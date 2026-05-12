„Szeretném megtapasztalni az anyaságot” – Barnai Judit megtörte a csendet a gyerektémában

Barnai Judit a magyar női kosárlabda egyik legismertebb és meghatározó alakja. Az 1994-ben született, 190 centiméter magas center immár két évtizede bizonyítja tehetségét, kitartását és elhivatottságát a pályán. Az életében azonban nemcsak a kosárlabda tölt be fontos szerepet, hanem férje, Curtis is. A rapper korábbi rossz tapasztalatai miatt sokáig nem akart újra megházasodni, Judit mellett azonban megváltozott a véleménye.

Barnai Judit idővel szeretné megtapasztalni az anyaságot Fotó: Tumbász Hédi

Három-négy év után szóba került köztünk, hogy jó lenne feljebb lépni a kapcsolatunkban. Attila viszont mondta, hogy a korábbi rossz tapasztalatai miatt nem igazán szeretett volna összeházasodni. Ezt teljesen megértettem, nem erőltettem a témát. Az eljegyzést azért néha emlegettem neki, mert úgy voltam vele, hogy jó lenne legalább odáig eljutni. Aztán egyszer elutaztunk Koppenhágába egy Justin Timberlake-koncertre. A koncert a városban sétáltunk, és Ati mondta, hogy szeretné megmutatni a híres kis hableány szobrot. Elmentünk oda, és végül ott kérte meg a kezemet. Teljesen elérzékenyültem, elsírtam magam

- nyilatkozta Barnai Judit, aki elárulta, korábban sosem várta el, hogy feleség legyen, ezért különösen meglepte, amikor szóba került a házasság témája.

„Kint voltunk az Ázsai Expresszben. Egy este a parton ültünk, iszogattunk, beszélgettünk, nagyon jó hangulat volt. Egyszer odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy hozzámegyek-e. Én közben a telefonomat nyomkodtam, felnéztem, körbenéztem, és visszakérdeztem, hogy ezt most tényleg tőlem kérdezi-e. Teljesen meglepett, kérdeztem is, honnan jött ez az egész. Azt mondta, egyszerűen szeretné, hogy a felesége legyek.”

Curtis és Barnai Judit esküvője tavaly augusztus 11-én volt az újpesti polgármesteri hivatalban, amelyre csak a legközelebbi hozzátartozókat hívták meg.

„Nagyon szűk családi körben tartottuk az esküvőt. Ati mindent leszervezett: elkészíttette a meghívókat, intézte a gyűrűket, lefoglalta az időpontot. Nekem gyakorlatilag csak a ruhámat kellett kiválasztanom. Később terveztünk egy nagy lagzit is, de amikor láttuk, milyen hatalmas költség lenne, inkább úgy döntöttünk, annak az összegnek jobb helye van.”