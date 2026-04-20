A petúnia gondozásának köszönhetően virágzó csüngő növények a kertben.

Kinek kell a muskátli, ha ilyen gyönyörű a petúnia? Ezzel a filléres trükkel nyáron garantált a virágözön

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 14:15
Szeretnéd, ha a szomszédok csak úgy sárgulnának az irigységtől, elismerően pillantanának át a kerítésen, és mindenhol dús, színes virágokat látnának? Most eláruljuk a titkot! Íme a petúnia gondozása lépésről lépésre, hogy idén a te kerted legyen a legszebb!
A petúnia talán a leglátványosabb egynyári növény, de csak akkor hozza a formáját, ha minden trükköt bevetsz, hogy jól érezze magát, és megfelelő körülményeket kap. Tudtad, hogy a dús virágzás nem azért marad el, mert egy szeszélyes növényt választottál a teraszodra? Csak egy-két alapvető hibát kell elkerülnöd, hogy színpompába öltözzön minden a ház körül. Ezért most megmutatjuk a legfontosabb lépéseket, amiket a petúnia gondozása során érdemes figyelembe venni.

Petúnia gondozása: mutatjuk, mit kell tenned, hogy virágzuhatag legyen a kertedben! Fotó: Esin Deniz / shutterstock
  • Rendszeres és bőséges öntözést igényel.
  • A petúnia egy kifejezetten nagy fényigénnyel rendelkező növény.
  • A tápanyag-utánpótlás elengedhetetlen a bőséges virágzáshoz.

A petúnia gondozása: minden, amit meg kell tenned, hogy színes virágokkal ajándékozzon meg

A petúnia fényigénye

A petúnia nagy fényigénnyel rendelkező növény. Napi minimum 6 óra közvetlen napfény szükséges ahhoz, hogy folyamatosan virágozzon. Ennél kevesebb fény esetén a növekedés ugyan nem áll meg teljesen, de a virágképződés jelentősen vissza fog esni.

Sokszor az okozza a problémát, hogy a növény tavasszal még megfelelő helyen van, később azonban – például a környező növényzet megerősödése miatt – árnyékba kerül. Ilyenkor érdemes áthelyezni egy olyan helyre, ahol megfelelő mennyiségű fényhez juthat.

A petúnia vízigénye

A petúnia vízigénye is magas, különösen ha balkonládában vagy cserépben tartjuk, mert a kisebb földtömeg gyorsabban kiszárad, így meleg időjárás esetén akár napi két locsolás is indokolt lehet.

Ha a petúnia hervadni kezd, több vízre van szüksége. Egy biztos megoldás lehet a beáztatásos öntözés, amikor a növényt cseréppel együtt rövid időre vízbe állítjuk, így a virágföld mindenhol egyenletesen átnedvesedhet.

A petúnia gondozása szabadföldben egy kicsivel kevesebb odafigyelést igényel, mivel valamivel jobban tolerálja a száraz, meleg szezonokat, de a rendszeres vízellátás ilyenkor is elengedhetetlen, ha szeretnénk, hogy virágokat hozzon. Fotó: Dainis Zvingulis / shutterstock

A petúnia a víz megfelelő mennyiségére, de arra is érzékenyen reagál, hogy mi történik a felesleggel! Ha a gyökerek nem jutnak elég levegőhöz, romlik a tápanyagfelvétel hatékonysága, ezért fontos odafigyelni arra is, hogy a föld szerkezete laza és jó vízáteresztő képességű legyen. Akár perlittel vagy egy durvább szerkezetű virágfölddel is feljavíthatjuk a talajt.

Miért nem virágzik a petúnia?

Ha a petúnia virágokat hoz, az jelentős tápanyagfelhasználással jár, ezért erre különösen oda kell figyelni, ha továbbra is szeretnénk, hogy színekben pompázzon a növényünk. Már ültetéskor célszerű lassú lebomlású műtrágyát keverni a földjébe, később pedig tápoldattal segíteni a növény virágzását.

Tavasszal elegendő kéthetente tápoldatozni, de a melegebb napokon és a nyári időszakban már hetente ajánlott.

Figyelj a tápoldat összetételére is!

A túl magas nitrogéntartalom a virágképződés rovására mehet, mert a lombnövekedést serkenti. Azonban a foszforban gazdag készítmények az előbbire lesznek igen pozitív hatással.

A petúnia metszése

A petúnia hajtásai gyorsan megnyúlnak, ami a növény esztétikai és élettani állapotára egyaránt hatással van. A visszavágással segíthetjük a növény terebélyesedését, megújulását.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
