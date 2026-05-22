30 tonna arany rejtőzik a sivatag alatt? Elképesztő titkot őriz az egyik Holt-tengeri tekercs

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 16:15
A szentföldi sivatagi barlangok mélye olyan titkokat őriz, amelyek alapjaiban változtatták meg azt, amit a múltunkról és a vallásaink eredetéről gondoltunk. Ha készen állsz egy időutazásra a misztikum és az ókori összeesküvések világába, tarts velünk a legújabb nyomozásunkon, ahol a legendás Holt-tengeri tekercsek, és különösen a rejtélyes Réztekercs nyomába eredünk.
A Júdeai-sivatag kietlen sziklái között megbúvó Qumran romjai évszázadokon át hallgatásba burkolóztak, mígnem a XX. század közepén egy eltévedt kecskét kereső beduin pásztor rábukkant a történelem legrejtélyesebb könyvtárára. Az agyagorsókba rejtett, több mint kétezer éves Holt-tengeri tekercsek felfedezése azonnal lázba hozta a tudományos világot, ám a spirituális és történelmi szenzáción túl a barlangok egy sokkal sötétebb, anyagi természetű rejtélyt is rejtettek. A rideg sziklahasadékokból előkerülő pergamenek és papiruszok hűvös teológiai világából ugyanis élesen kiemelkedik egy tárgy, amely nem a lélek üdvösségéről, hanem felfoghatatlan mennyiségű, elásott kincsről beszél: ez a misztikus Réztekercs.

A Holt-tengeri tekercsek önmagukban is különleges régészeti leletnek számítanak, amelyeket ma a jeruzsálemi Izrael Múzeumban és az ammani Jordán Múzeumban lehet megtekinteni. 
  • Rendhagyó felfedezés: a Júdeai-sivatag barlangjaiból előkerült Holt-tengeri tekercsek közül élesen kiemelkedik a Réztekercs, amely a többi irattal ellentétben nem vallási szövegeket, hanem egy precíz kincskereső térképet tartalmaz.
  • Felfoghatatlan vagyon: a tiszta rézlemezre kalapált, rejtélyes görög kódokkal ellátott szöveg hatvannégy júdeai rejtekhelyet rögzít, ahol a becslések szerint több mint harminc tonnányi aranyat, ezüstöt és templomi tárgyat ástak el.
  • A jeruzsálemi templom titka: a legvalószínűbb elmélet szerint a Kr. u. 70-ben a rómaiak elől kimenekített templomi vagyont listázták a tekercsen, amelynek pontos helyszíneit a táj változása és a homályos leírások miatt a mai napig nem sikerült megtalálni.

Mik azok a Holt-tengeri tekercsek, és mi közük van Qumran romvárosához?

Qumran ma kietlen fennsíkja nem egy hétköznapi település volt az ókorban: a kutatók jelentős része szerint egy zárt, aszkéta zsidó közösség, az esszénusok otthonaként szolgált. Tagjai elvonultak a világ elől, tisztasági rituáléknak szentelték mindennapjaikat, és megszállottan másolták a szent iratokat - amelyeket ma Holt-tengeri tekercsek néven ismerünk - miközben a világvégét, a fény és a sötétség fiainak végső összecsapását várták. A sivár táj és a romos rituális fürdők ma is kísérteties hangulatot árasztanak, mintha a múlt lakói még mindig a sziklák között bujkálnának.

Qumran barlangjai - itt találták meg a híres Holt-tengeri tekercseket 1947 és 1956 között.
Amikor 1947 és 1956 között tizenegy barlangból több száz kódex és töredék került elő, a világ a legősibb bibliai kéziratokkal gazdagodott. Ezek a szövegek apokrif történeteket, próféciákat és közösségi szabályzatokat tartalmaztak. A Holt-tengeri tekercsek egy spirituális pajzsot, egy szellemi védelmet jelentettek a sivatagban, ám a harmadik számú barlang legmélye valami egészen mást, egy kézzelfogható, profán rejtélyt tartogatott az utókor számára.

Qumráni agyagkorsók, amelyekben a tekercseket megtalálták a XX. század közepén. 
A 3Q15-ös lelet: az ókor legdrágább kincskereső térképe

1952 márciusában a régészek a harmadik barlang hátsó falánál egy teljesen egyedi leletre bukkantak. A tárgyat a szakma ma is 3Q15 jelzéssel tartja nyilván, a köznyelv pedig egyszerűen csak Réztekercsként ismeri. Míg a többi Holt-tengeri tekercs anyaga sérülékeny állati bőr (pergamen) vagy növényi rost, ezt az iratot egy tiszta, minimális ónnal ötvözött rézlemezre kalapálták rá. Az évszázadok során a fém kiszáradt, törékeny lemezzé alakult, így hagyományos módon lehetetlen volt kitekerni. Végül a manchesteri egyetemen, egy speciálisan erre a célra készített fűrészgéppel vágták fel huszonhárom finom csíkra, hogy a belső oldala olvashatóvá váljon.

A fémlemezről feltáruló szöveg sokkolta a szakértőket: nem vallási vagy spirituális szöveg állt rajta, hanem hatvannégy júdeai rejtekhely precíz, de nyelvezetében szándékosan homályos listája. A tekercs tiszta aranyrudak, ezüsttömbök, templomi edények és papi ruhák lelőhelyeit rögzíti. A leírt tételek súlya elképesztő, egyes becslések szerint a felsorolt nemesfémek össztömege a harminc tonnát is meghaladja, ami mai értéken mérve több milliárd dolláros, mesés vagyont jelent.

A Réztekercs feldarabolt csíkjai a Jordán Múzeumban, a qumráni 3. barlangból, a Kr. u. I. századból. 
A misztikumot csak fokozza a tekercs nyelvezete és írásmódja. Nem a többi qumráni iratra jellemző irodalmi, bibliai héber nyelven íródott, hanem a hétköznapi, beszélt misnai héber egy korai fázisában, amelyet vésővel és kalapáccsal vertek a fémre. Hét helyszínnév után ráadásul teljesen oda nem illő, rejtélyes görög betűcsoportok (például KEN, CAG, XAG) tűnnek fel a szövegben. Ezek a karakterek a mai napig megoldatlan rejtjelek: egyesek szerint titkos számsorok, mások szerint a kincset elásó személyek monogramjai vagy a pontos tájékozódást segítő kódok.

A jeruzsálemi templom kimenekített vagyona lenne?

A történet végén álló legnagyobb kérdés az, hogy létezett-e egyáltalán ez a gigantikus vagyon, és ha igen, hová tűnt. Józef Milik, a tekercs egyik első vizsgálója kezdetben úgy vélte, hogy a szöveg csupán az ókori folklór része, egy naiv népi legenda rögzítése. Ezt az elméletet azonban a legtöbb mai kutató elveti: abban az időben a rézlemez rendkívül drága alapanyagnak számított, egyetlen közösség sem pazarolt volna nemesfémet és hatalmas fizikai munkát egy puszta kitaláció megörökítésére.

A leginkább elfogadott történelmi teória szerint a Réztekercs a jeruzsálemi második templom hivatalos leltára. Amikor Kr. u 70-ben a római légiók ostrom alá vették és végül földig rombolták Jeruzsálemet, a papság a szent edényeket és a felhalmozott kincstári vagyont titokban kimenekítette a városból, majd szétosztotta a Júdeai-sivatag különböző pontjain. A listát biztonsági okokból a Holt-tenger mellett található Qumranban, a többi irattól elkülönítve, a barlang legrejtettebb zugában ásták el.

A rézből készült Holt-tengeri tekercs 15. szelete a Jordán Múzeumban, amelyet a 3-as számú Qumran-barlangban találtak. 
Hová tűnhettek a leírt kincsek? Előfordulhat, hogy a rómaiak a foglyok megkínzásával kiszedték a titkot a túlélőkből és megszerezték a zsákmányt, de az sincs kizárva, hogy a zsidó felkelők egy későbbi csoportja, például Bar Kohba harcosai használták fel a készleteket a saját háborújuk finanszírozására.

John Allegro régész az 1960-as évek elején expedíciót vezetett a megadott koordináták alapján, de a táj kétezer év alatti változásai és a szöveg homályos utalásai miatt – mint például „a hordókészítő sírkamrájában, a harmadik szinten” – végül üres kézzel tért vissza. A Réztekercs utolsó sora ráadásul egy még nagyobb titokról rántja le a leplet: megemlíti, hogy létezik egy másik, részletesebb másolat is, amely további magyarázatokkal szolgál. Ez a dokumentum azonban mindmáig nem került elő, így a történelem legnagyobb kincsvadászata továbbra is nyitott rejtély marad.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
