5 biztos trükk, hogy az anyák napi orchidea életben maradjon

Az orchidea egy meseszép dísznövény, ám nem feltétlen a legjobb választás anyák napi ajándék gyanánt. Habár rengeteg fajtája van, mindegyikben van valami közös: irtózatosan nehéz a gondozásuk. Ha te is ilyen virágot kaptál a szeretteidtől, és nem tudod, hogyan bánj vele, vedd sorra a tippjeinket, hogy az orchidea gondozása pofonegyszerű legyen!
Kevesen tudják, de ha a világ egyik legtitokzatosabb növényét adjuk az édesanyánknak, akkor egyben egy nemkívánatos társat is rásózunk. Az orchidea a növényvilág dívája, amely rendszeres figyelmet, odaadást igényel, hiszen egy nagyon kényes növény. Néhány tipikus amatőr hiba miatt pár hét alatt könnyen kóróvá válhat.
Az egészséges és a dúsan virágzó orchidea titka elsősorban a locsolásában rejlik. A következőkben olyan növényápolási titkokat fedünk fel, amelyek segítségével a dísznövényed a nappalid ékkövévé válhat.
A legtöbb orchidea attól pusztul el, hogy szeretetből túlöntözik. A kertészek szerint a legjobb módszer, ha a növényt heti 10-15 percre cserepestől vízbe meríted, majd teljesen lecsöpögteted. Az orchidea eredetileg a fák ágain él, ezért a víz nagy dózisban kivégzi. Sose hagyd vízben állni!
Az orchidea egy rendkívül „okos” növényfaj, amely látványosan jelez, ha valami nem jó neki. Mindig figyeld a gyökerek színét, mert ha ezüstszürkére váltanak, akkor a növény szomjas. Ha élénkzöldek, akkor jól van – ilyen esetben semmiképp se öntözd meg!
Ahogy a legtöbb dísznövény, az orchidea is rajong a napfényért, de nem szereti a tűző napot. Keress neki egy nyugati vagy keleti tájolású ablakpárkányt, ahol épp elég fényt kaphat, de nem égnek meg a levelei. Ha az orchidea napszúrást kap, a levelein barnás foltok jelentkeznek. Ilyen esetben azonnal vidd árnyékos helyre!
A legtöbb lakásban a radiátorok miatt túl száraz a levegő, amit trópusi növény lévén az orchidea nehezen bír. A szirmait permetezni tilos, ugyanakkor remek döntés, ha a cserepe alá egy tálca vizes kavicsot teszel. A kövek párolgása kellemes mikroklímát teremt az orchideának.
A növénynek van egy pihenőideje, amikor már az összes szirom lehullott róla. Ekkor követik el sokan az öreg hibát, hogy azonnal kukába hajítják. Az orchidea nem egynyári növény, újra virágozni fog, aminek a titka a vágásában rejlik. Vágd vissza a virágszárat az utolsó szem felett, majd tedd egy kicsit hűvösebb helyiségbe éjszakára. A hőmérséklet-különbség virágzásra fogja serkenteni. Ne feledd, az orchidea egy társ, amely évekig veled maradhat a fenti trükkök betartásával.
