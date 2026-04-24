KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nem virágzik a futómuskátlid? Ezzel az apró trükkel mesés fürtöket varázsolhatsz az erkélyedre

Nem virágzik a futómuskátlid? Ezzel az apró trükkel mesés fürtöket varázsolhatsz az erkélyedre

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 13:45
Nem találsz látványosabb díszítést az erkélyedre, és szeretnéd, hogy idén a te virágaid legyenek a legszebbek? Akkor most ne menj sehová, mert mutatjuk a futómuskátli gondozásának minden csínját-bínját. Ha ránk hallgatsz és betartod őket, minden szomszéd rád fog irigykedni!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A muskátli minden igényét ismered már, de ez a fajta kényesebb, mint a kistestvére. Fény- és vízigény, a metszés mikéntje. Könnyű elrontani, de ha jól csinálod, megannyi színes virággal ajándékoz meg ez a csodaszép növény. Íme a futómuskátli gondozása néhány egyszerű lépésben!

Piros futómuskátli gondozása az erkélyen.
Futómuskátli gondozása: így lesz tele színes virágokkal az erkély!
Fotó: Djenev / 123RF
  • A futómuskátli sok fényre vágyik.
  • Víz- és tápanyagigénye igen magas.
  • Rendszeres visszavágással teheted igazán dússá.

A futómuskátli gondozása: erre figyelj a virág ápolása során!

A futómuskátli fényigénye

A futómuskátli fénykedvelő növény, de a közvetlen, erős napsütés károsíthatja a leveleit. A legideálisabb számára, ha világos, napos helyen tartod, ahol azonban nem éri egész nap perzselő napfény.

Nagyon árnyékos helyen nem fog megfelelően fejlődni. A hajtásai megnyúlnak, és jóval kevesebb virágot fog hozni.

Milyen földet szeret a futómuskátli?

A futómuskátli laza, jó vízáteresztő képességekkel bírő közegben fejlődik látványosan. Érdemes tőzeges vagy tőzegpótló keveréket használni, akár perlittel lazítva. Szinte bármilyen edénybe ültethető – balkonládába, kaspóba, függő tartóba –, de fontos, hogy legyen megfelelő vízelvezetése, mert ennek a kényes növénynek hamar gyökérproblémákat okoz a pangó víz.

A futómuskátli vízigénye

Melegben, a nyári szezonban kifejezetten sok vizet igényel a futómuskátli. Akár naponta többször is szüksége lehet vízre, főleg kisebb edénybe ültetve.

Futómuskátli gondozása az ablakban.
Fontos: figyelj, hogy a második adag víz előtt a felső földréteg legyen száraz, mert a túlöntözés ugyanolyan kockázatos lehet, mint a kiszáradás.
Fotó: 123RF

Mikor öntözzük a futómuskátlit?

A legjobb időpont a kora reggeli vagy az esti órákban a futómuskátli öntözésére, mert ilyenkor a víz nem párolog el a földfelszínről.

A futómuskátlinak sok tápanyagra van szüksége, különösen a virágzási időszakában, az első bimbók megjelenésekor. Ha kellő támogatást kap, a növény sokkal több virággal fog megajándékozni, mint a plusz tápanyagok nélkül.

A futómuskátli metszése

A futómuskátli hajtásai gyorsan megnyúlnak. Ez az oka annak, hogy a virág nem lesz olyan látványosan dús, mint ahogy azt elképzeltük. Ezért érdemes időnként visszavágni a hajtásokat. Ezt a melegebb időszakban akár havonta is megteheted, így sokkal bokrosabb lesz a növényed, és több virágot is hoz majd.

Illetve az is fontos, hogy az elszáradt részeket, elnyílt virágokat mindig eltávolítsd, így a növény nem pazarol feleslegesen energiát az elhalt részekre.

A látványos formát a futómuskátli gondozásán (megfelelő öntözésén, tápoldatozásán és metszésén) túl a jó edényválasztással és elhelyezéssel érheted el. Függő kaspóban vagy magasabbra helyezett balkonládában a hajtások szabadabban fejlődhetnek, és akár másfél méter hosszúra is megnyúlhatnak.

Az alábbi videóból azt is megtudhatod, hogyan kell teleltetni a futómuskátlit:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu