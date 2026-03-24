Milyen földet szeret a leander?

Ilyen földet adj a leanderednek – Ha jól választasz, egész nyáron ontani fogja a virágokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 14:15
Hiába gondozod megfelelően, locsolod és metszed, ha erre az egy dologra nem figyelsz, nem indul látványos virágzásnak. Mutatjuk, milyen földet szeret a leander! Ha ezt adod neki, tele lesz új hajtásokkal!
Ripszám Boglárka
A leander az egyik leglátványosabb dísznövény. Képes néhány színes virággal mediterrán hangulatot varázsolni a kertekbe és a teraszokra, de csak akkor, ha odafigyelünk rá, és valóban megkapja a tápanyagot, amire szüksége van. Sarkalatos pont, hogy a színes növény a virágföldjére kifejezetten kényes, így ha ez nem megfelelő, a virágzás akár teljesen elmaradhat. Mutatjuk, milyen földet szeret a leander!

  • A leander virágzásához elengedhetetlen a megfelelő virágföld biztosítása.
  • A víz- és fényigény mellett a megfelelő vízelvezetésre is ügyelni kell.
  • Tavasszal érdemes új földbe ültetni a növényt.

A leander a laza szerkezetű, tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű talajt kedveli. Akkor hoz gazdagon hajtásokat, ha a földje nem tartja meg a vizet, de elegendő tápanyagot biztosít a folyamatos növekedéshez.

A legfontosabb kritérium a jó vízelvezetés, ugyanis a leander kifejezetten rosszul reagál arra, ha gyökerei vízben állnak. A pangó víz nagyon hamar gyökérrothadáshoz vezet, ami a növény pusztulását is okozhatja. Ezért fontos, hogy a leander földjét lazítsuk például perlittel vagy durvább szemcséjű adalékokkal. Így a víz könnyebben áthalad rajta.

Ezzel összefüggésben nagyon fontos a talaj megfelelő szerkezete is. A leander gyökereinek szükségük van levegőre. A tömör, nehéz földben nem fogja jól érezni magát a növény. Egy könnyebb, morzsalékos közegben viszont a gyökerek szabadon fejlődhetnek, és hatékonyabban veszik fel a tápanyagokat is.

Tartsd észben: a leander egy igen mérgező növény! Kisgyerekek és/vagy háziállatok mellett mindig körültekintően helyezd el!

A leander virágzásához elengedhetetlen tápanyagok

A dús virágzáshoz fontos a sok fény és a rendszeres locsolás, de a tápanyag legalább ilyen nagy szerepet játszik a folyamatban. A leander folyamatosan használja a talajban lévő ásványi anyagokat, ezért elengedhetetlen a tápanyagban gazdag virágföld biztosítása, ami tartalmaz káliumot, foszfort és magnéziumot is.

A föld kémhatása szintén befolyásolja, mennyire tudja a növény hasznosítani ezeket az anyagokat. A leander a semleges vagy enyhén lúgos pH-értékű talajban érzi magát a legjobban (nagyjából 6 és 8 között), mivel ebben a tartományban működik optimálisan a tápanyagfelvétel.

Sárgul a leander levele?

A dísznövény gyorsan jelzi, ha valami nem megfelelő számára. A rossz vízelvezetést vagy túlöntözést a leander sárguló levelei mutatják. Ha pedig a bimbók még a virágzás előtt lehullanak, akkor a növény valószínűleg nem jut elég tápanyaghoz, szárad.

A leander átültetése

Ha a leander nem fejlődik megfelelően, nem hoz hajtásokat, a levelei aprók, az szintén arra utal, hogy a talaj nem megfelelő a növény számára. Ebben az esetben érdemes új virágföldbe helyezni.

A leander meghálálja, ha minden tavasszal friss földet kap. Az átültetés több helyet biztosít a gyökereknek, és tápanyagokkal is feltölti a növényt, így sok-sok új virággal ajándékozhat meg.

Egy nagyobb cserép a megfelelő virágfölddel kombinálva látványos változást hoz már egy szezon alatt.

Elfagyott leander?

Ha a teleltetés után a leander levelei barnák, hajtásai elszáradtak, még mindig menthető a helyzet. Első lépésként érdemes alaposan átvizsgálni a növényt. A teljesen elszáradt, barna, törékeny hajtásokat vissza kell vágni egészen az egészséges részig. Ha a szár belül még zöld, akkor van esély a regenerálódásra.

Ilyenkor még fontosabb, hogy ne öntözzük túl, mert a legyengült gyökérzet érzékenyebb, és könnyebben berohadhat. A legjobb megoldás, ha fokozatosan szoktatjuk vissza a napfényhez, és a tápoldatozáshoz is csak akkor látunk hozzá, amikor már látjuk, hogy elindult az új hajtásnövekedés.

A következő videóban kaphatsz pár szuper tippet a leander gondozásához és metszéséhez:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
