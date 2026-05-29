"A börtönben VIP-vendég vagyok" – megszólalt a Borsnak Till Tamás feltételezett gyilkosa

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000ben a gyermeknapon ment el otthonról, hogy meglátogassa a nem sokkal korábban született kiscsikót a bajai vadasparkban. Soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem egy negyed évszázadon keresztül bíztak benne, hogy egy nap élve viszontlátják gyermeküket, de aztán elérkezett 2024 nyara, amikor minden remény szertefoszlott. Fehér János ugyanis felkereste a rendőrséget és közölte: egy barátja javára kötött vádalkuért cserébe megmutatja, hol vannak a kisfiú földi maradványai.

Till Tamás édesanyja ott ült a tárgyaláson és hallgatta, amint Fehér János tagadja, hogy megölte a fiát Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Tamáska nyughelyét a férfi négyzetméterre pontosan megmutatta a rendőröknek, akik hamar megállapították, hogy a kisfiú gyilkosság áldozatává vált. Mikor Fehért tanúként kihallgatták, elhangzott, hogy a bűncselekmény ennyi idő után elévült, így a férfi beismerő vallomást tett. János ezután valóban szabadon távozhatott a főkapitányságról, ám az ügyészség közölte, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el, ezért elfogatóparancsot adtak ki Fehér ellen és a férfit letartóztatták. János most már azt állítja, sosem bántotta a kisfiút.

János családja hisz a férfi ártatlanságában. Az apósa, Attila a házában fogadta stábunkat.

Hogy miért hiszek abban, hogy a vejem igazat mond? Mert tudom, hogy jó ember, és azt is, hogy előfordult már Magyarországon, hogy ártatlan embert megvádoltak és elítéltek. Gondoljunk csak Kaiser Edére!

– érvelt Attila, aki fontosnak tartotta megjegyezni, hogy amennyiben megtudná, hogy Fehér hazudik, elfordulna tőle.

"Az a véleményem, hogy Jánosnak azért kell felelnie, amit valóban elkövetett" – szögezte le az após, majd felidézte a veje azon állítását, mely szerint 2000-ben, amikor 16 éves volt, egy idős esztergályosnál vállalt alkalmi munkákat. Egy nap a mester átadta neki a volánt, az autó platójáról pedig lelógott egy vascső, amivel véletlenül elsodorták az éppen arra kerékpározó kisfiút. A gyermek leesett, mire az idős mester azt mondta Jánosnak, menjen haza, majd ő gondoskodik a kisfiúról.

János rendszeresen tarthatja a kapcsolatot az apósával telefonon. A férfi éppen ottjártunkkor hívta Attilát, így csatlakozhattunk a beszélgetésükhöz.

Gyötör a lelkiismeret, de semmi közöm Till Tamás halálához. Azt viszont nem tudom biztosan, hogy azért halt meg, mert elütöttem, vagy azért, mert Józsi bácsi csinált vele valamit, hogy eltüntesse a nyomokat utánam

– mondta a Borsnak János, aki saját bevallása szerint sokszor álmodik a kisfiúval.

Csak a balesetet látom olyankor magam előtt. Nem azt, ahogy elrántom, hanem azt, hogy Tamáska fekszik az erdő szélén.

– tette hozzá.