Tragédia: 90 éves korában elhunyt a legendás televíziós műsorvezető

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 16:20
Gyászol a brit televíziózás: 90 éves korában meghalt Judith Chalmers, a Wish You Were Here…? ikonikus műsorvezetője.

Judith Chalmers televíziós műsorvezető 90 éves korában elhunyt – erősítette meg családja az ITV Newsnak. A legendás brit tévés az utóbbi években Alzheimer-kórban szenvedett, és a család tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben megbetegedett.

Elhunyt a televíziózás egyik csillaga / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A hozzátartozók közleménye szerint Chalmers csütörtökön, otthonában hunyt el, a szerettei körében.

Egy rendkívüli élet után, amely több mint 60 évet jelentett a műsorszórás világában és számtalan kalandot szerte a világban, Judy tegnap este elhunyt, körülvéve azzal a családdal, akit annyira szeretett, miután éveken át Alzheimer-kórral küzdött

– áll a család közleményében.

A búcsúüzenetben azt is írták:

Nagyon fog hiányozni nekünk, de egy óriási bőröndnyi boldog emléket hagyott maga után.

Korán kezdte pályafutását az elhunyt műsorvezető

A Cheshire-ben született Judith Chalmers már egészen fiatalon bekerült a médiába: mindössze 13 éves volt, amikor a BBC-nél elkezdte pályafutását. Az 1960-as években olyan rádióműsorokat vezetett, mint a Woman’s Hour és a Family Favourites, később pedig az ITV Good Afternoon című magazinműsorának lett a műsorvezetője.

A televíziós karrierje során a BBC Come Dancing című műsorát is vezette 1961 és 1965 között, az 1980-as években pedig az ITV Miss World szépségversenyének házigazdája volt. Emellett a BBC Children’s Television Club című műsorában is szerepelt, amely később Blue Peter néven vált ismertté.

Judith Chalmers neve azonban leginkább a Wish You Were Here…? című utazási műsorral forrt össze, amelyet 1974 és 2003 között vezetett. A műsor a világ különböző utazási célpontjait mutatta be, és évtizedeken át az egyik legismertebb brit televíziós produkciónak számított.

Idősebb korában sem került túl távol a tévé képernyőtől

A televíziós legenda későbbi éveiben már ritkábban szerepelt a képernyőn, de feltűnt többek között a Good Morning Britain, a The Graham Norton Show és a Celebrity Taste of Italy című műsorokban is.

Munkásságát 1994-ben azzal ismerték el, hogy megkapta a Brit Birodalom Rendje tiszti fokozatát (OBE) a műsorszórás területén végzett szolgálataiért – írja a The Standard.

Judith Chalmerst a férje, a gyermekei, a testvére, Sandra, és hat unokája gyászolja.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
