Pattanástérkép: nem is gondolnád, de a ragyák az arcodon ilyen betegségekre utalhatnak

Az arctérképezést a kínaiak már 3000 éve is használták. Abból az ősi hitből ered, miszerint az ember bőre a belső egészségének tükröződése. Az elmúlt években egyre több kutatás jelent meg a témában, amely alátámasztja ezt a népi megfigyelést és egyre több módszer jelenik meg.

A kínaiak már 3000 évvel ezelőtt is használták az arctérképezést, vagy ahogy ők hívják, mien shiang-ot, ami szó szerinti fordításban arcolvasást jelent. Ők voltak az elsők, akik megfigyelték, hogy amikor testben valami nem működik jól, azt a bőr pattanásokkal, bőrpírral vagy bőrszárazsággal jelzi. Ezeket a bőrhibákat attól függően, hogy az arcbőr melyik területén jelentek meg az egyes szervek működésével kötötték össze. A módszert az arjuvedikus orvoslás is átvette. Néhány szakértő azonban egyáltalán nem hisz benne, és azt állítják, hogy a pattanások főként az arcon jelennek meg a területen található nagyszámú faggyúmirigy miatt.

Mit jelentenek a pattanások az arcon?

A kínai orvoslás szerint a különböző területek más-más szervek helyét jelzik.

A homlok területe

A hagyományos megközelítés szerint a homlok az emésztőrendszerrel áll kapcsolatban. Az emésztési problémák és az olyan állapotok, mint az irritábilis bél szindróma, kiütések formájában fejeződhet ki. Ez arra is utalhat, hogy a rossz étrendet követünk, de okozhatja alváshiány és a magas stresszszint is.

Szemöldök

A szemöldökök közötti terület májproblémákat jelezhet.

A halánték területe

A halánték a vesékkel és a húgyhólyaggal áll összeköttetésben. Ezeken a területeken a fertőzések vagy gyulladások pattanások formájában jelentkezhetnek. A szervezetednek nem megfelelő gyógyszerek is hatással lehetnek erre.

A szem környéke

A szem alatti területen jelentkező pattanások a nyirokkeringéssel és az egyéb testi folyadékokkal állnak kapcsolatban.

Az orr területe

Az orr két részre oszlik: a bal oldal a szív bal oldalával, a jobb pedig a jobb oldalával áll kapcsolatban. A megfigyelések szerint bármilyen szívvel kapcsolatos elzáródás bőrpír vagy mitesszerek formájában jelentkezhet, az olajosság vagy a kiütések pedig a vérnyomással vagy a koleszterin szinttel összefüggő problémák jelei lehetnek.