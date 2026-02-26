El ne késs – Itt az ideje felébreszteni a muskátlit a teleltetésből

A muskátli teleltetés utáni felébresztése egyfajta rituálé, amelyre ha szánsz egy kis időt és odafigyelést, hálából májustól egészen az első őszi fagyokig ontja majd neked a virágokat. Ha most rápillantasz a muskátlidra, lehet hogy elkeserít a látvány, de nyugodj meg, csak szunyókál. A tél végi csupasz, élettelennek tűnő hajtások mélyén ott lapul az új élete.
A muskátli az erkélyek, teraszok és ablakpárkányok klasszikus szépsége, amelyet az őszi idő beköszöntétől hűvös helyen célszerű teleltetni, hogy tavasszal új erőre kapjon. Ez utóbbihoz a siker kulcsa a szakszerű ébresztés. Ha túl korán kezded, a növény megnyúlhat és legyengülhet. Ha túl későn, akkor lemaradhatsz az első bimbókról. A megfelelő hőmérséklet, a fokozatos fényhez szoktatás és a tudatos metszés mind döntő tényező.
A muskátli ébresztésének ideális időpontja február végétől március közepéig tarthat, attól függően, mennyire világos a lakás. A teleltetés általában 5–10 °C-on történik, az ébresztéshez viszont 15–18 °C körüli hőmérséklet szükséges.
Fontos: ne tedd ki azonnal a szabadba, még akkor sem, ha napos az idő. A kinti hőmérséklet éjszaka gyakran még túl alacsony.
A muskátli teleltetés utáni metszése kifejezetten intenzív kell legyen. A hajtásokat erősen vissza kell vágni, nagyjából 10–15 cm hosszúságúra. Hajtáskonként mindenképpen meg kell hagyni 2–3 egészséges rügyet. A vékony, elszáradt, beteg részeket teljesen el kell távolítani. Ez elsőre drasztikusnak tűnhet, de a növény ettől lesz bokros és virágban gazdag. Metszés nélkül megnyúlt, gyenge hajtásokat kapsz. Ilyenkor érdemes a szaporításra alkalmas szárakat is levágni.
Ha a növény több éve ugyanabban a földben van, érdemes átültetni. Friss, laza szerkezetű, jó vízáteresztő muskátliföldet használj. Az új cserép csak 1–2 centivel legyen nagyobb az előzőnél. Az aljára tegyél vízelvezető réteget, ez lehet agyaggranulátum vagy kavics. Ha nem ülteted át, legalább a felső 3–4 cm földréteget cseréld ki friss földre.
A metszés után óvatosan öntözd a növényt. Először csak enyhén nedvesítsd be a földet, ne álljon víz a cserépalátétben. Hagyd, hogy két öntözés között a felső réteg kiszáradjon. A túlöntözés a leggyakoribb hiba tavasszal, ilyenkor a gyökerek még nem teljesen aktívak.
A teleltetés alatt a növény kevés fényt kapott, ezért tedd át világos, de nem tűző napos helyre. Az első hetekben óvd a közvetlen déli napfénytől. Szabadba csak akkor tedd ki, ha az éjszakai hőmérséklet tartósan 10 °C fölött marad. A hirtelen napégés barna foltokat okozhat a leveleken. Ha már kellőképp hozzászokott a fényhez, és az idő is megfelelő a számára, akkor teheted minél naposabb helyre.
Az első hajtások megjelenése után 2–3 héttel kezdheted a tápoldatozást: hetente vagy kéthetente adj neki kifejezetten muskátli tápoldatot. A virágzás megindulásáig kiegyensúlyozott, később magasabb káliumtartalmú tápot kapjon. Ha nem jut elég tápanyaghoz, a levelei sárgulni kezdenek.
Ha eddig úgy hitted, hogy a muskátli az muskátli, akkor jó ha tudod, hogy van különbség a muskátli fajták között. A legismertebb csoportokba tartozik az álló muskátli – más néven zónás –, a futómuskátli és az angol muskátli. Habár az alap ébresztési módszer mindegyiknél hasonló, fajtánként van néhány apró eltérés.
Tudtad?
A dísznövényként tartott muskátlik nem csupán szépek, de az egészségedre is jó hatással vannak. Dél-Afrikából származnak, ezért viselik jól a szárazabb körülményeket, és ezért olyan érzékenyek a fagyra.
Ha szeretnéd szaporítani a muskátlit, nézd meg hozzá a következő videót:
