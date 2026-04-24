Nem virágzik a futómuskátlid? Ezzel az apró trükkel mesés fürtöket varázsolhatsz az erkélyedre

A muskátli minden igényét ismered már, de ez a fajta kényesebb, mint a kistestvére. Fény- és vízigény, a metszés mikéntje. Könnyű elrontani, de ha jól csinálod, megannyi színes virággal ajándékoz meg ez a csodaszép növény. Íme a futómuskátli gondozása néhány egyszerű lépésben!

Futómuskátli gondozása: így lesz tele színes virágokkal az erkély!

A futómuskátli sok fényre vágyik.

Víz- és tápanyagigénye igen magas.

Rendszeres visszavágással teheted igazán dússá.

A futómuskátli gondozása: erre figyelj a virág ápolása során!

A futómuskátli fényigénye

A futómuskátli fénykedvelő növény, de a közvetlen, erős napsütés károsíthatja a leveleit. A legideálisabb számára, ha világos, napos helyen tartod, ahol azonban nem éri egész nap perzselő napfény.

Nagyon árnyékos helyen nem fog megfelelően fejlődni. A hajtásai megnyúlnak, és jóval kevesebb virágot fog hozni.

Milyen földet szeret a futómuskátli?

A futómuskátli laza, jó vízáteresztő képességekkel bírő közegben fejlődik látványosan. Érdemes tőzeges vagy tőzegpótló keveréket használni, akár perlittel lazítva. Szinte bármilyen edénybe ültethető – balkonládába, kaspóba, függő tartóba –, de fontos, hogy legyen megfelelő vízelvezetése, mert ennek a kényes növénynek hamar gyökérproblémákat okoz a pangó víz.

A futómuskátli vízigénye

Melegben, a nyári szezonban kifejezetten sok vizet igényel a futómuskátli. Akár naponta többször is szüksége lehet vízre, főleg kisebb edénybe ültetve.

Fontos: figyelj, hogy a második adag víz előtt a felső földréteg legyen száraz, mert a túlöntözés ugyanolyan kockázatos lehet, mint a kiszáradás.

Mikor öntözzük a futómuskátlit? A legjobb időpont a kora reggeli vagy az esti órákban a futómuskátli öntözésére, mert ilyenkor a víz nem párolog el a földfelszínről.

A futómuskátlinak sok tápanyagra van szüksége, különösen a virágzási időszakában, az első bimbók megjelenésekor. Ha kellő támogatást kap, a növény sokkal több virággal fog megajándékozni, mint a plusz tápanyagok nélkül.

A futómuskátli metszése

A futómuskátli hajtásai gyorsan megnyúlnak. Ez az oka annak, hogy a virág nem lesz olyan látványosan dús, mint ahogy azt elképzeltük. Ezért érdemes időnként visszavágni a hajtásokat. Ezt a melegebb időszakban akár havonta is megteheted, így sokkal bokrosabb lesz a növényed, és több virágot is hoz majd.