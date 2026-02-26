El ne késs – Itt az ideje felébreszteni a muskátlit a teleltetésből

A muskátlit február vége és március közepe között célszerű felébreszteni.

A visszavágáson, átültetésen, locsoláson és tápoldatozáson múlik a virág sikeres újjáélesztése.

A muskátli felébresztésének módja a virág pontos fajtájától is függ.

A muskátli teleltetés utáni felébresztése egyfajta rituálé, amelyre ha szánsz egy kis időt és odafigyelést, hálából májustól egészen az első őszi fagyokig ontja majd neked a virágokat. Ha most rápillantasz a muskátlidra, lehet hogy elkeserít a látvány, de nyugodj meg, csak szunyókál. A tél végi csupasz, élettelennek tűnő hajtások mélyén ott lapul az új élete.

Fotó: drcmarx / Shutterstock

Muskátli teleltetés utáni gondozása lépésről lépésre

A muskátli az erkélyek, teraszok és ablakpárkányok klasszikus szépsége, amelyet az őszi idő beköszöntétől hűvös helyen célszerű teleltetni, hogy tavasszal új erőre kapjon. Ez utóbbihoz a siker kulcsa a szakszerű ébresztés. Ha túl korán kezded, a növény megnyúlhat és legyengülhet. Ha túl későn, akkor lemaradhatsz az első bimbókról. A megfelelő hőmérséklet, a fokozatos fényhez szoktatás és a tudatos metszés mind döntő tényező.

1. lépés a tökéletes időzítés: mikor kell felébreszteni a muskátlit?

A muskátli ébresztésének ideális időpontja február végétől március közepéig tarthat, attól függően, mennyire világos a lakás. A teleltetés általában 5–10 °C-on történik, az ébresztéshez viszont 15–18 °C körüli hőmérséklet szükséges.

Fontos: ne tedd ki azonnal a szabadba, még akkor sem, ha napos az idő. A kinti hőmérséklet éjszaka gyakran még túl alacsony.

2. lépés a muskátli metszése: mennyire kell visszavágni a növényt tavasszal?

A muskátli teleltetés utáni metszése kifejezetten intenzív kell legyen. A hajtásokat erősen vissza kell vágni, nagyjából 10–15 cm hosszúságúra. Hajtáskonként mindenképpen meg kell hagyni 2–3 egészséges rügyet. A vékony, elszáradt, beteg részeket teljesen el kell távolítani. Ez elsőre drasztikusnak tűnhet, de a növény ettől lesz bokros és virágban gazdag. Metszés nélkül megnyúlt, gyenge hajtásokat kapsz. Ilyenkor érdemes a szaporításra alkalmas szárakat is levágni.