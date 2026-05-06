KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Frida, Ivett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kávézacc használata növényekhez, mint a legjobb kerti praktikák egyike

Elárulta a titkát a szomszédasszony: ettől lesznek gyönyörűek a növények

növényápolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 16:45
otthoni kertészkedéstoptippekkertészkedéskávézacc
A szomszédasszony sosem vesz műtrágyát, mégis övé a legsűrűbb hortenzia az utcában? Biztosan nem költi a pénzét drága szerekre, hanem a legjobb kerti praktikákat alkalmazza, amelyek a legtöbbször teljesen ingyen vannak. Mutatjuk azokat a módszereket, amelyeket te is könnyedén bevethetsz május elején.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • A kávézacc nem hulladék – nitrogént, káliumot és foszfort tartalmaz, amelyekre a növényeknek ebben az időszakban van a legnagyobb szükségük.
  • A rózsa, hortenzia, paradicsom és bazsalikom kimondottan hálás érte – de nem minden növénynek való, és a helyes adagolás sem mindegy.
  • A hangyákat is távol tartja, teljesen ingyen, vegyszer nélkül.

Mennyi pénzt költöttél már tavaszonként műtrágyára, hangyairtóra vagy talajjavítóra? Ha összeadnád, biztosan a fejedhez kapnál, főleg úgy, hogy másoknak egy fityingjükbe sem kerül a virágokkal teli, dús növényzettel rendelkező kert. A legjobb kerti praktikák sokszor filléres dolgok, és olyan alapanyagokra épülnek, amelyeket te nap mint nap kidobsz.

Kávézacc használata, mint a legjobb kerti praktikák egyike
A kávézacc használata a legjobb kerti praktikák közé tartozik / Fotó:  Shutterstock 

Kávézacc használata, a legjobb kerti praktikák egyike

A virágok tavasszal igénylik a legtöbb odafigyelést, hiszen ilyenkor indul be igazán a növekedési ciklusuk. Ekkor van szükségük a legtöbb tápanyagra, főleg nitrogénre, amely elengedhetetlen a levelek és hajtások fejlődéséhez. A kávézacc felhasználása kertben különösen hasznos lehet, a nitrogéntartalma ugyanis 2 százalék körüli, amihez jön még kis mennyiségű foszfor, kálium és mikroelemek, például magnézium és vas. A kávézacc tehát természetes növénytápként hasznosítható.

Ezek a növények hálásak érte a legjobban

Nem mindegy, melyik virág vagy zöldség mellé szórsz kávézaccot. A rózsa például kimondottan szereti – a nitrogén fényes, sötétzöld leveleket és dús virágzást eredményez. A paradicsom szintén jól fogadja tavaszi kiültetés után: javítja a talaj szerkezetét, segíti a vízmegtartást. A hortenzia szintén a hálásabb fajták közé tartozik, ugyanígy a bazsalikom is, amelynek a levélzete lesz tőle sűrűbb.

Sokan azt hiszik, a kávézacc megsavanyítja a talajt, ez azonban csak részben igaz: főzés után a zacc pH-értéke 6,5 és 6,8 közé esik, tehát közel semleges. Nem savasítja tartósan a talajt, ezért azáleának vagy rododendronnak nem igazán nyújt különösebb segítséget ezen a téren.

Amit a hangyák sem szeretnek

A hangyák elleni védekezés házilag sokszor egyszerűbb, mint gondolnád. Sokan tapasztalták, hogy a kávézacc a virágágyások köré szórva visszatartja őket. Mielőtt tehát a boltba rohansz vegyszerért, próbáld ki ezt a módszert.

Hogyan csináld, hogy ne ártson?

Ne halmozd fel vastagon – a szemcsék összetapadnak, és sem víz, sem levegő nem jut le a gyökerekhez. Dolgozd bele a talaj felső 10 centiméterébe vagy keverd komposztba: három rész falevél, egy rész fűnyíradék, egy rész kávézacc.

Holnap reggel ne dobd ki a szemétbe a zaccot. Vidd ki a kertbe – a növényeid meghálálják.

Nézd meg, hogyan használhatod a kávézaccot műtrágyaként a növényeidhez:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu