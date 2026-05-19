KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így érkezett meg a bíróságra a Hableány katasztrófájával vádolt hajóskapitány

Hableány-per
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 09:12 / FRISSÍTÉS: 2026. május 19. 09:25
kapitányKoreahalál
Tíz nappal a katasztrófa 7. évfordulója előtt folytatódott a Viking Sigyn ukrán kapitányának pere. A Hableány katasztrófáját okozó szállodahajót Jurij C. vezette, aki megtörten érkezett meg a bíróságra.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Az ukrán kapitány egyelőre a bírósági folyosó egyik padján ül, kezét összekulcsolva. Szürke nadrágban, fekete cipőben, fehér ingben és sötétkék, ujjatlan pulóverben érkezett a tárgyalásra. Ma (május 19.), tanúkihallgatással folytatódik a Hableány-hajó ügye a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A sétahajót letaroló szállodahajó kapitányát, C. Jurijt halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével és segítségnyújtás elmulasztásával vádolják.

Hableány
A Hableány Dunából kiemelt roncsa. Fotó: Bors

Mint arról a Bors beszámolt, 2019. május 29-én este az ukrán kapitány egyedül vezette a Viking Sigyn szállodahajót. A vád szerint nem a feladatára figyelt, amikor elérte a Margit híd előtti vízszakaszt, és letarolta a koreai állampolgárokat szállító Hableány sétahajót. A kisebb jármű kétfős legénységével együtt összesen 27 holttestet emeltek ki a Dunából, de feltehető, hogy eggyel több a halálos áldozatok száma, mert egy ember azóta sem került elő.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a kapitányt 2023. szeptember 26-án 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte és 6 hónapra eltiltotta a vízi jármű vezetésétől. A verdiktet a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, és új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot.

A Hableány-per még hosszasan eltart

Az ukrán kapitány tagadja a bűnösségét. Jelenleg Budapesten él, egy belvárosi bérelt lakásban. A tárgyalásokon rendszeresen megjelenik, és tolmács útján kommunikál a bíróval, az ügyésszel és az ügyvédekkel. Jurij C. a saját bevallása szerint a baleset idején már 40 éve hajózott, és sosem hibázott a munkája ellátása során.

A köztudatban élnek olyan legendák, mely szerint szokás, hogy egy-egy nagyobb út előtt a kiemelt utasok tiszteletére szervezett fogadóceremónia keretében a kapitány a vendégekkel közösen pezsgőzik. C. Jurij tagadja, hogy ő maga részt vett volna ilyen ünnepségen. A sértetti képviselők a büntetőeljárás elején kezdeményezték, hogy a nyomozás erre a részletre is kiterjedjen. A kapitány egyébként a baleset után azonnal megszondáztatták és vérmintát is vettek tőle, ám mindkettő negatív lett. Az ittas járművezetéssel a kapitányt ennek megfelelően nem is vádolták meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu