Ilyen földet adj a leanderednek – Ha jól választasz, egész nyáron ontani fogja a virágokat

A leander az egyik leglátványosabb dísznövény. Képes néhány színes virággal mediterrán hangulatot varázsolni a kertekbe és a teraszokra, de csak akkor, ha odafigyelünk rá, és valóban megkapja a tápanyagot, amire szüksége van. Sarkalatos pont, hogy a színes növény a virágföldjére kifejezetten kényes, így ha ez nem megfelelő, a virágzás akár teljesen elmaradhat. Mutatjuk, milyen földet szeret a leander!
A leander a laza szerkezetű, tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű talajt kedveli. Akkor hoz gazdagon hajtásokat, ha a földje nem tartja meg a vizet, de elegendő tápanyagot biztosít a folyamatos növekedéshez.
A legfontosabb kritérium a jó vízelvezetés, ugyanis a leander kifejezetten rosszul reagál arra, ha gyökerei vízben állnak. A pangó víz nagyon hamar gyökérrothadáshoz vezet, ami a növény pusztulását is okozhatja. Ezért fontos, hogy a leander földjét lazítsuk például perlittel vagy durvább szemcséjű adalékokkal. Így a víz könnyebben áthalad rajta.
Ezzel összefüggésben nagyon fontos a talaj megfelelő szerkezete is. A leander gyökereinek szükségük van levegőre. A tömör, nehéz földben nem fogja jól érezni magát a növény. Egy könnyebb, morzsalékos közegben viszont a gyökerek szabadon fejlődhetnek, és hatékonyabban veszik fel a tápanyagokat is.
Tartsd észben: a leander egy igen mérgező növény! Kisgyerekek és/vagy háziállatok mellett mindig körültekintően helyezd el!
A dús virágzáshoz fontos a sok fény és a rendszeres locsolás, de a tápanyag legalább ilyen nagy szerepet játszik a folyamatban. A leander folyamatosan használja a talajban lévő ásványi anyagokat, ezért elengedhetetlen a tápanyagban gazdag virágföld biztosítása, ami tartalmaz káliumot, foszfort és magnéziumot is.
A föld kémhatása szintén befolyásolja, mennyire tudja a növény hasznosítani ezeket az anyagokat. A leander a semleges vagy enyhén lúgos pH-értékű talajban érzi magát a legjobban (nagyjából 6 és 8 között), mivel ebben a tartományban működik optimálisan a tápanyagfelvétel.
A dísznövény gyorsan jelzi, ha valami nem megfelelő számára. A rossz vízelvezetést vagy túlöntözést a leander sárguló levelei mutatják. Ha pedig a bimbók még a virágzás előtt lehullanak, akkor a növény valószínűleg nem jut elég tápanyaghoz, szárad.
Ha a leander nem fejlődik megfelelően, nem hoz hajtásokat, a levelei aprók, az szintén arra utal, hogy a talaj nem megfelelő a növény számára. Ebben az esetben érdemes új virágföldbe helyezni.
A leander meghálálja, ha minden tavasszal friss földet kap. Az átültetés több helyet biztosít a gyökereknek, és tápanyagokkal is feltölti a növényt, így sok-sok új virággal ajándékozhat meg.
Egy nagyobb cserép a megfelelő virágfölddel kombinálva látványos változást hoz már egy szezon alatt.
Ha a teleltetés után a leander levelei barnák, hajtásai elszáradtak, még mindig menthető a helyzet. Első lépésként érdemes alaposan átvizsgálni a növényt. A teljesen elszáradt, barna, törékeny hajtásokat vissza kell vágni egészen az egészséges részig. Ha a szár belül még zöld, akkor van esély a regenerálódásra.
Ilyenkor még fontosabb, hogy ne öntözzük túl, mert a legyengült gyökérzet érzékenyebb, és könnyebben berohadhat. A legjobb megoldás, ha fokozatosan szoktatjuk vissza a napfényhez, és a tápoldatozáshoz is csak akkor látunk hozzá, amikor már látjuk, hogy elindult az új hajtásnövekedés.
