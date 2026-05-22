Orchidea tartása a kertben – Ezzel az egyszerű trükkel virágparadicsomot varázsolhatsz az udvarodból

Sokan nem is tudják, pedig léteznek fajták, amelyek a kertben is remekül érzik magukat. Ha betartasz néhány fontos szabályt, az udvar legkülönlegesebb dísze lehet ez az egzotikus növény. Hamarosan meglátod: az orchidea gondozása nem is olyan lehetetlen feladat!
Bár az orchideáról mindenkinek a nappali ablakában virító szobanövény jut eszébe, sok más fajta is létezik, amely ugyanolyan különleges szirmokkal díszítheti az otthonunkat. A népszerű lepkeorchidea (Phalaenopsis) azonban egy trópusi növény, amely a magyar időjárási viszonyokat nem viseli jól, így akár egyetlen hűvösebb éjszaka is könnyen megviselheti. Ezt az orchideafajtát tehát továbbra is csak benti dísznövényként érdemes tartani.
Szerencsére azonban a kertben nevelhető orchideák közül is válogathatunk. A legismertebb fajták közé a boldogasszony papucsa és a széleslevelű ujjaskosbor tartozik. Ezek a földi orchideák jól bírják a hidegebb időt is, és megfelelő környezetben hosszú éveken át színesíthetik a kertet.
A kerti orchideát tavasszal, április és május között érdemes elültetni, de még a kora őszi időszak is megfelelő lehet. Az orchidea ültetés során a jó vízelvezetés kialakítására kell a leginkább odafigyelni, mert a növény gyökere nagyon könnyen rothadásnak indul, ha pangó vízben áll.
A kerti orchidea nagy előnye, hogy nem túl igényes növény. Az első évben rendszeresebb öntözést igényel, később viszont már elég akkor locsolni, amikor a kert többi növényét is. Arra azonban mindig figyelni kell, hogy bár az orchidea gondozásának leggyakoribb hibája a túlöntözés, a földjének sosem szabad teljesen száraznak sem lennie.
Tápoldatozni is csak mértékkel szabad: négyhetente elegendő orchideák számára készült tápoldatot adni neki, mert a túl sok tápanyag károsíthatja a gyökereket.
A télálló orchideafajták közül több még a -20 fokos hideget is képes elviselni. Ősszel, amikor a növény bebarnul, érdemes visszavágni az elszáradt részeket. Télen pedig egy réteg lehullott falevél vagy növénytakaró segíthet megvédeni a tövet a nagy fagyoktól.
Tavasszal különösen, de egész évben oda kell figyelni a meztelencsigákra, mert gyorsan képesek nagy kárt okozni a virágokban.
Az alábbi cikkünkben láthatsz pár szuper tippet a meztelencsigák ellen:
A következő videóból megismerheted a vadon élő orchideák típusait:
Olvasd el alábbi cikkjeinket is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.