Sokkoló jóslatot hozott a halálból visszatért mentős

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 17:00
Saját haláltusája közben kapott sokkoló látomást egy egykori mentőtiszt, aki szerint a szemünk előtt dől el, hogy a földi paradicsom vagy a teljes pusztulás vár-e ránk. A férfi szerint a jövőnk kísértetiesen hasonlít egy posztapokaliptikus hollywoodi mozifilmre, ahol az életben maradásért bárki képes a gyilkosságra is.
Bill Tortorella egész életében másokon segített mentősként, de arra ő sem volt felkészülve, ami egy arizonai ékszerkiállításon történt vele. Miután egy elájult asszony segítségére sietett, ő maga is rosszul lett: a torka bedagadt, az oxigénszintje pedig a kritikus szint alá zuhant. Bár az orvosok antibiotikummal hazaküldték, a hotelszobájában magára maradt férfi szervezete összeomlott, és ekkor olyan halálközeli élményben volt része, amely örökre megváltoztatta a világképét.

Bill Tortorella mentősként ezreket mentett meg, de a saját halálközeli élménye során látottaktól még ő is teljesen összetört
Bill Tortorella mentősként ezreket mentett meg, de a saját halálközeli élménye során látottaktól még ő is teljesen összetört / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Láttam magamat felülről, ahogy elhagyom a testemet egy ragyogó ködben. Olyan színe volt, mint magának az életnek: gyönyörű és fluoreszkáló

– emlékezett vissza a 73 éves férfi.

A halálközeli élmény során angyalok szembesítették a bűneivel

Bill egy fényes alagútban találta magát, ahol három őrangyal várta. Antonia, Peter és Oren nemcsak békét hoztak neki, hanem kíméletlen őszinteséggel szembesítették az életével is. Egyfajta élet-felülvizsgálaton kellett átesnie, ahol újraélte mentősként látott legszörnyűbb baleseteit, de azt a fájdalmat is, amit a saját válásával okozott a gyermekének. A férfi ekkor döbbent rá: minden tettünknek súlya van odaát.

Brutális jövő vár ránk: Mad Max a valóságban?

A legmegrázóbb pillanat azonban akkor jött, amikor az angyalok két lehetséges jövőt mutattak neki. Az egyik látványtól a mai napig megfagy a vér az ereiben.

Az egyik olyan volt, mint a Mad Max filmekben. Egy olyan társadalmat mutattak, ahol vérre menő küzdelem folyik egy pohár vízért. Rettenetes volt, gyilkolás és pusztítás mindenhol

– mesélte Bill.

Azonban van remény: a férfi látta a másik oldalt is, egy utópisztikus világot, ahol az emberek harmóniában és szeretetben élnek. Bill szerint nem a vallás, hanem az egymás iránti kedvesség dönti el, melyik jövő válik valóra – írja a Daily Star.

Nem számít, milyen vallású vagy, amíg Isten a szívedben van, és kedvességet, szeretetet mutatsz, az közelebb visz a Teremtőhöz

– zárta sorait a férfi, aki azóta küldetésének tekinti, hogy figyelmeztesse az emberiséget: még nem késő a jobbik utat választani.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
