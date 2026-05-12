KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hogyan tudnék élni nélküled: újabb meglepetéssel készül a Kuplung zenekar

Hogyan tudnék élni nélküled
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 17:05
Marics PetikuplungBrasch Bence
A Demjén slágerekre épülő romantikus, zenés film rajongói az első pillanattól kezdve tenyerükön hordozták a produkciót. A Hogyan tudnék élni nélküled nem csak történelmi rekordokat döntött meg nézettségével, de olyan szürreális dolgokra is rávette a nézőket, mint a sing along vetítések alatti éneklés, a filmben lévő koreográfia elsajátítása, vagy a fiktív zenekar életre keltése. A Kuplung zenekar úgy tűnik, most megint készül valamire.

Másfél évvel a mozipremier után még mindig őrületes népszerűségnek örvend a Hogyan tudnék élni nélküled?, amely kedves történetével, Balaton-parti, nyári hangulatával és a jól ismert Demjén dalokkal már az első pillanatban belopta magát a nézők szívébe. A film nézettsége elképesztő számokat hozott, nem volt kérdés tehát, hogy készüljön-e belőle folytatás, a rajongók azonban ennyivel nem elégedtek meg. Gyakorlatilag követelték az alkotóktól, hogy életre keljen a filmbéli Kuplung zenekar, annyira, hogy az első dátumra meghirdetett koncertre pillanatok alatt elfogytak a jegyek, így kénytelenek voltak még egy időpontot meghirdetni. De mi jöhet még ezek után?

A Hogyan tudnék élni nélküled szereposztása kifejezetten jól sikerült.
A Hogyan tudnék élni nélküled szereposztása kifejezetten jól sikerült (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hogyan tudnék élni nélküled: minden ráadásért odáig vannak

A filmben megismert zenekar annyira belopta magát a közönség szívébe, hogy külön Facebook csoportot szerveztek "Kuplung koncertet az Arénába" felkiáltással, amelyhez az indulás óta közel 35 ezren csatlakoztak. Az esemény megvalósítása tehát alaposan feladta a leckét az alkotóknak, ők azonban nem ismertek lehetetlent. Az év egyik legjobban várt bulija ráadásul éppen egy héttel a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének premierje előtt lesz, így sejthető, hogy lassan, de biztosan a második meghirdetett koncert időpont is sold out lesz.

A Kuplung zenekar a minap sejtelmes videóval jelentkezett, ahol újra összegyűltek a tagok. 

Szevasztok srácok, hölgyeim és uraim

– kezdi Marics Peti a jól megszokott sanda mosollyal az arcán, Brasch Bence pedig gyorsan átveszi a szót és a lényegre tér: 

Valami történik, amit nem mondhatok el, de hamarosan kiderül

Marics Peti hozzátette, hogy mindez kapcsolódik a Kuplunghoz, úgyhogy érdemes résen maradni és figyelni a történéseket, Kirády Marcell pedig elárulta: szerinte a jövőben is nagy sikereket fognak elérni. Hogy pontosan miről van szó, egyelőre nem tudni, az azonban bizonyos, hogy nagy dologról lehet szó, hiszen a Hogyan tudnék élni nélküled második részének premier dátuma már régóta nyilvános, a koncertekre jó ideje lehet jegyet kapni, így tényleg egy érdekes kérdés, hogy vajon mivel készülhetnek még a közönség számára. Az biztos, hogy nem csak a srácok lesznek benne, hiszen a videóban feltűnik Márkus Luca, Törőcsik Franciska és Varga-Járó Sára is. 

A rajongók nem tudnak betelni a filmmel és a szereplőkkel

Az óriási sikerek után a Hogyan tudnék élni nélküled színházi adaptációja sem váratott sokáig magára, Szente Vajk rendezésében az Erkel Színházban tekinthetik meg a nézők, amely szintén hatalmas sikert aratott már a bemutató napján. Nos, nagyon úgy tűnik, hogy a sztori tényleg örök kedvenc marad mindenki szívében és bármilyen őrült ötlettel is állnak elő a filmmel kapcsolatban, a közönség imádni fogja. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu