Elárulta a titkát a szomszédasszony: ettől lesznek gyönyörűek a növények

Mennyi pénzt költöttél már tavaszonként műtrágyára, hangyairtóra vagy talajjavítóra? Ha összeadnád, biztosan a fejedhez kapnál, főleg úgy, hogy másoknak egy fityingjükbe sem kerül a virágokkal teli, dús növényzettel rendelkező kert. A legjobb kerti praktikák sokszor filléres dolgok, és olyan alapanyagokra épülnek, amelyeket te nap mint nap kidobsz.
A virágok tavasszal igénylik a legtöbb odafigyelést, hiszen ilyenkor indul be igazán a növekedési ciklusuk. Ekkor van szükségük a legtöbb tápanyagra, főleg nitrogénre, amely elengedhetetlen a levelek és hajtások fejlődéséhez. A kávézacc felhasználása kertben különösen hasznos lehet, a nitrogéntartalma ugyanis 2 százalék körüli, amihez jön még kis mennyiségű foszfor, kálium és mikroelemek, például magnézium és vas. A kávézacc tehát természetes növénytápként hasznosítható.
Nem mindegy, melyik virág vagy zöldség mellé szórsz kávézaccot. A rózsa például kimondottan szereti – a nitrogén fényes, sötétzöld leveleket és dús virágzást eredményez. A paradicsom szintén jól fogadja tavaszi kiültetés után: javítja a talaj szerkezetét, segíti a vízmegtartást. A hortenzia szintén a hálásabb fajták közé tartozik, ugyanígy a bazsalikom is, amelynek a levélzete lesz tőle sűrűbb.
Sokan azt hiszik, a kávézacc megsavanyítja a talajt, ez azonban csak részben igaz: főzés után a zacc pH-értéke 6,5 és 6,8 közé esik, tehát közel semleges. Nem savasítja tartósan a talajt, ezért azáleának vagy rododendronnak nem igazán nyújt különösebb segítséget ezen a téren.
A hangyák elleni védekezés házilag sokszor egyszerűbb, mint gondolnád. Sokan tapasztalták, hogy a kávézacc a virágágyások köré szórva visszatartja őket. Mielőtt tehát a boltba rohansz vegyszerért, próbáld ki ezt a módszert.
Ne halmozd fel vastagon – a szemcsék összetapadnak, és sem víz, sem levegő nem jut le a gyökerekhez. Dolgozd bele a talaj felső 10 centiméterébe vagy keverd komposztba: három rész falevél, egy rész fűnyíradék, egy rész kávézacc.
Holnap reggel ne dobd ki a szemétbe a zaccot. Vidd ki a kertbe – a növényeid meghálálják.
Nézd meg, hogyan használhatod a kávézaccot műtrágyaként a növényeidhez:
