Így érkezett meg a bíróságra a Hableány katasztrófájával vádolt hajóskapitány

Az ukrán kapitány egyelőre a bírósági folyosó egyik padján ül, kezét összekulcsolva. Szürke nadrágban, fekete cipőben, fehér ingben és sötétkék, ujjatlan pulóverben érkezett a tárgyalásra. Ma (május 19.), tanúkihallgatással folytatódik a Hableány-hajó ügye a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A sétahajót letaroló szállodahajó kapitányát, C. Jurijt halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével és segítségnyújtás elmulasztásával vádolják.

A Hableány Dunából kiemelt roncsa. Fotó: Bors

Mint arról a Bors beszámolt, 2019. május 29-én este az ukrán kapitány egyedül vezette a Viking Sigyn szállodahajót. A vád szerint nem a feladatára figyelt, amikor elérte a Margit híd előtti vízszakaszt, és letarolta a koreai állampolgárokat szállító Hableány sétahajót. A kisebb jármű kétfős legénységével együtt összesen 27 holttestet emeltek ki a Dunából, de feltehető, hogy eggyel több a halálos áldozatok száma, mert egy ember azóta sem került elő.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a kapitányt 2023. szeptember 26-án 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte és 6 hónapra eltiltotta a vízi jármű vezetésétől. A verdiktet a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, és új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot.

A Hableány-per még hosszasan eltart

Az ukrán kapitány tagadja a bűnösségét. Jelenleg Budapesten él, egy belvárosi bérelt lakásban. A tárgyalásokon rendszeresen megjelenik, és tolmács útján kommunikál a bíróval, az ügyésszel és az ügyvédekkel. Jurij C. a saját bevallása szerint a baleset idején már 40 éve hajózott, és sosem hibázott a munkája ellátása során.

A köztudatban élnek olyan legendák, mely szerint szokás, hogy egy-egy nagyobb út előtt a kiemelt utasok tiszteletére szervezett fogadóceremónia keretében a kapitány a vendégekkel közösen pezsgőzik. C. Jurij tagadja, hogy ő maga részt vett volna ilyen ünnepségen. A sértetti képviselők a büntetőeljárás elején kezdeményezték, hogy a nyomozás erre a részletre is kiterjedjen. A kapitány egyébként a baleset után azonnal megszondáztatták és vérmintát is vettek tőle, ám mindkettő negatív lett. Az ittas járművezetéssel a kapitányt ennek megfelelően nem is vádolták meg.