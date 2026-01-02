SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A titkos konyhai alapanyag, amitől álomszerűen virágzik majd az orchidea

szobanövény
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 13:15
orchideafajtápoldatozásvirág
Sokan kedveljük az orchideát, a növényvilág egyik legfigyelemreméltóbb virága csodás árnyalataival és kellemes illatával kényeztet, feltéve, ha jól gondozzuk. Ehhez adunk tökéletes tippet az orchidea szerelmesei számára.
László Juli
A szerző cikkei

A vérbeli szobanövény-rajongók sorra osztják meg a népszerű trükköt közösségi média oldalaikon, miszerint egy végtelenül egyszerű praktikával káprázatosan virágozhatnak az orchidea nemzetségbe tartozó növényeink. A lakásban tartott cserepes növények fajtától függően évente 1-2 alkalommal virágoznak ki, ebből az időszakból pedig érdemes kihozni a legtöbbet! 

virágzó orchidea növények az ablakban.
Néhány egyszerű házi praktikával a te orchidea növényeid is sok virágot hozhatnak
Fotó: Marinodenisenko /  Shutterstock 

Kihívás jelenthet az orchidea ápolása

A népszerű növény gondozása sokak számára próbatétel lehet, hiszen az olyan speciális környezeti feltételeket igényel, mint a megfelelő páratartalom és fény, jó szellőzés. Öntözésénél különösen fontos törekedni az egyensúlyra, mert a túl sok víz gyökérrothadást, a túl kevés pedig kiszáradást eredményezhet, és a virágzás is csak ideális körülmények között valósulhat meg. A tápanyagellátás szintén érzékeny témakör: mértéktelenség esetén károsodhat a növény, ennek hiányában viszont nem fejlődik optimálisan. 

Ettől lesz gyönyörű a szobanövény – Az orchidea gondozása 

Valóságos aduász lehet azonban a banán, pontosabban a héja, amit nem érdemes a szemetesbe vagy a komposztba dobni a gyümölcs elfogyasztása után, hiszen kiváló és hatásos tápoldatot készíthetünk belőle. A megoldás ráadásul környezet- és pénztárcabarát is, rendszeres alkalmazásával búcsút inthetünk a drága készítmények vásárlásának. A gyümölcs héjában rengeteg értékes tápanyag és nyomelem található, például kálium, ami kifejezetten fontos az orchideák számára, mivel elősegíti a virágzást. Akárcsak a magnézium, kalcium és foszfor, amiktől nemcsak szebbek, de dúsabbak és erősebbek is lesznek a növények.

Így készül az orchidea tápoldat házilag, egzotikus gyümölcsből

  • A héjakat előzetesen gyűjtsük egy hagyományos befőttes vagy csatos üvegbe. 
  • A folyamat rendkívül egyszerű: daraboljunk fel 1-2 megmaradt banánhéjat, majd néhány órán keresztül áztassuk ki 6-8 dl meleg vízben. 
  • Alkalmazhatjuk a hideg változatot is, ehhez 1-2 napon keresztül hagyjuk állni szoba-hőmérsékletű vízben a gyümölcs héját. 
  • Az így kapott banánesszenciával havonta egyszer érdemes megöntözni a növényt. Célszerű mindezt a mosogató felett végrehajtani, hogy a felesleges víz kicsöpöghessen, és föld ne gombásodjon be. 
  • Amennyiben komposztalapú talajban él a növény, akár apró héjdarabokat is belekeverhetünk, hogy a bomlással folyamatos legyen a táplálékellátás. 
  • A levelek ápolásához szórófejes flakon segítségével permetezzük a kivonatot, főként a virágzási időszakban.

Az alábbi videó az orchidea gondozásának buktatóit mutatja be:

Az alábbi cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu