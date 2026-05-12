Most érkezett: brutális baleset történt Zuglóban, megbénult a tömegközlekedés

Riasztották a tűzoltókat, miután két személyautó karambolozott Budapest XIV. kerületében, az Erzsébet királyné útján, a Fűrész utca és a Lőcsei út közötti szakaszon.

A baleset következtében egy parkoló autó is megsérült. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat. Az eset fennakadást okozhat a közösségi közlekedésben is - közölte a katasztrófavédelem.