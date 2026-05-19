Pattanástérkép: nem is gondolnád, de a ragyák az arcodon ilyen betegségekre utalhatnak

Az arctérképezést a kínaiak már 3000 éve is használták. Abból az ősi hitből ered, miszerint az ember bőre a belső egészségének tükröződése. Az elmúlt években egyre több kutatás jelent meg a témában, amely alátámasztja ezt a népi megfigyelést és egyre több módszer jelenik meg.
A kínaiak már 3000 évvel ezelőtt is használták az arctérképezést, vagy ahogy ők hívják, mien shiang-ot, ami szó szerinti fordításban arcolvasást jelent. Ők voltak az elsők, akik megfigyelték, hogy amikor testben valami nem működik jól, azt a bőr pattanásokkal, bőrpírral vagy bőrszárazsággal jelzi. Ezeket a bőrhibákat attól függően, hogy az arcbőr melyik területén jelentek meg az egyes szervek működésével kötötték össze. A módszert az arjuvedikus orvoslás is átvette. Néhány szakértő azonban egyáltalán nem hisz benne, és azt állítják, hogy a pattanások főként az arcon jelennek meg a területen található nagyszámú faggyúmirigy miatt.
A kínai orvoslás szerint a különböző területek más-más szervek helyét jelzik.
A hagyományos megközelítés szerint a homlok az emésztőrendszerrel áll kapcsolatban. Az emésztési problémák és az olyan állapotok, mint az irritábilis bél szindróma, kiütések formájában fejeződhet ki. Ez arra is utalhat, hogy a rossz étrendet követünk, de okozhatja alváshiány és a magas stresszszint is.
A szemöldökök közötti terület májproblémákat jelezhet.
A halánték a vesékkel és a húgyhólyaggal áll összeköttetésben. Ezeken a területeken a fertőzések vagy gyulladások pattanások formájában jelentkezhetnek. A szervezetednek nem megfelelő gyógyszerek is hatással lehetnek erre.
A szem alatti területen jelentkező pattanások a nyirokkeringéssel és az egyéb testi folyadékokkal állnak kapcsolatban.
Az orr két részre oszlik: a bal oldal a szív bal oldalával, a jobb pedig a jobb oldalával áll kapcsolatban. A megfigyelések szerint bármilyen szívvel kapcsolatos elzáródás bőrpír vagy mitesszerek formájában jelentkezhet, az olajosság vagy a kiütések pedig a vérnyomással vagy a koleszterin szinttel összefüggő problémák jelei lehetnek.
Az orcák a gyomorhoz, a léphez és a légzőrendszerhez kapcsolódó betegségeket jelzik.
A száj körül megjelenő pattanások a gyomrot és a vastagbelet érintő problémákat jelezhetnek.
Az állkapcson és az állon megjelenő bőrelváltozások hormonális és reproduktív szervekkel kapcsolatos bajokat jelezhetnek.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy csaknem lehetetlen a külső befolyásoló tényezőket elkülöníteni a belsőktől. A tudomány jelenlegi állása szerint ugyan az arcon megjelenő pattanások néha utalhatnak életmódbeli, hormonális vagy környezeti tényezőkre, de nem használhatók megbízhatóan belső szervi betegségek diagnosztizálására. A haj menti pattanásokat például póruseltömítő szépségápolási termékek felhalmozódása is okozhatja. Ezt pomade acne-nak nevezik, ami csak alapos arctisztítással, valamint bőrbarát kozmetikumokkal kezelhető.
Az orcák állapotát is befolyásolhatják az olyan környezeti hatások, mint például a légszennyezés vagy a párnahuzatokról származó baktériumok. Az étrend szerepe is fontos: egy 2012-es tanulmány megerősítette az összefüggést a gyakori cukorbevitel és az akné kockázata között, és hasonló összefüggést találtak a tejtermékek fogyasztásával is.
Szóval, ha a tükörképünk absztrakt festményre hasonlít, és a házi praktikák sem segítenek, ne várjunk tovább. Ha a tünetek tartósak vagy súlyosak, érdemes felkeresni egy profi bőrgyógyászt, aki segít feltárni a valódi okokat és tud javaslatot adni a probléma kezelésére.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Ebben a videóban egy szakértő nyilatkozik a módszerről:
Ezek a cikkek is tetszeni fognak:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.