Horoszkóp: ez a legveszélyesebb tulajdonságod a csillagjegyed alapján

Nincs többé köntörfalazás, eljött az idő, hogy a rossz dolgokat is feltárja a horoszkópod. Keresd meg a saját csillagjegyed, de bármit is olvasol, ne ess pánikba! Próbáld felismerni az igazságot a leírtakban, és fogd fel egy lehetőségként önmagad fejlesztésére.
Előfordul, hogy úgy érezzük, falnak megyünk a környezetünk makacsságától, vagy épp mások jegyzik meg rólunk ugyanezt. Ez a horoszkóp most nem kímél téged, hanem kendőzetlenül leleplezi a legrosszabb tulajdonságod. Itt az idő, hogy szembenézz a születési csillagjegyed legszörnyűbb jellemvonásaival. Felkészültél?
Kosként tele vagy spontaneitással, ami nagyon izgalmas neked és a körülötted élőknek is. A tulajdonságaid közé tartozik ugyanakkor az is, hogy könnyen bajba sodrod magad. Folyton ég benned a tűz, ezért hajlamos vagy hevesen reagálni és hirtelen döntéseket meghozni, amelyeket később lehet, hogy megbánsz. Gondold át kétszer, mit szeretnél, mielőtt cselekszel!
Ha Bika csillagjegyben születtél, kitartó vagy és a stabilitás az erősséged. A legnagyobb erősséged ugyanakkor a legnagyobb gyengeséged is, ami a merevség. Habár határozott jellem vagy, sokszor nem ez hajt egy vitában, hanem a büszkeséged. Az univerzum azt üzeni, ne félj a változástól: ha a többiek már továbbléptek, te se folytasd ugyanazt a csatát!
Ikrek jegyűként az életelemed a beszélgetés és az állandó pörgés. A baj csak az, hogy ez sokszor következetlenségbe vagy könnyelműségbe csap át, ezért az emberek úgy érezhetik, hogy nem tudják, mire számíthatnak tőled. Figyelj, hogy mikor, mit reagálsz, mert ami neked szabadság, az másnak a káoszt jelentheti!
Rák jegyűként mindig te vagy az, aki a legérzelmesebben reagál. Te vagy a legempatikusabb, te éled meg a legmélyebben az érzéseket. Ennek következtében azonban előfordul, hogy bűntudatot keltesz másokban, mert attól rettegsz, hogy elveszíted őket. Inkább kommunikálj az érzéseidről, minthogy passzív-agresszív módon védekezz, ha rosszul érzed magad.
Ha Oroszlán jegyében születtél, akkor biztos, hogy könnyedén a figyelem középpontjába kerülsz. Ezt nem is bánod, mert szeretsz ragyogni, és jó is vagy benne. Hajlamos vagy azonban a túlérzékenységre, és ha valaki elhomályosít, könnyen megsértődsz. Ne vágyj mindig mások elismerésére, nem kell kompenzálnod semmit!
Szűzként a legnagyobb erőd a rendezettségedben és analitikus gondolkodásodban rejlik. Ebből fakad, hogy sosem vagy elégedett magaddal – de sajnos másokkal sem. Ne mérgezze meg az életed a perfekcionizmusod. Vigyázz, még a végén a szeretetnyelved is a kritika lesz.
Mérleg jegyűként te vagy maga a harmónia. Folyton a békét kutatod. Ez azért is van, mert annyira félsz a konfliktustól, hogy inkább nem foglalsz állást. Ha állandóan kompromisszumokat kötsz, nem fogsz fejlődni. Ne szorítsd folyton háttérbe a saját igényeid és igazságérzeted, mert különben sosem leszel teljesen elégedett!
Ha Skorpió vagy, az azt jelenti, hogy imádod a szenvedélyt, ennélfogva intenzíven reagálsz a téged ért bántásokra is. Elég egy apró hiba, és te máris vérre menő küzdelembe kezdesz, az ellenséged pedig egy életen át tartó bosszúhadjáratra készülhet. Ideje megtanulnod megbocsátani; te is kiegyensúlyozottabban élhetsz, ha elengeded a múltat!
Nyilasként semmi másra nem vágysz, csak a szabadságra, amit általában könnyen el is érsz. Az ára, hogy nem vállalsz hosszú távú elköteleződést. Mindegy, hogy munkáról, párkapcsolatról vagy családról van-e szó – szeretsz kibújni a felelősség alól. Ne hagyd, hogy a szabadságvágyad elvegye minden időd a szeretteidtől, mert a végén még egyedül maradsz.
Bak jegyűként te vagy a legcéltudatosabb csillagjegy, csakhogy ez sokszor odáig vezet, hogy elfelejted közben élvezni az életet. Ha van egy célod, képes vagy mindent a háttérbe szorítani, amíg el nem éred. Ne hagyd, hogy a céltudatosságod kontrollmániába és ridegségbe csapjon át!
Vízöntőként újító szellem vagy, és ezért fontos neked a tér és a szabadság, amiben nyugodtan dolgozhatsz. Emiatt sokszor nem engeded elég közel magadhoz az embereket. Ne sodródj túl messzire, mert lehet, hogy társak nélkül szabadabban mozogsz, de könnyen egyedül is érezheted magad, ha baj történik.
Ha Halak csillagjegyben születtél, akkor szeretsz álmodozni, és nagyon tudsz szeretni. Könnyen beleesel viszont abba a hibába, hogy azt képzeled bele dolgokba, amit csak szeretnél. A valóság pedig mintha egy másik univerzum lenne.
