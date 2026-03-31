Bimbózó virág az orchidea helyes gondozásának köszönhetően.

Ez a titka az egészséges és dúsan virágzó orchideának – Ha ezzel locsolod, meghálálja a szerető gondoskodást

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 14:15
A te párkányaidon is csak zöld, kopár szobanövények csücsülnek? Mutatjuk, mivel érdemes öntöznöd ezt a kényes virágot, hogy újra dús és gyönyörű legyen, életet varázsolva a nappalidba! Az orchidea gondozása nem bonyolult, csupán erre az egy titkos összetevőre lesz szükséged hozzá!
Ripszám Boglárka
Az orchidea gondozása nem egyszerű feladat, legalábbis ha szeretnénk, hogy újra virágokat hozzon. Locsolás, tápoldatok, virágföld – sok mindent bevetünk, és a virágzás mégis elmarad. Most megmutatjuk a trükköt, amivel elérheted, hogy újra tele legyen hajtásokkal!

Orchidea gondozása és öntözése.
Orchidea gondozása: ezzel öntözd, és tele lesz új hajtásokkal! / Fotó: alina_stor / Bors
  • Az orchidea a szűrt fényben érzi a legjobban magát.
  • Öntözésére több technikát is alkalmazhatunk.
  • Egy szokatlan oldattal elérheted, hogy újra virágba boruljon.

Az orchidea gondozása lépésről lépésre

Az orchidea a léggyökerein keresztül is táplálkozik, ezért fontos, hogy ne temesd be a gyökereit és ne ültesd hagyományos virágföldbe. A világos helyet kedveli, de nem szabad tűző napfényre helyezni. A legjobb, ha szűrt fényt kap.

Az orchidea öntözése

Az orchideát általában hetente egyszer kell megöntözni, azonban nem mindegy, mivel. A hideg, kemény csapvizet nem kedveli. A legjobb a szobahőmérsékletű esővíz, de ha ez nincs a birtokodban, a felforralt, majd egy napig állni hagyott csapvízért is hálásabb lesz. A forralással csökken a víz keménysége, és a klórt is eltávolíthatjuk belőle.

Bors-tipp:

Az orchidea gondozásának egyik legfontosabb szabálya, hogy soha ne álljon pangó vízben! Öntözés után a cserép alátétjéből mindig ki kell önteni a felesleges vizet. A gyökerek színe segít eldönteni, mikor van a virágnak szüksége vízre: a zöld gyökér még nedves, a fehéres, kifakult gyökerek viszont már öntözésért kiáltanak. (Ezért jó, ha átlátszó cserépben tartjuk a növényt.)

Az orchidea öntözése jégkockával

Talán furcsán hangzik – főleg egy ilyen érzékeny növény esetében –, de tényleg működik. Sőt, a jégkockával történő öntözés segít, hogy az orchidea virágai tovább kitartsanak.

Hetente három átlagos méretű jégkockát kell az orchidea táptalajára helyezni. Fontos, hogy a jég ne érintkezzen közvetlenül a szárral, a levelekkel vagy a gyökerekkel. Ahogy a jég lassan olvadni kezd, a víz egyenletesen szívódik fel a virágföldben, nem áztatja el a táptalajt, és gyakorlatilag kizárja a túlöntözés kockázatát. Az orchidea így minden cseppet hasznosítani tud.

Nem virágzik az orchidea? Ezzel a trükkel garantáltan új hajtásokat hoz majd

Rózsaszin orchidea gondozása fokhagymás oldattal.
A titkos összetevő: a fokhagyma. Fotó: ioanuverdeanu / Bors

Amire szükséged lesz az orchidea újravirágzásához szükséges oldathoz:

  • 1 liter víz
  • 3 gerezd fokhagyma
  • 1 borostyánkősav tabletta

A vizet forrald fel, majd oldd fel benne a borostyánkősav-tablettát. Ezután várd meg, amíg teljesen kihűl. Addig tisztítsd meg, aprítsd és zúzd össze a fokhagymákat. Ha az oldat kihűlt, add hozzá a fokhagymát, majd hagyd állni az oldatot 24 órán át. Másnap szűrd le az oldatot, és töltsd egy nagyobb tálba, amibe aztán belehelyezed az orchideádat néhány órára. Így a növény csak annyi nedvességet vesz fel, amennyire szüksége van.

A fokhagymás oldatot rengeteg új bimbóval fogja meghálálni az orchidea!

Kattints a következő videóra, és nézd meg, hogyan kell szakszerűen visszametszeni az orchideát a virágzás után:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
