30 tonna arany rejtőzik a sivatag alatt? Elképesztő titkot őriz az egyik Holt-tengeri tekercs

Qumran barlangjai - itt találták meg a híres Holt-tengeri tekercseket 1947 és 1956 között.

Amikor 1947 és 1956 között tizenegy barlangból több száz kódex és töredék került elő, a világ a legősibb bibliai kéziratokkal gazdagodott. Ezek a szövegek apokrif történeteket, próféciákat és közösségi szabályzatokat tartalmaztak. A Holt-tengeri tekercsek egy spirituális pajzsot, egy szellemi védelmet jelentettek a sivatagban, ám a harmadik számú barlang legmélye valami egészen mást, egy kézzelfogható, profán rejtélyt tartogatott az utókor számára.

Qumráni agyagkorsók, amelyekben a tekercseket megtalálták a XX. század közepén.

A 3Q15-ös lelet: az ókor legdrágább kincskereső térképe

1952 márciusában a régészek a harmadik barlang hátsó falánál egy teljesen egyedi leletre bukkantak. A tárgyat a szakma ma is 3Q15 jelzéssel tartja nyilván, a köznyelv pedig egyszerűen csak Réztekercsként ismeri. Míg a többi Holt-tengeri tekercs anyaga sérülékeny állati bőr (pergamen) vagy növényi rost, ezt az iratot egy tiszta, minimális ónnal ötvözött rézlemezre kalapálták rá. Az évszázadok során a fém kiszáradt, törékeny lemezzé alakult, így hagyományos módon lehetetlen volt kitekerni. Végül a manchesteri egyetemen, egy speciálisan erre a célra készített fűrészgéppel vágták fel huszonhárom finom csíkra, hogy a belső oldala olvashatóvá váljon.

A fémlemezről feltáruló szöveg sokkolta a szakértőket: nem vallási vagy spirituális szöveg állt rajta, hanem hatvannégy júdeai rejtekhely precíz, de nyelvezetében szándékosan homályos listája. A tekercs tiszta aranyrudak, ezüsttömbök, templomi edények és papi ruhák lelőhelyeit rögzíti. A leírt tételek súlya elképesztő, egyes becslések szerint a felsorolt nemesfémek össztömege a harminc tonnát is meghaladja, ami mai értéken mérve több milliárd dolláros, mesés vagyont jelent.

A Réztekercs feldarabolt csíkjai a Jordán Múzeumban, a qumráni 3. barlangból, a Kr. u. I. századból.

A misztikumot csak fokozza a tekercs nyelvezete és írásmódja. Nem a többi qumráni iratra jellemző irodalmi, bibliai héber nyelven íródott, hanem a hétköznapi, beszélt misnai héber egy korai fázisában, amelyet vésővel és kalapáccsal vertek a fémre. Hét helyszínnév után ráadásul teljesen oda nem illő, rejtélyes görög betűcsoportok (például KEN, CAG, XAG) tűnnek fel a szövegben. Ezek a karakterek a mai napig megoldatlan rejtjelek: egyesek szerint titkos számsorok, mások szerint a kincset elásó személyek monogramjai vagy a pontos tájékozódást segítő kódok.