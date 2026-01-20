Ha így öntözöd az orchideát, biztosan elpusztul

Az orchidea az egyik legnépszerűbb szobanövény, nem véletlenül: rengeteg fajtája van, virágai ennek megfelelően számtalan színben és formában tündökölnek. Sokan viszont nem merik megvenni, mert attól tartanak, hogy az orchidea gondozása túlságosan macerás. Pedig ha betartunk pár egyszerű szabályt, szinte folyamatosan gyönyörködhetünk benne. Pedig pár egyszerű szabály betartásával, dús virágzással és gyönyörű levelekkel hálálja meg a gondoskodást.

A természetben 30 ezer orchideafaj alakult ki, a nemesítéseknek köszönhetően pedig közel 60 ezer

Fotó: Old Man Stocker / Shutterstock

Az orchidea az egyik legszebb szobanövény, de sokan félnek a tartásától, mert úgy hiszik, hogy nehéz gondozni.

Orchidea gondozása

Az orchidea fényigénye

Mivel trópusi növény, ezért fényigényes, de ne tegyük olyan helyre, ahol folyamatosan tűz a nap. A legideálisabb hely számára a lakásban, ha keleti vagy nyugati ablakpárkányra tesszük, ahol szűrt fényt kap. Sötét helyen semmiképpen ne tartsuk, mert nem hoz virágokat. Ha viszont túl sok közvetlen napsugárzás éri, megégnek a levelei, amitől sárgás fehéres foltok jelennek meg rajta.

Nem elhanyagolható szempont, hogy hova tesszük a növényünket. Ha nagyon huzatos helyre kerül, a hirtelen hőmérséklet változástól sokkot kaphat.

Az orchidea öntözése

A kertészek javaslatai szerint elég hetente 1 alkalommal megöntözni. A legjobb, ha 10-15 percre vízbe állítjuk a cserepet, hogy a tőzeges földje magába szívhassa, aztán a felesleget csepegtessük le, vízben semmiképpen se álljon. Az is fontos, hogy szoba-hőmérsékletű, ne kemény vízzel öntözzük. Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy túlöntözzük, melynek következtében rohadásnak indulnak a gyökerei, ami a növény pusztulását okozza.

Öntözéskor figyeljünk rá, hogy ne maradjon víz a levélrózsákban, mert ez a levelek elrohadásához vezethet.

Érdemes évente cserélni az orchidea tőzeges földjét

Fotó: LN team / Shutterstock

Az orchidea tápanyagigénye, átültetése

A természetben közel 30 ezer faja alakult ki, melyek többsége fára telepedve él, és léggyökereivel veszi fel a táplálékot. Emiatt nincs szüksége nagy méretű cserépre vagy sok földre. Akkor érzi a legjobban magát, ha nem díszes kaspóba ültetjük, ami elzárja a gyökereitől a napfényt, hanem a kertészetekben kapható átlátszó cserépben tartjuk. A speciális, tőzeges földjét érdemes évente lecserélni, de közben vigyázzunk, hogy ne sértsük meg a gyökereit.