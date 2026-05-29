Most jött: ismét kigyulladt egy mozdony, leállították a vasúti forgalmat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 16:20
Ez a héten már a második eset.

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután füst áradt egy személyvonat mozdonyából Harkakötönyben, a vasútállomáson. A kiskunhalasi és a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók a mozdony és az állomás áramtalanítását követően három vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a mozdony keringető szivattyújánál keletkezett lángokat. A szerelvény utasai időben leszálltak, többségük elhagyta a helyszínt - közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

Pótlóbuszok közlekednek a kimaradó szakaszon

Kiskun IR: Pótlóbusz Kiskunhalas – Kiskunmajsa között. A Kiskun InterRégiók Kiskunhalas helyett Kiskunmajsán fordulnak vissza Kiskunfélegyháza – Kecskemét felé. Kiskunhalas – Kiskunmajsa között pótlóbusszal utazhatnak. A VOLÁN 5266-os járatán a vonatjegyek is érvényesek. A Kiskunhalasról 14:41-kor Kiskunfélegyházára induló Kiskun InterRégió (IR 17814) nem közlekedik - olvasható a MÁVINFORM Facebook-oldalán közzétett posztjában.

A héten ez már a második ilyen eset

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, hétfőn egy mozdony gyulladt ki Kelenföldön, ami miatt órákra megbénült a közlekedés az állomáson. A helyszínre akkor riasztották a por-hab konténert is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
