Ilyen földet adj a leanderednek – Ha jól választasz, egész nyáron ontani fogja a virágokat

A leander az egyik leglátványosabb dísznövény. Képes néhány színes virággal mediterrán hangulatot varázsolni a kertekbe és a teraszokra, de csak akkor, ha odafigyelünk rá, és valóban megkapja a tápanyagot, amire szüksége van. Sarkalatos pont, hogy a színes növény a virágföldjére kifejezetten kényes, így ha ez nem megfelelő, a virágzás akár teljesen elmaradhat. Mutatjuk, milyen földet szeret a leander!

A leander virágzásához elengedhetetlen a megfelelő virágföld biztosítása.

A víz- és fényigény mellett a megfelelő vízelvezetésre is ügyelni kell.

Tavasszal érdemes új földbe ültetni a növényt.

A leander a laza szerkezetű, tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű talajt kedveli. Akkor hoz gazdagon hajtásokat, ha a földje nem tartja meg a vizet, de elegendő tápanyagot biztosít a folyamatos növekedéshez.

A legfontosabb kritérium a jó vízelvezetés, ugyanis a leander kifejezetten rosszul reagál arra, ha gyökerei vízben állnak. A pangó víz nagyon hamar gyökérrothadáshoz vezet, ami a növény pusztulását is okozhatja. Ezért fontos, hogy a leander földjét lazítsuk például perlittel vagy durvább szemcséjű adalékokkal. Így a víz könnyebben áthalad rajta.

Ezzel összefüggésben nagyon fontos a talaj megfelelő szerkezete is. A leander gyökereinek szükségük van levegőre. A tömör, nehéz földben nem fogja jól érezni magát a növény. Egy könnyebb, morzsalékos közegben viszont a gyökerek szabadon fejlődhetnek, és hatékonyabban veszik fel a tápanyagokat is.