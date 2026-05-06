Elárulta a titkát a szomszédasszony: ettől lesznek gyönyörűek a növények

A kávézacc nem hulladék – nitrogént, káliumot és foszfort tartalmaz, amelyekre a növényeknek ebben az időszakban van a legnagyobb szükségük.

A rózsa, hortenzia, paradicsom és bazsalikom kimondottan hálás érte – de nem minden növénynek való, és a helyes adagolás sem mindegy.

A hangyákat is távol tartja, teljesen ingyen, vegyszer nélkül.

Mennyi pénzt költöttél már tavaszonként műtrágyára, hangyairtóra vagy talajjavítóra? Ha összeadnád, biztosan a fejedhez kapnál, főleg úgy, hogy másoknak egy fityingjükbe sem kerül a virágokkal teli, dús növényzettel rendelkező kert. A legjobb kerti praktikák sokszor filléres dolgok, és olyan alapanyagokra épülnek, amelyeket te nap mint nap kidobsz.

A kávézacc használata a legjobb kerti praktikák közé tartozik / Fotó: Shutterstock

Kávézacc használata, a legjobb kerti praktikák egyike

A virágok tavasszal igénylik a legtöbb odafigyelést, hiszen ilyenkor indul be igazán a növekedési ciklusuk. Ekkor van szükségük a legtöbb tápanyagra, főleg nitrogénre, amely elengedhetetlen a levelek és hajtások fejlődéséhez. A kávézacc felhasználása kertben különösen hasznos lehet, a nitrogéntartalma ugyanis 2 százalék körüli, amihez jön még kis mennyiségű foszfor, kálium és mikroelemek, például magnézium és vas. A kávézacc tehát természetes növénytápként hasznosítható.

Ezek a növények hálásak érte a legjobban

Nem mindegy, melyik virág vagy zöldség mellé szórsz kávézaccot. A rózsa például kimondottan szereti – a nitrogén fényes, sötétzöld leveleket és dús virágzást eredményez. A paradicsom szintén jól fogadja tavaszi kiültetés után: javítja a talaj szerkezetét, segíti a vízmegtartást. A hortenzia szintén a hálásabb fajták közé tartozik, ugyanígy a bazsalikom is, amelynek a levélzete lesz tőle sűrűbb.

Sokan azt hiszik, a kávézacc megsavanyítja a talajt, ez azonban csak részben igaz: főzés után a zacc pH-értéke 6,5 és 6,8 közé esik, tehát közel semleges. Nem savasítja tartósan a talajt, ezért azáleának vagy rododendronnak nem igazán nyújt különösebb segítséget ezen a téren.

Amit a hangyák sem szeretnek

A hangyák elleni védekezés házilag sokszor egyszerűbb, mint gondolnád. Sokan tapasztalták, hogy a kávézacc a virágágyások köré szórva visszatartja őket. Mielőtt tehát a boltba rohansz vegyszerért, próbáld ki ezt a módszert.