezdődött. A nap első állomása egy kis munka volt, gyaníthatóan Peti stúdiójában. A fotókon Ábel tündérien üldögélt az édesapja ölében, miközben érdeklődve figyelte, mivel foglalatoskodik a híres apukája.

Puskás-Dallos Bogi zsűritag lesz az idei Megasztárban (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Puskás-Dallos Peti és Ábel meglátogatták a nagymamát is

A közös munka után a fiúk a szabadba indultak, ahol egy nagy sétát tettek kutyasétáltatás közben. A napsütéses program láthatóan mindkettőjüket feltöltötte, Ábel pedig szemmel láthatóan élvezte, hogy egész nap az apukájával lehet.

A program azonban itt még korántsem ért véget! A következő állomás a nagymamához vezetett, ahol természetesen egy kis sütizés sem maradhatott el. Peti megmutatta, hogy még nápolyi is került az asztalra, ami láthatóan Ábel egyik kedvence lehetett.

A nap végén aztán elérkezett a legizgalmasabb pillanat: Puskás-Dallos Peti és fia Ábel megérkeztek a Megasztár forgatásának helyszínére, ahol a kisfiú végre újra találkozhatott az édesanyjával. A megható családi pillanatot látva a kommentelők szinte egy emberként olvadtak el, sokan pedig megjegyezték, mennyire jó látni, hogy a sztárpár ennyire harmonikus és szeretetteljes családi életet él.