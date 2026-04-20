Kinek kell a muskátli, ha ilyen gyönyörű a petúnia? Ezzel a filléres trükkel nyáron garantált a virágözön

A petúnia talán a leglátványosabb egynyári növény, de csak akkor hozza a formáját, ha minden trükköt bevetsz, hogy jól érezze magát, és megfelelő körülményeket kap. Tudtad, hogy a dús virágzás nem azért marad el, mert egy szeszélyes növényt választottál a teraszodra? Csak egy-két alapvető hibát kell elkerülnöd, hogy színpompába öltözzön minden a ház körül. Ezért most megmutatjuk a legfontosabb lépéseket, amiket a petúnia gondozása során érdemes figyelembe venni.

Petúnia gondozása: mutatjuk, mit kell tenned, hogy virágzuhatag legyen a kertedben!

Rendszeres és bőséges öntözést igényel.

A petúnia egy kifejezetten nagy fényigénnyel rendelkező növény.

A tápanyag-utánpótlás elengedhetetlen a bőséges virágzáshoz.

A petúnia fényigénye

A petúnia nagy fényigénnyel rendelkező növény. Napi minimum 6 óra közvetlen napfény szükséges ahhoz, hogy folyamatosan virágozzon. Ennél kevesebb fény esetén a növekedés ugyan nem áll meg teljesen, de a virágképződés jelentősen vissza fog esni.

Sokszor az okozza a problémát, hogy a növény tavasszal még megfelelő helyen van, később azonban – például a környező növényzet megerősödése miatt – árnyékba kerül. Ilyenkor érdemes áthelyezni egy olyan helyre, ahol megfelelő mennyiségű fényhez juthat.

A petúnia vízigénye

A petúnia vízigénye is magas, különösen ha balkonládában vagy cserépben tartjuk, mert a kisebb földtömeg gyorsabban kiszárad, így meleg időjárás esetén akár napi két locsolás is indokolt lehet.

Ha a petúnia hervadni kezd, több vízre van szüksége. Egy biztos megoldás lehet a beáztatásos öntözés, amikor a növényt cseréppel együtt rövid időre vízbe állítjuk, így a virágföld mindenhol egyenletesen átnedvesedhet.

A petúnia gondozása szabadföldben egy kicsivel kevesebb odafigyelést igényel, mivel valamivel jobban tolerálja a száraz, meleg szezonokat, de a rendszeres vízellátás ilyenkor is elengedhetetlen, ha szeretnénk, hogy virágokat hozzon.

A petúnia a víz megfelelő mennyiségére, de arra is érzékenyen reagál, hogy mi történik a felesleggel! Ha a gyökerek nem jutnak elég levegőhöz, romlik a tápanyagfelvétel hatékonysága, ezért fontos odafigyelni arra is, hogy a föld szerkezete laza és jó vízáteresztő képességű legyen. Akár perlittel vagy egy durvább szerkezetű virágfölddel is feljavíthatjuk a talajt.