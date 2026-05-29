12 év után megtörte a csendet a pilóta, aki a tragédia napján Schumachert szállította: sokkoló részleteket árult el

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher állapotát a mai napig hétpecsétes titokként őrzi a családja, a külvilág szinte semmit sem tud a svájci és mallorcai birtokán ápolt legendáról. Most azonban egy olyan ember szólalt meg a szörnyű síbaleset napjáról, aki közvetlenül kivette a részét a mentésből.

Michael Schumacher életéért feszült tempóban küzdöttek a mentőcsapatok a tragikus napon Fotó: Paul Gilham

Michael Schumacher nevét hallva azt hitte, csak viccelnek

Yannick Dainese, a SAF Hélicoptères pilótája éppen ügyeletben volt, amikor befutott a segélykérés Méribelből. Akkor még fogalma sem volt róla, kihez sietnek. A francia L’Équipe lapnak elmesélte, hogyan tudta meg az igazságot a landolás után:

Egy mentőtiszt ugrott ki a helikopterből az orvossal együtt, és azt mondta nekem: »Schumacherhez megyünk!« Elsőre azt hittem, csak viccel. De amikor a parancsnok megparancsolta, hogy vegyük le a mikrofonokat és a GoPro kamerákat, a hírnököknek pedig tiltsuk meg, hogy elkísérjenek minket, megértettem, hogy ez a valóság.

A pilóta elárulta, hogy nem volt Forma–1-rajongó, de pontosan tudta, mekkora sztárról van szó. Bár tudat alatt érzett némi nyomást, mert Schumachert istenként imádták, abban a pillanatban ő is csak egy súlyos sérült volt a sok közül, akit el kellett látni.

Fojtogató csendben repültek a sérült sztárral

A pályát azonnal lezárták, a mentőcsapat vákuumágyra fektette a pilótát, majd beemelték a helikopterbe. A Grenoble-i kórházig tartó 25 perces utat teljes, fojtogató csendben tették meg. Dainese ekkor még nem is sejtette, mekkora a baj. Csak napokkal később, egy másik beteg szállítása során szembesült a drámával, amikor visszatért az intézménybe.

Ami ott fogadott, attól teljesen lesokkoltam: annyi busz, vörös zászló és ember volt mindenhol, hogy a kórház környéke szinte átalakult egy Forma–1-es versenypályává. Hihetetlen volt.

Schumacher a baleset után csaknem 250 napot töltött kómában. A helikopterpilóta mostani vallomása egyébként egy nagyszabású, átfogó riport része, amelyben több tucat orvos és szakember szólal meg, akiknek közvetlen közük volt az F1-es ikon mentéséhez – írja a Daily Star.