Nem virágzik a futómuskátlid? Ezzel az apró trükkel mesés fürtöket varázsolhatsz az erkélyedre

A muskátli minden igényét ismered már, de ez a fajta kényesebb, mint a kistestvére. Fény- és vízigény, a metszés mikéntje. Könnyű elrontani, de ha jól csinálod, megannyi színes virággal ajándékoz meg ez a csodaszép növény. Íme a futómuskátli gondozása néhány egyszerű lépésben!
A futómuskátli fénykedvelő növény, de a közvetlen, erős napsütés károsíthatja a leveleit. A legideálisabb számára, ha világos, napos helyen tartod, ahol azonban nem éri egész nap perzselő napfény.
Nagyon árnyékos helyen nem fog megfelelően fejlődni. A hajtásai megnyúlnak, és jóval kevesebb virágot fog hozni.
A futómuskátli laza, jó vízáteresztő képességekkel bírő közegben fejlődik látványosan. Érdemes tőzeges vagy tőzegpótló keveréket használni, akár perlittel lazítva. Szinte bármilyen edénybe ültethető – balkonládába, kaspóba, függő tartóba –, de fontos, hogy legyen megfelelő vízelvezetése, mert ennek a kényes növénynek hamar gyökérproblémákat okoz a pangó víz.
Melegben, a nyári szezonban kifejezetten sok vizet igényel a futómuskátli. Akár naponta többször is szüksége lehet vízre, főleg kisebb edénybe ültetve.
A legjobb időpont a kora reggeli vagy az esti órákban a futómuskátli öntözésére, mert ilyenkor a víz nem párolog el a földfelszínről.
A futómuskátlinak sok tápanyagra van szüksége, különösen a virágzási időszakában, az első bimbók megjelenésekor. Ha kellő támogatást kap, a növény sokkal több virággal fog megajándékozni, mint a plusz tápanyagok nélkül.
A futómuskátli hajtásai gyorsan megnyúlnak. Ez az oka annak, hogy a virág nem lesz olyan látványosan dús, mint ahogy azt elképzeltük. Ezért érdemes időnként visszavágni a hajtásokat. Ezt a melegebb időszakban akár havonta is megteheted, így sokkal bokrosabb lesz a növényed, és több virágot is hoz majd.
Illetve az is fontos, hogy az elszáradt részeket, elnyílt virágokat mindig eltávolítsd, így a növény nem pazarol feleslegesen energiát az elhalt részekre.
A látványos formát a futómuskátli gondozásán (megfelelő öntözésén, tápoldatozásán és metszésén) túl a jó edényválasztással és elhelyezéssel érheted el. Függő kaspóban vagy magasabbra helyezett balkonládában a hajtások szabadabban fejlődhetnek, és akár másfél méter hosszúra is megnyúlhatnak.
Az alábbi videóból azt is megtudhatod, hogyan kell teleltetni a futómuskátlit:
