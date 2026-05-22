Tragédia: 90 éves korában elhunyt a legendás televíziós műsorvezető

Judith Chalmers televíziós műsorvezető 90 éves korában elhunyt – erősítette meg családja az ITV Newsnak. A legendás brit tévés az utóbbi években Alzheimer-kórban szenvedett, és a család tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben megbetegedett.
A hozzátartozók közleménye szerint Chalmers csütörtökön, otthonában hunyt el, a szerettei körében.
Egy rendkívüli élet után, amely több mint 60 évet jelentett a műsorszórás világában és számtalan kalandot szerte a világban, Judy tegnap este elhunyt, körülvéve azzal a családdal, akit annyira szeretett, miután éveken át Alzheimer-kórral küzdött
– áll a család közleményében.
A búcsúüzenetben azt is írták:
Nagyon fog hiányozni nekünk, de egy óriási bőröndnyi boldog emléket hagyott maga után.
A Cheshire-ben született Judith Chalmers már egészen fiatalon bekerült a médiába: mindössze 13 éves volt, amikor a BBC-nél elkezdte pályafutását. Az 1960-as években olyan rádióműsorokat vezetett, mint a Woman’s Hour és a Family Favourites, később pedig az ITV Good Afternoon című magazinműsorának lett a műsorvezetője.
A televíziós karrierje során a BBC Come Dancing című műsorát is vezette 1961 és 1965 között, az 1980-as években pedig az ITV Miss World szépségversenyének házigazdája volt. Emellett a BBC Children’s Television Club című műsorában is szerepelt, amely később Blue Peter néven vált ismertté.
Judith Chalmers neve azonban leginkább a Wish You Were Here…? című utazási műsorral forrt össze, amelyet 1974 és 2003 között vezetett. A műsor a világ különböző utazási célpontjait mutatta be, és évtizedeken át az egyik legismertebb brit televíziós produkciónak számított.
A televíziós legenda későbbi éveiben már ritkábban szerepelt a képernyőn, de feltűnt többek között a Good Morning Britain, a The Graham Norton Show és a Celebrity Taste of Italy című műsorokban is.
Munkásságát 1994-ben azzal ismerték el, hogy megkapta a Brit Birodalom Rendje tiszti fokozatát (OBE) a műsorszórás területén végzett szolgálataiért – írja a The Standard.
Judith Chalmerst a férje, a gyermekei, a testvére, Sandra, és hat unokája gyászolja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.