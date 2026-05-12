Hogyan tudnék élni nélküled: újabb meglepetéssel készül a Kuplung zenekar

Másfél évvel a mozipremier után még mindig őrületes népszerűségnek örvend a Hogyan tudnék élni nélküled?, amely kedves történetével, Balaton-parti, nyári hangulatával és a jól ismert Demjén dalokkal már az első pillanatban belopta magát a nézők szívébe. A film nézettsége elképesztő számokat hozott, nem volt kérdés tehát, hogy készüljön-e belőle folytatás, a rajongók azonban ennyivel nem elégedtek meg. Gyakorlatilag követelték az alkotóktól, hogy életre keljen a filmbéli Kuplung zenekar, annyira, hogy az első dátumra meghirdetett koncertre pillanatok alatt elfogytak a jegyek, így kénytelenek voltak még egy időpontot meghirdetni. De mi jöhet még ezek után?

A Hogyan tudnék élni nélküled szereposztása kifejezetten jól sikerült (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hogyan tudnék élni nélküled: minden ráadásért odáig vannak

A filmben megismert zenekar annyira belopta magát a közönség szívébe, hogy külön Facebook csoportot szerveztek "Kuplung koncertet az Arénába" felkiáltással, amelyhez az indulás óta közel 35 ezren csatlakoztak. Az esemény megvalósítása tehát alaposan feladta a leckét az alkotóknak, ők azonban nem ismertek lehetetlent. Az év egyik legjobban várt bulija ráadásul éppen egy héttel a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének premierje előtt lesz, így sejthető, hogy lassan, de biztosan a második meghirdetett koncert időpont is sold out lesz.

A Kuplung zenekar a minap sejtelmes videóval jelentkezett, ahol újra összegyűltek a tagok.

Szevasztok srácok, hölgyeim és uraim

– kezdi Marics Peti a jól megszokott sanda mosollyal az arcán, Brasch Bence pedig gyorsan átveszi a szót és a lényegre tér:

Valami történik, amit nem mondhatok el, de hamarosan kiderül

Marics Peti hozzátette, hogy mindez kapcsolódik a Kuplunghoz, úgyhogy érdemes résen maradni és figyelni a történéseket, Kirády Marcell pedig elárulta: szerinte a jövőben is nagy sikereket fognak elérni. Hogy pontosan miről van szó, egyelőre nem tudni, az azonban bizonyos, hogy nagy dologról lehet szó, hiszen a Hogyan tudnék élni nélküled második részének premier dátuma már régóta nyilvános, a koncertekre jó ideje lehet jegyet kapni, így tényleg egy érdekes kérdés, hogy vajon mivel készülhetnek még a közönség számára. Az biztos, hogy nem csak a srácok lesznek benne, hiszen a videóban feltűnik Márkus Luca, Törőcsik Franciska és Varga-Járó Sára is.