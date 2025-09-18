Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orchidea gondozása: ha ezt az 1 szabályt betartod, mindenki tudni akarja majd a titkodat

szobanövény
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 11:45
Orchideanövényápolásvirág
Vannak olyan virágok, amelyek a lakás különleges díszítőelemeivé válhatnak, páratlan megjelenést kölcsönözve otthonodnak. Az orchidea is ezek közé a népszerű szobanövények közé tartozik, amely szemkápráztató, ha szeretik és megfelelően gondozzák. De nézzük, mik a legfontosabb szempontok!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az orchideák hatalmas népszerűségnek örvendenek, virágzásuk ugyanis hosszú ideig tart, emellett pedig több ezer orchideafaj közül választhatsz. Sokan azonban félnek attól, hogy nem tudják majd megfelelően gondozni a meseszép virágot, ezért inkább megcsodálják a boltban, majd odébbállnak.

Egy virágzó orchidea
A virágzó orchidea titka a megfelelő ápolás.
Fotó: Ioana Rut /  Shutterstock 

Orchidea gondozása: így lesz igazán szép és egészséges

Amennyiben ajándékba kapsz egy orchideát, feltehetően gyönyörűen fog pompázni, viszont egy kis idő elteltével elhullatja majd a virágait. A növényt azonban ilyenkor se dobd ki, ugyanis, ha gondozod, újra virágba borulhat.

Mivel a különböző orchideák hasonló fizikai jellemzőkkel rendelkeznek, követheted az általános ápolási tippeket, amivel nemcsak egészséges, hanem hatalmas virágokat bontó növényeid leszek.

Fénykedvelő növény

Az orchideáknak fényre van szükségük a virágzáshoz, ezért mindenképpen olyat helyet kell keresned nekik, ahol a legtöbb ideig van világos. A déli vagy keleti fekvésű ablakok például tökéletes otthont nyújthatnak a meseszép szobanövényeknek.

Orchidea földje 

Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen talajban neveled az orchideát. A boltokban lehet kapni a számukra kifejlesztett termesztőközeget, melynek lényege a gyors vízelvezetés. Természetesen saját magad is készíthetsz hasonló keveréket, de kerüld a virágföldet, mert nem lesznek szépek a virágaid.

Az orchidea öntözése 

Nagyon oda kell figyelni az öntözésre, ugyanis a túl sok víz árthat a növénynek. A locsolások között mindenképpen teljen el annyi idő, hogy kiszáradjon a termesztőközeg. Továbbá, ha a cserép megemelve könnyűnek tűnik, az jelzi, hogy a növénynek vízre van szüksége.

egy asztalon áll egy orchidea amit öntöznek kannából
Könnyű elrontani az orchidea gondozását, de ha pár egyszerű szabályt betartunk, megmenthető a szobanövény. 
Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

Az év egyes szakaszaiban eltérő lehet az öntözések gyakorisága, ugyanis a melegebb hónapokban akár heti két öntözésre is szükségük lehet, a hidegebbekben pedig csak hetente egyszer vagy még ritkábban.

Öntözés előtt győződj meg róla, hogy a virág gyökerei fehérek, zöldek vagy szürkék. Amennyiben az utóbbit tapasztalod, a növény szomjas. Ilyenkor szobahőmérsékletű vízzel, lassan locsold meg.

Bizonyos hőmérsékletben és páratartalomban érzik jól magukat

Az orchideák a 10 és 32 fok közötti hőmérsékletet kedvelik a leginkább, valamint a 40 és 70 százalék között páratartalmat. Amennyiben lehetőséged van arra, hogy melegebb, párás közeget biztosíts számukra, ahol nem éri őket huzat, meseszépek lesznek.

A trágyázás sem utolsó szempont

Tavasszal és nyáron, a gyönyörű szobanövény növekedési ciklusában használj az orchideák számára kapható műtrágyát, télen pedig hagyd őket pihenni.

Amennyiben az említett 5 tanácsot követed, kétségtelenül gyönyörű virágaid lesznek, melyek láttán mindenki tudni akarja majd a titkodat.

További tippeket tudhatsz meg az orchidea gondozásáról az alábbi videóból:

Ezeket a cikkeket is olvasd el:


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu