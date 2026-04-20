Kinek kell a muskátli, ha ilyen gyönyörű a petúnia? Ezzel a filléres trükkel nyáron garantált a virágözön

A petúnia talán a leglátványosabb egynyári növény, de csak akkor hozza a formáját, ha minden trükköt bevetsz, hogy jól érezze magát, és megfelelő körülményeket kap. Tudtad, hogy a dús virágzás nem azért marad el, mert egy szeszélyes növényt választottál a teraszodra? Csak egy-két alapvető hibát kell elkerülnöd, hogy színpompába öltözzön minden a ház körül. Ezért most megmutatjuk a legfontosabb lépéseket, amiket a petúnia gondozása során érdemes figyelembe venni.
A petúnia nagy fényigénnyel rendelkező növény. Napi minimum 6 óra közvetlen napfény szükséges ahhoz, hogy folyamatosan virágozzon. Ennél kevesebb fény esetén a növekedés ugyan nem áll meg teljesen, de a virágképződés jelentősen vissza fog esni.
Sokszor az okozza a problémát, hogy a növény tavasszal még megfelelő helyen van, később azonban – például a környező növényzet megerősödése miatt – árnyékba kerül. Ilyenkor érdemes áthelyezni egy olyan helyre, ahol megfelelő mennyiségű fényhez juthat.
A petúnia vízigénye is magas, különösen ha balkonládában vagy cserépben tartjuk, mert a kisebb földtömeg gyorsabban kiszárad, így meleg időjárás esetén akár napi két locsolás is indokolt lehet.
Ha a petúnia hervadni kezd, több vízre van szüksége. Egy biztos megoldás lehet a beáztatásos öntözés, amikor a növényt cseréppel együtt rövid időre vízbe állítjuk, így a virágföld mindenhol egyenletesen átnedvesedhet.
A petúnia a víz megfelelő mennyiségére, de arra is érzékenyen reagál, hogy mi történik a felesleggel! Ha a gyökerek nem jutnak elég levegőhöz, romlik a tápanyagfelvétel hatékonysága, ezért fontos odafigyelni arra is, hogy a föld szerkezete laza és jó vízáteresztő képességű legyen. Akár perlittel vagy egy durvább szerkezetű virágfölddel is feljavíthatjuk a talajt.
Ha a petúnia virágokat hoz, az jelentős tápanyagfelhasználással jár, ezért erre különösen oda kell figyelni, ha továbbra is szeretnénk, hogy színekben pompázzon a növényünk. Már ültetéskor célszerű lassú lebomlású műtrágyát keverni a földjébe, később pedig tápoldattal segíteni a növény virágzását.
Tavasszal elegendő kéthetente tápoldatozni, de a melegebb napokon és a nyári időszakban már hetente ajánlott.
Figyelj a tápoldat összetételére is!
A túl magas nitrogéntartalom a virágképződés rovására mehet, mert a lombnövekedést serkenti. Azonban a foszforban gazdag készítmények az előbbire lesznek igen pozitív hatással.
A petúnia hajtásai gyorsan megnyúlnak, ami a növény esztétikai és élettani állapotára egyaránt hatással van. A visszavágással segíthetjük a növény terebélyesedését, megújulását.
