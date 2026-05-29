"A börtönben VIP-vendég vagyok" – megszólalt a Borsnak Till Tamás feltételezett gyilkosa

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 16:10
Megszólalt a Borsnak a 2000-ben eltűnt, majd 24 évvel később holtan előkerült bajai kisfiú feltételezett gyilkosa. Bár Fehér János először beismerte Till Tamás megölését, most már határozottan tagadja, hogy bántotta volna a gyermeket, mi több, rendőröket vádol azzal, hogy kényszerítették a vallomásra - az elsőfokú bírósági ítélet szerint alaptalanul.
Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000ben a gyermeknapon ment el otthonról, hogy meglátogassa a nem sokkal korábban született kiscsikót a bajai vadasparkban. Soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem egy negyed évszázadon keresztül bíztak benne, hogy egy nap élve viszontlátják gyermeküket, de aztán elérkezett 2024 nyara, amikor minden remény szertefoszlott. Fehér János ugyanis felkereste a rendőrséget és közölte: egy barátja javára kötött vádalkuért cserébe megmutatja, hol vannak a kisfiú földi maradványai. 

Till Tamás édesanyja ott ült a tárgyaláson és hallgatta, amint Fehér János tagadja, hogy megölte a fiát  Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Tamáska nyughelyét a férfi négyzetméterre pontosan megmutatta a rendőröknek, akik hamar megállapították, hogy a kisfiú gyilkosság áldozatává vált. Mikor Fehért tanúként kihallgatták, elhangzott, hogy a bűncselekmény ennyi idő után elévült, így a férfi beismerő vallomást tett. János ezután valóban szabadon távozhatott a főkapitányságról, ám az ügyészség közölte, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el, ezért elfogatóparancsot adtak ki Fehér ellen és a férfit letartóztatták. János most már azt állítja, sosem bántotta a kisfiút.

János családja hisz a férfi ártatlanságában. Az apósa, Attila a házában fogadta stábunkat.

Hogy miért hiszek abban, hogy a vejem igazat mond? Mert tudom, hogy jó ember, és azt is, hogy előfordult már Magyarországon, hogy ártatlan embert megvádoltak és elítéltek. Gondoljunk csak Kaiser Edére! 

– érvelt Attila, aki fontosnak tartotta megjegyezni, hogy amennyiben megtudná, hogy Fehér hazudik, elfordulna tőle.

"Az a véleményem, hogy Jánosnak azért kell felelnie, amit valóban elkövetett" – szögezte le az após, majd felidézte a veje azon állítását, mely szerint 2000-ben, amikor 16 éves volt, egy idős esztergályosnál vállalt alkalmi munkákat. Egy nap a mester átadta neki a volánt, az autó platójáról pedig lelógott egy vascső, amivel véletlenül elsodorták az éppen arra kerékpározó kisfiút. A gyermek leesett, mire az idős mester azt mondta Jánosnak, menjen haza, majd ő gondoskodik a kisfiúról.

János rendszeresen tarthatja a kapcsolatot az apósával telefonon. A férfi éppen ottjártunkkor hívta Attilát, így csatlakozhattunk a beszélgetésükhöz.

Gyötör a lelkiismeret, de semmi közöm Till Tamás halálához. Azt viszont nem tudom biztosan, hogy azért halt meg, mert elütöttem, vagy azért, mert Józsi bácsi csinált vele valamit, hogy eltüntesse a nyomokat utánam

– mondta a Borsnak János, aki saját bevallása szerint sokszor álmodik a kisfiúval.

Csak a balesetet látom olyankor magam előtt. Nem azt, ahogy elrántom, hanem azt, hogy Tamáska fekszik az erdő szélén.

– tette hozzá.

2026.04.29. Till-bűnügy tárgyalása, előkészítő ülés
Lichy József, Till Tamás szüleinek ügyvédje úgy gondolja, János a beismerő vallomásában mondta el az igazat   Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Till Tamás feltételezett gyilkosa azt mondja, tiszta a lelkiismerete

A kérdésre, hogy felmerült-e már benne az öngyilkosság gondolata, határozott nemmel felelt.

"Nekem tiszta a lelkiismeretem. Részben azért is kerestem fel a rendőröket, mert én is tisztázni szerettem volna, hogy pontosan hogy halt meg Tamáska. Én csak a baleset után napokkal tudtam meg, hogy elhunyt, amikor lebetonoztuk" – állítja János.

2026.02.12.Till Tamás gyilkosának tárgyalása
A tárgyalásokon egész jókedvűnek mutatkozott Fehér János  Fotó: Gáll Regina / Bors

Fehér azt mondta, a börtönben kifejezetten jól bánnak vele.

A börtönről csak jót tudok mondani. Kamerás magánzárkában vagyok, másfél éve állandó megfigyelés alatt. A nevelők azt mondták, hogy szinte VIP-vendég vagyok. Ha kint vagyok a folyosón, senki más nem lehet kint. A mozgásom is korlátozott

 – mondta János. "Egyedül járok fürdeni, és egyedül visznek orvoshoz is" – szögezte le a férfi, aki úgy véli, nem arról van szó, hogy a börtön vezetősége attól tart, hogy megverné őt a többi fogvatartott.

"Nagyon ritkán előfordult, hogy futólag találkoztam rabtársakkal. Akkor nagyon normálisak voltak velem."

János nem sokkal a beismerő vallomása előtt nősült. A felesége azonban néhány hete elvált tőle.

Elengedtem Ildikót, mert szeretem, és nem akarom, hogy a nevem miatt szenvedjen. Ha kiengednek, újra megkérem a kezét, és akkor még nagyobb esküvőt szeretnék 

– mondta a Borsnak Fehér János és hozzátette: számára csakis a szerettei számítanak. A vér szerinti édesanyjával nem tartja a kapcsolatot, mert ő gyermekkorában eldobta és intézetbe juttatta.

Lichy József, Tamáska gyászoló szüleinek jogi képviselője szerint nem férhet hozzá kétség, hogy amit János a beismerő vallomásában elmondott, annak valós ismeret az alapja.

A vallomásban mozzanatról mozzanatra elhangzott, hogy pontosan mi történt

– szögezte le az ügyvéd. Katalin és Mátyás számára most már csak az a fontos, hogy az az elkövető, aki valóban kioltotta a kisfiuk életét, megkapja a méltó büntetését.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
