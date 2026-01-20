Ha így öntözöd az orchideát, biztosan elpusztul

Az orchidea az egyik legnépszerűbb szobanövény, nem véletlenül: rengeteg fajtája van, virágai ennek megfelelően számtalan színben és formában tündökölnek. Sokan viszont nem merik megvenni, mert attól tartanak, hogy az orchidea gondozása túlságosan macerás. Pedig ha betartunk pár egyszerű szabályt, szinte folyamatosan gyönyörködhetünk benne. Pedig pár egyszerű szabály betartásával, dús virágzással és gyönyörű levelekkel hálálja meg a gondoskodást.
Mivel trópusi növény, ezért fényigényes, de ne tegyük olyan helyre, ahol folyamatosan tűz a nap. A legideálisabb hely számára a lakásban, ha keleti vagy nyugati ablakpárkányra tesszük, ahol szűrt fényt kap. Sötét helyen semmiképpen ne tartsuk, mert nem hoz virágokat. Ha viszont túl sok közvetlen napsugárzás éri, megégnek a levelei, amitől sárgás fehéres foltok jelennek meg rajta.
Nem elhanyagolható szempont, hogy hova tesszük a növényünket. Ha nagyon huzatos helyre kerül, a hirtelen hőmérséklet változástól sokkot kaphat.
A kertészek javaslatai szerint elég hetente 1 alkalommal megöntözni. A legjobb, ha 10-15 percre vízbe állítjuk a cserepet, hogy a tőzeges földje magába szívhassa, aztán a felesleget csepegtessük le, vízben semmiképpen se álljon. Az is fontos, hogy szoba-hőmérsékletű, ne kemény vízzel öntözzük. Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy túlöntözzük, melynek következtében rohadásnak indulnak a gyökerei, ami a növény pusztulását okozza.
Öntözéskor figyeljünk rá, hogy ne maradjon víz a levélrózsákban, mert ez a levelek elrohadásához vezethet.
A természetben közel 30 ezer faja alakult ki, melyek többsége fára telepedve él, és léggyökereivel veszi fel a táplálékot. Emiatt nincs szüksége nagy méretű cserépre vagy sok földre. Akkor érzi a legjobban magát, ha nem díszes kaspóba ültetjük, ami elzárja a gyökereitől a napfényt, hanem a kertészetekben kapható átlátszó cserépben tartjuk. A speciális, tőzeges földjét érdemes évente lecserélni, de közben vigyázzunk, hogy ne sértsük meg a gyökereit.
Mint minden növény esetében, az orchideánál is fontos a tápanyagpótlás, főleg virágzáskor érdemes 2-3hetente speciális orchidea tápoldatot adni, betartva a csomagoláson olvasható adagolást.
Miután elvirágzott az impozáns szobanövény, sokan esnek abba a hibába, hogy kidobják, pedig az orchidea nem pusztult el, csupán pihen. Ha a levelei és a gyökérzete ép, akkor nincs vele gond. Virágzás után érdemes visszavágni a 2. 3. rügy fölött és pár hétre világos, de hűvösebb helyre tenni a növényt.
Az orchidea gondozása tehát nem ördöngösség, csak be kell tartani néhány egyszerű szabályt és sokáig gyönyörködhetünk a különleges virágokban.
Az alábbi videó bemutatja, hogyan ültesd át szakszerűen az orchideát:
