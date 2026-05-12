Sokkoló jóslatot hozott a halálból visszatért mentős

Bill Tortorella egész életében másokon segített mentősként, de arra ő sem volt felkészülve, ami egy arizonai ékszerkiállításon történt vele. Miután egy elájult asszony segítségére sietett, ő maga is rosszul lett: a torka bedagadt, az oxigénszintje pedig a kritikus szint alá zuhant. Bár az orvosok antibiotikummal hazaküldték, a hotelszobájában magára maradt férfi szervezete összeomlott, és ekkor olyan halálközeli élményben volt része, amely örökre megváltoztatta a világképét.

Bill Tortorella mentősként ezreket mentett meg, de a saját halálközeli élménye során látottaktól még ő is teljesen összetört

Láttam magamat felülről, ahogy elhagyom a testemet egy ragyogó ködben. Olyan színe volt, mint magának az életnek: gyönyörű és fluoreszkáló

– emlékezett vissza a 73 éves férfi.

A halálközeli élmény során angyalok szembesítették a bűneivel

Bill egy fényes alagútban találta magát, ahol három őrangyal várta. Antonia, Peter és Oren nemcsak békét hoztak neki, hanem kíméletlen őszinteséggel szembesítették az életével is. Egyfajta élet-felülvizsgálaton kellett átesnie, ahol újraélte mentősként látott legszörnyűbb baleseteit, de azt a fájdalmat is, amit a saját válásával okozott a gyermekének. A férfi ekkor döbbent rá: minden tettünknek súlya van odaát.

Brutális jövő vár ránk: Mad Max a valóságban?

A legmegrázóbb pillanat azonban akkor jött, amikor az angyalok két lehetséges jövőt mutattak neki. Az egyik látványtól a mai napig megfagy a vér az ereiben.

Az egyik olyan volt, mint a Mad Max filmekben. Egy olyan társadalmat mutattak, ahol vérre menő küzdelem folyik egy pohár vízért. Rettenetes volt, gyilkolás és pusztítás mindenhol

– mesélte Bill.

Azonban van remény: a férfi látta a másik oldalt is, egy utópisztikus világot, ahol az emberek harmóniában és szeretetben élnek. Bill szerint nem a vallás, hanem az egymás iránti kedvesség dönti el, melyik jövő válik valóra – írja a Daily Star.

Nem számít, milyen vallású vagy, amíg Isten a szívedben van, és kedvességet, szeretetet mutatsz, az közelebb visz a Teremtőhöz

– zárta sorait a férfi, aki azóta küldetésének tekinti, hogy figyelmeztesse az emberiséget: még nem késő a jobbik utat választani.