Orchidea gondozása: ha ezt az 1 szabályt betartod, mindenki tudni akarja majd a titkodat

Az orchideák hatalmas népszerűségnek örvendenek, virágzásuk ugyanis hosszú ideig tart, emellett pedig több ezer orchideafaj közül választhatsz. Sokan azonban félnek attól, hogy nem tudják majd megfelelően gondozni a meseszép virágot, ezért inkább megcsodálják a boltban, majd odébbállnak.
Amennyiben ajándékba kapsz egy orchideát, feltehetően gyönyörűen fog pompázni, viszont egy kis idő elteltével elhullatja majd a virágait. A növényt azonban ilyenkor se dobd ki, ugyanis, ha gondozod, újra virágba borulhat.
Mivel a különböző orchideák hasonló fizikai jellemzőkkel rendelkeznek, követheted az általános ápolási tippeket, amivel nemcsak egészséges, hanem hatalmas virágokat bontó növényeid leszek.
Az orchideáknak fényre van szükségük a virágzáshoz, ezért mindenképpen olyat helyet kell keresned nekik, ahol a legtöbb ideig van világos. A déli vagy keleti fekvésű ablakok például tökéletes otthont nyújthatnak a meseszép szobanövényeknek.
Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen talajban neveled az orchideát. A boltokban lehet kapni a számukra kifejlesztett termesztőközeget, melynek lényege a gyors vízelvezetés. Természetesen saját magad is készíthetsz hasonló keveréket, de kerüld a virágföldet, mert nem lesznek szépek a virágaid.
Nagyon oda kell figyelni az öntözésre, ugyanis a túl sok víz árthat a növénynek. A locsolások között mindenképpen teljen el annyi idő, hogy kiszáradjon a termesztőközeg. Továbbá, ha a cserép megemelve könnyűnek tűnik, az jelzi, hogy a növénynek vízre van szüksége.
Az év egyes szakaszaiban eltérő lehet az öntözések gyakorisága, ugyanis a melegebb hónapokban akár heti két öntözésre is szükségük lehet, a hidegebbekben pedig csak hetente egyszer vagy még ritkábban.
Öntözés előtt győződj meg róla, hogy a virág gyökerei fehérek, zöldek vagy szürkék. Amennyiben az utóbbit tapasztalod, a növény szomjas. Ilyenkor szobahőmérsékletű vízzel, lassan locsold meg.
Az orchideák a 10 és 32 fok közötti hőmérsékletet kedvelik a leginkább, valamint a 40 és 70 százalék között páratartalmat. Amennyiben lehetőséged van arra, hogy melegebb, párás közeget biztosíts számukra, ahol nem éri őket huzat, meseszépek lesznek.
Tavasszal és nyáron, a gyönyörű szobanövény növekedési ciklusában használj az orchideák számára kapható műtrágyát, télen pedig hagyd őket pihenni.
Amennyiben az említett 5 tanácsot követed, kétségtelenül gyönyörű virágaid lesznek, melyek láttán mindenki tudni akarja majd a titkodat.
További tippeket tudhatsz meg az orchidea gondozásáról az alábbi videóból:
Ezeket a cikkeket is olvasd el:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.