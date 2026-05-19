KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Muskátli gondozása cserépben.

Ezzel az egyszerű trükkel dús és virágokkal teli lesz a muskátlid egészen őszig: a kertészek is ezt alkalmazzák

növénygondozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 08:15
muskátlifutómuskátlikcserepes muskátlit
Ha ezt most megteszed, nem kell a nyárral a gyönyörű, pirosló muskátlidtól búcsút venned! Egy egyszerű, mégis rendkívül fontos trükk segíthet, hogy ősszel is tele legyen virágokkal. Mutatjuk a muskátli gondozásának titkos trükkjét, amellyel még hosszú ideig gyönyörködhetsz a színpompás hajtásokban.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A muskátli gyönyörű, mély színei mellett azért lett az egyik legnépszerűbb balkon- és kerti növény, mert a megfelelő körülmények között hónapokon át képes virágozni. Ehhez azonban nem elég csak locsolgatni! A növény energiáját folyamatosan a virágképzés felé kell terelni. Eláruljuk, hogyan: íme a muskátli gondozásának féltve őrzött titka!

Muskátli gondozása az erkélyen.
A muskátli gondozása: ezzel a trükkel még sokáig ontja majd a virágokat! Fotó: 123RF
  • Az elnyílt virágok rendszeres eltávolítása újabb bimbók képződésére ösztönzi a muskátlit.
  • A metszés segít, hogy bokrosabb és erősebb legyen a növény.
  • A megfelelő öntözés és tápoldatozás akár őszig is kitolhatja a virágzást.

Muskátli gondozása: ezzel a trükkel fog hosszan virágozni

Ahhoz, hogy a muskátli még a nyár után is telis-tele legyen virágokkal, egyetlen dolgot kell igazán komolyan venned, és ez az elnyílt virágok rendszeres eltávolítása. De nem akárhogyan!

Ha a leszáradt virágfejek a növényen maradnak, a muskátli a magérlelésre kezd energiát fordítani ahelyett, hogy új bimbókat hozna, így a virágzás lelassul vagy teljesen abbamarad. Nézd át hetente a töveket, és az elszáradt virágokat, valamint a sárguló leveleket kézzel vagy ollóval távolítsd el!

A muskátli metszése: így sarkalld a növényt virágzásra

A dús virágzás másik kulcsa a visszacsípés és a muskátli metszése. A teleltetés után a muskátli hosszú, gyenge hajtásokat nevel, főleg, ha kevés fényt kapott. Ezek a hajtások jóval gyengébb virágzást eredményeznek, ezért tavasszal, amikor már jó idő van, érdemes a hajtásokat visszavágni úgy, hogy száronként 2–4 erősebb rügy maradjon a növényen. Ez a trükk bokrosodásra ösztönzi majd a növényt: amellett, hogy több oldalhajtást hoz, később több virággal is megajándékoz majd.

A muskátli gondozása nyáron és ősszel

Nyáron is tehetsz a muskátli virágzásáért! A túl hosszúra nőtt hajtások végét csípd vissza, hogy újabb elágazásokat növesszen.

Mivel a növénynek nagy a tápanyagigénye – főleg a muskátli virágzása idején –, a rendszeres tápoldatozással támogathatod, hogy új bimbókat hozzon. Plusz: ezzel a levelek egészséges fejlődését is segítheted.

Muskátli gondozása és átültetése balkonládába.
Használd a tápoldatot hetente egyszer, és adj a virágnak friss, tápanyagban gazdag virágföldet a meleg szezon elején! Fotó: 123RF

Fontos, hogy máshogy ápold a növényt nyáron és ősszel! Nyáron, a nagy melegben a muskátlinak naponta is szüksége lehet öntözésre (főleg, ha balkonládában nevelt növényről van szó). A locsolást célszerű reggel vagy este végezned, mert a felhevült földnek és a gyökereknek is árthat a hideg víz. Ősszel pedig, ahogy hűvösebbé válik az idő, fokozatosan csökkentheted az öntözés gyakoriságát, hogy a túl nedves virágföldben ne rothadjanak el a gyökerek.

Ha a muskátli gondozása során rendszeresen eltávolítod az elnyílt részeket, időnként visszacsíped a hajtásokat, és figyelsz a növény vízigényére, a muskátli még jó sokáig gazdagon virágozhat az ablakod alatt!

Nézd meg ezt a videót pár szuper trükkért a virágzó muskátlihoz:

Ezeket a tippeket is olvasd el:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu