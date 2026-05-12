„Szeretném megtapasztalni az anyaságot” – Barnai Judit megtörte a csendet a gyerektémában

Barnai Judit a magyar női kosárlabda egyik legismertebb és meghatározó alakja. Az 1994-ben született, 190 centiméter magas center immár két évtizede bizonyítja tehetségét, kitartását és elhivatottságát a pályán. Az életében azonban nemcsak a kosárlabda tölt be fontos szerepet, hanem férje, Curtis is. A rapper korábbi rossz tapasztalatai miatt sokáig nem akart újra megházasodni, Judit mellett azonban megváltozott a véleménye.
Három-négy év után szóba került köztünk, hogy jó lenne feljebb lépni a kapcsolatunkban. Attila viszont mondta, hogy a korábbi rossz tapasztalatai miatt nem igazán szeretett volna összeházasodni. Ezt teljesen megértettem, nem erőltettem a témát. Az eljegyzést azért néha emlegettem neki, mert úgy voltam vele, hogy jó lenne legalább odáig eljutni. Aztán egyszer elutaztunk Koppenhágába egy Justin Timberlake-koncertre. A koncert a városban sétáltunk, és Ati mondta, hogy szeretné megmutatni a híres kis hableány szobrot. Elmentünk oda, és végül ott kérte meg a kezemet. Teljesen elérzékenyültem, elsírtam magam
- nyilatkozta Barnai Judit, aki elárulta, korábban sosem várta el, hogy feleség legyen, ezért különösen meglepte, amikor szóba került a házasság témája.
„Kint voltunk az Ázsai Expresszben. Egy este a parton ültünk, iszogattunk, beszélgettünk, nagyon jó hangulat volt. Egyszer odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy hozzámegyek-e. Én közben a telefonomat nyomkodtam, felnéztem, körbenéztem, és visszakérdeztem, hogy ezt most tényleg tőlem kérdezi-e. Teljesen meglepett, kérdeztem is, honnan jött ez az egész. Azt mondta, egyszerűen szeretné, hogy a felesége legyek.”
Curtis és Barnai Judit esküvője tavaly augusztus 11-én volt az újpesti polgármesteri hivatalban, amelyre csak a legközelebbi hozzátartozókat hívták meg.
„Nagyon szűk családi körben tartottuk az esküvőt. Ati mindent leszervezett: elkészíttette a meghívókat, intézte a gyűrűket, lefoglalta az időpontot. Nekem gyakorlatilag csak a ruhámat kellett kiválasztanom. Később terveztünk egy nagy lagzit is, de amikor láttuk, milyen hatalmas költség lenne, inkább úgy döntöttünk, annak az összegnek jobb helye van.”
Nem véletlenül választották a IV. kerületi hivatalt, hiszen Curtis ezer szállal kötődik Újpesthez, és köztudottan nagy szurkolója a klubnak. A lila szín iránti rajongása még a házassági gyűrűjükben is visszaköszön.
A házassági gyűrűt teljesen Atira bíztam. Az első tervben volt egy sötét, majdnem fekete szín, ami egyébként nagyon jól nézett ki, de mondtam neki, hogy fekete azért ne legyen a gyűrűnkben. Inkább feldobtam, hogy legyen benne lila, hiszen az a kedvenc színe. Erre csak annyit mondott: Na, ezért veszlek el, mert ilyen okos vagy.
A magyar válogatott kosárlabdázó Barnai Judit korábban a Borsnak árulta el, hogy egy évvel meghosszabbította szerződését a Cegléd csapatával. Tavaly azonban volt egy különleges kérése is: ragaszkodott hozzá, hogy a mezén a Széki–Barnai név szerepeljen, mivel Curtis korábban jelezte, hogy már megváltozott a vezetékneve.
A meccseinket élőben lehet nézni, és sokan még mindig csak Barnainak hívnak. Ati ezen mindig kiakad, és kijavít mindenkit, hogy már Széki-Barnai vagyok. És mivel életem egyik legjobb szezonját már Széki-Barnai néven produkáltam, Széki úr természetesen azt is megjegyezte, hogy ez is miatta van
Természetesen a közös jövő és a családalapítás kérdése gyakran szóba kerül közöttük. Bár Curtis előző kapcsolatából már van egy kisfia, akivel sok időt tölt, párjával mindketten szeretnének közös gyermeket. Barnai Judit ugyanakkor őszintén beszélt arról, hogy bár időnként erősen érzi az anyai ösztönt, ez nála még hullámzó érzés, és jelenleg úgy érzi, még nem áll készen az anyaságra.
Egyelőre még nem foglalkozunk komolyan a családalapítás kérdésével, főleg úgy, hogy a következő szezonra is aláírtam. Persze vannak időszakok, amikor Ati lelkesebben felhozza a témát, hogy milyen jó lenne, aztán később ő is úgy van vele, hogy még ráérünk. Az biztos, hogy nem vetettük el az ötletet, szeretnénk gyereket. Én mindenképpen szeretném egyszer megtapasztalni az anyaságot és mindazt, ami ezzel jár. Ugyanakkor amennyire céltudatos vagyok az élet más területein, annyira tudatosan állok ehhez is. Pontosan tudom, hogy az anyaság egy 0–24 órás feladat, ami teljesen átformálja az ember életét
- zárta Curtis felesége.
