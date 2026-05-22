"Két éve kellett volna legyen még: csak két hónapja volt" - 64 nap alatt elvitte a rák az anyát

Claire Bolton egy nagy tiszteletben tartott és szeretett iskolaigazgató volt, amikor hirtelen nyelési nehézségekkel kezdett el küzdeni. Eleinte azt hitte, talán nyelőcső-sérve van, amit állandó gyomorégése okozhatott, azonban orvosi vizsgálatok után kiderült, a 68 éves idős nő nyelőcsőrákkal küzd. Lánya, Ciara úgy fogalmazott, a diagnózist követően egyik napról a másikra omlott össze a világuk.

Két hónap alatt elvitte a rák az anyát. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Két hónap alatt elvitte a rák az anyát

A lesújtó kórmegállapítás tavaly szeptemberben érkezett azok után, hogy Claire először júliusban fordult aggodalmaival orvoshoz. Ezt követően július végén ugyan végeztek biopsziát, az nem adott egyértelmű eredményt, ami miatt családja reménykedni kezdett, hogy talán nem rákról van szó. Később azonban kiderült, sajnos mégis az, és a kór már annyira előrehaladt, hogy átterjedt a gyomor körüli nyirokcsomókra is, ami miatt Claire már nem műthető.

Anya egy igazán különleges ember volt. Vicces, melegszívű és teljesen önzetlen. Soha nem magát helyezte előtérbe

- nyilatkozta Ciara kiemelve, Claire teljesen egyedül nevelte fel őt és testvérét.

Teljes tagadásban voltam a diagnózis után. Azt tettem, amit soha nem szabadott volna: rákerestem az interneten. Azt olvastam, hogy a legtöbb nyelőcsőrákos beteg még két évig él. De anyukám 64 napon belül meghalt.

Claire ugyan kemoterápiában részesült, az állapota rohamosan romlott, ami miatt novemberben életét is vesztette.

Sosem gondoltam volna, hogy karácsonykor már nem lesz velünk anya. Még ő maga is azt mondogatta a kórházban is, hogy legalább még az ünnepeket had tölthessük együtt utoljára

- idézte Ciarát a Mirror.