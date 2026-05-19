Ezzel az egyszerű trükkel dús és virágokkal teli lesz a muskátlid egészen őszig: a kertészek is ezt alkalmazzák

A muskátli gyönyörű, mély színei mellett azért lett az egyik legnépszerűbb balkon- és kerti növény, mert a megfelelő körülmények között hónapokon át képes virágozni. Ehhez azonban nem elég csak locsolgatni! A növény energiáját folyamatosan a virágképzés felé kell terelni. Eláruljuk, hogyan: íme a muskátli gondozásának féltve őrzött titka!

Fotó: 123RF

Az elnyílt virágok rendszeres eltávolítása újabb bimbók képződésére ösztönzi a muskátlit.

A metszés segít, hogy bokrosabb és erősebb legyen a növény.

A megfelelő öntözés és tápoldatozás akár őszig is kitolhatja a virágzást.

Ahhoz, hogy a muskátli még a nyár után is telis-tele legyen virágokkal, egyetlen dolgot kell igazán komolyan venned, és ez az elnyílt virágok rendszeres eltávolítása. De nem akárhogyan!

Ha a leszáradt virágfejek a növényen maradnak, a muskátli a magérlelésre kezd energiát fordítani ahelyett, hogy új bimbókat hozna, így a virágzás lelassul vagy teljesen abbamarad. Nézd át hetente a töveket, és az elszáradt virágokat, valamint a sárguló leveleket kézzel vagy ollóval távolítsd el!

A muskátli metszése: így sarkalld a növényt virágzásra

A dús virágzás másik kulcsa a visszacsípés és a muskátli metszése. A teleltetés után a muskátli hosszú, gyenge hajtásokat nevel, főleg, ha kevés fényt kapott. Ezek a hajtások jóval gyengébb virágzást eredményeznek, ezért tavasszal, amikor már jó idő van, érdemes a hajtásokat visszavágni úgy, hogy száronként 2–4 erősebb rügy maradjon a növényen. Ez a trükk bokrosodásra ösztönzi majd a növényt: amellett, hogy több oldalhajtást hoz, később több virággal is megajándékoz majd.

A muskátli gondozása nyáron és ősszel

Nyáron is tehetsz a muskátli virágzásáért! A túl hosszúra nőtt hajtások végét csípd vissza, hogy újabb elágazásokat növesszen.

Mivel a növénynek nagy a tápanyagigénye – főleg a muskátli virágzása idején –, a rendszeres tápoldatozással támogathatod, hogy új bimbókat hozzon. Plusz: ezzel a levelek egészséges fejlődését is segítheted.

Használd a tápoldatot hetente egyszer, és adj a virágnak friss, tápanyagban gazdag virágföldet a meleg szezon elején!

Fontos, hogy máshogy ápold a növényt nyáron és ősszel! Nyáron, a nagy melegben a muskátlinak naponta is szüksége lehet öntözésre (főleg, ha balkonládában nevelt növényről van szó). A locsolást célszerű reggel vagy este végezned, mert a felhevült földnek és a gyökereknek is árthat a hideg víz. Ősszel pedig, ahogy hűvösebbé válik az idő, fokozatosan csökkentheted az öntözés gyakoriságát, hogy a túl nedves virágföldben ne rothadjanak el a gyökerek.