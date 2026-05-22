Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rózsaszín orchidea gondozása.

Orchidea tartása a kertben – Ezzel az egyszerű trükkel virágparadicsomot varázsolhatsz az udvarodból

növénygondozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 15:45
orchideafajOrchideakertészet
Egzotikus hangulatú kertre vágysz? Ültesd ki az orchideádat! A különleges virág ugyanis nemcsak a lakásod dísze lehet, de megfelelő körülmények között a kertben is lenyűgöző látványt nyújt. Az orchidea gondozása nem lehetetlen feladat! Eláruljuk, mit kell tenned!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Sokan nem is tudják, pedig léteznek fajták, amelyek a kertben is remekül érzik magukat. Ha betartasz néhány fontos szabályt, az udvar legkülönlegesebb dísze lehet ez az egzotikus növény. Hamarosan meglátod: az orchidea gondozása nem is olyan lehetetlen feladat!

Kerti orchidea gondozása.
Orchidea gondozása a kertben: így nevelgetheted az udvarban is a különleges virágot!
Fotó: OlenaSA /  Shutterstock 
  • Nem minden orchidea alkalmas kerti nevelésre.
  • Egyes fajták azonban az udvarod tökéletes díszei lehetnek.
  • A kerti orchideák gondozásához csak pár egyszerű szabályt kell betartanod.

A kerti orchidea gondozása

Bár az orchideáról mindenkinek a nappali ablakában virító szobanövény jut eszébe, sok más fajta is létezik, amely ugyanolyan különleges szirmokkal díszítheti az otthonunkat. A népszerű lepkeorchidea (Phalaenopsis) azonban egy trópusi növény, amely a magyar időjárási viszonyokat nem viseli jól, így akár egyetlen hűvösebb éjszaka is könnyen megviselheti. Ezt az orchideafajtát tehát továbbra is csak benti dísznövényként érdemes tartani.

Szerencsére azonban a kertben nevelhető orchideák közül is válogathatunk. A legismertebb fajták közé a boldogasszony papucsa és a széleslevelű ujjaskosbor tartozik. Ezek a földi orchideák jól bírják a hidegebb időt is, és megfelelő környezetben hosszú éveken át színesíthetik a kertet.

Kerti orchidea ültetése

A kerti orchideát tavasszal, április és május között érdemes elültetni, de még a kora őszi időszak is megfelelő lehet. Az orchidea ültetés során a jó vízelvezetés kialakítására kell a leginkább odafigyelni, mert a növény gyökere nagyon könnyen rothadásnak indul, ha pangó vízben áll.

Így ültesd:

  1. Mivel a kerti orchidea nem szereti a tűző napot, félárnyékos, védettebb helyet kell keresni neki.
  2. Áss egy kisebb ültetőgödröt, majd az aljára szórj kavicsot vagy agyaggolyót. Ez segít elvezetni a felesleges nedvességet.
  3. Ezután kerülhet bele a laza szerkezetű virágföld, amelyhez érdemes egy kevés meszet is keverni.

Így neveld:

A kerti orchidea nagy előnye, hogy nem túl igényes növény. Az első évben rendszeresebb öntözést igényel, később viszont már elég akkor locsolni, amikor a kert többi növényét is. Arra azonban mindig figyelni kell, hogy bár az orchidea gondozásának leggyakoribb hibája a túlöntözés, a földjének sosem szabad teljesen száraznak sem lennie.

A kerti orchidea tápoldatozása

Tápoldatozni is csak mértékkel szabad: négyhetente elegendő orchideák számára készült tápoldatot adni neki, mert a túl sok tápanyag károsíthatja a gyökereket. 

Kerti orchidea gondozása és tápoldatozása a bimbók megjelenésétől.
A tápoldatot a bimbók megjelenésétől egészen a virágzás végéig adagolhatod az orchideának.
Fotó: adamikarl /  Shutterstock 

A kerti orchidea gondozása télen

A télálló orchideafajták közül több még a -20 fokos hideget is képes elviselni. Ősszel, amikor a növény bebarnul, érdemes visszavágni az elszáradt részeket. Télen pedig egy réteg lehullott falevél vagy növénytakaró segíthet megvédeni a tövet a nagy fagyoktól.

A veszélyt nem az időjárás jelenti a kerti orchidea számára!

Tavasszal különösen, de egész évben oda kell figyelni a meztelencsigákra, mert gyorsan képesek nagy kárt okozni a virágokban.

Az alábbi cikkünkben láthatsz pár szuper tippet a meztelencsigák ellen:

A következő videóból megismerheted a vadon élő orchideák típusait:

Olvasd el alábbi cikkjeinket is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu