Indul a nyaralási szezon, de a vírusok közbeszólhatnak

Te hol szoktál nyaralni? Hogyan figyelsz a tisztaságra? Mostanság olvashattunk a hantavírusról, a norovírusról, sőt, a hepatitis A fertőzés miatt két magyarországi óvoda is veszélybe került. Ilyenkor érdemes különösen elővigyázatosnak lennünk, akár itthon, akár külföldön töltjük a nyaralásunkat. Mire kell odafigyelnünk?
Az ebola vírus ugyan közvetlenül nem fenyegeti hazánkat, de Magyarországon is javasolt az elővigyázatosság. Ha pedig olyan országba utazunk, ahol mások a higiéniai szokások, esetleg egzotikus ételekkel vagy idegen emberekkel találkozunk, különösen oda kell figyelnünk.
Magyarországon a légzőszervi betegségektől most nem kell tartani, azoknak a tipikus szezonja októbertől áprilisig tart, ez lecsengett. A nyár inkább az emésztőszervi megbetegedések szezonja, nemcsak a vírusok, hanem a baktériumok is szoktak megbetegedéseket okozni
– nyilatkozta lapunknak Dr. Rusvai Miklós víruskutató, egyetemi tanár. Az emésztőszervi vírusfertőzések közül a norovírus, a calicivírus, a baktériumok közül a szalmonella kiemelendő. A hantavírus Belgrad-Dobrava és a Puumala változatai Magyarországon rendszeresen előfordulhatnak a virológus szerint. Nem csupán az erdei, de a raktárban élő rágcsálók is terjeszthetik; az állatok váladékai megfertőzik a felvert port, amit a munkások belélegeznek. Amiről az utóbbi időben legtöbbet hallhattunk, az a hantavírus Andoki változata, Dél-Amerikában fordul elő. Ez akár emberről emberre is terjedhet.
Az ebola vírusfertőzés ugyan nem ezen a kontinensen jelent veszélyt, az érintettek kezelése hordozhatja magában a terjedés veszélyét. Magyarországra eddig még nem került ki, a fertőzött országokba pedig ritkán szoktak utazni az emberek.
Az ebola leginkább Közép-Afrikában, általában 1-2 országra kiterjedően szokott jelentkezni, idáig összesen 7 országról igazolódott, hogy ott jelen van az ebolavírus fertőzés - például Kongói Köztársaság, Szudán, Burundi, Uganda, kifejezetten Afrika egyenlítői országaiban. Onnan csak akkor kerül ki, ha gyógykezelésre hazavisznek valakit
Nem érintett ugyanakkor Kenya vagy Dél-Afrika, ahol gyakrabban fordulnak meg magyar turisták. Fertőző betegség miatt tehát nem kell ódzkodnunk az utazástól, de tisztában kell lenni azzal, hogy a higiéniai feltételek országonként eltérhetnek.
A szakértő kiemelte a személyes higiéniát, amely elengedhetetlen a megfelelő védettséghez. Emellett utcai árustól semmiképp ne vegyünk élelmiszert, helyben facsart gyümölcsökből készített italokat.
Az éjszakát vagy zárt helyen, vagy szúnyoghálós szobában töltsük, nappal vagy alkonyatkor szúnyogriasztószert kenjünk magunkra. A helyi lakossággal az érintkezésnél legyünk óvatosak.
Bár a külföldi utazások magasabb kitettséget jelentenek, Magyarországon belül is oda kell figyelnünk, hova és hogyan utazunk.
Az erdőkben a kullancs és a szúnyogveszély, valamint az erdei rágcsálók jelenléte miatt fokozott óvatosság indokolt, ugyanígy a vízpartokon a szúnyogok nem csak kellemetlenséget okozhatnak, hanem fertőzést is közvetíthetnek, tehát ezeket a szempontokat itthon is figyelembe kell venni. Az élelmiszer hűtése és a megfelelő személyi higiénia fontos; a hepatitis A is olyan, ami nyilvános illemhelyek használatával terjedhet, ha a kézmosást elmulasztjuk. Az általános fertőzést megelőző szabályok itthon is élvényesek; kézmosás, személyi higiénia fokozása, élelmiszerbiztonság
– magyarázza Rusvai Miklós.
