Horoszkóp: ez a legveszélyesebb tulajdonságod a csillagjegyed alapján

Valami egészen sötét is rejtőzik minden csillagjegy szülöttében.

A rossz tulajdonságok a jókhoz hasonlóan kiolvasható a horoszkópból.

A cikkben jegyekre bontva elolvashatod, kinek mi a legrosszabb jellemvonása.

Nincs többé köntörfalazás, eljött az idő, hogy a rossz dolgokat is feltárja a horoszkópod. Keresd meg a saját csillagjegyed, de bármit is olvasol, ne ess pánikba! Próbáld felismerni az igazságot a leírtakban, és fogd fel egy lehetőségként önmagad fejlesztésére.

A horoszkópodba van kódolva, hogy milyen tulajdonságaid vannak. Most végre szembenézhetsz a kegyetlen igazsággal.

Mit üzen a horoszkópod a negatív tulajdonságaidról?

Előfordul, hogy úgy érezzük, falnak megyünk a környezetünk makacsságától, vagy épp mások jegyzik meg rólunk ugyanezt. Ez a horoszkóp most nem kímél téged, hanem kendőzetlenül leleplezi a legrosszabb tulajdonságod. Itt az idő, hogy szembenézz a születési csillagjegyed legszörnyűbb jellemvonásaival. Felkészültél?

Kos (03.21–04.19) – Túlzott impulzivitás

Kosként tele vagy spontaneitással, ami nagyon izgalmas neked és a körülötted élőknek is. A tulajdonságaid közé tartozik ugyanakkor az is, hogy könnyen bajba sodrod magad. Folyton ég benned a tűz, ezért hajlamos vagy hevesen reagálni és hirtelen döntéseket meghozni, amelyeket később lehet, hogy megbánsz. Gondold át kétszer, mit szeretnél, mielőtt cselekszel!

Bika (04.20–05.20) – Makacsság

Ha Bika csillagjegyben születtél, kitartó vagy és a stabilitás az erősséged. A legnagyobb erősséged ugyanakkor a legnagyobb gyengeséged is, ami a merevség. Habár határozott jellem vagy, sokszor nem ez hajt egy vitában, hanem a büszkeséged. Az univerzum azt üzeni, ne félj a változástól: ha a többiek már továbbléptek, te se folytasd ugyanazt a csatát!

Ikrek (05.21–06.21) – Megbízhatatlanság

Ikrek jegyűként az életelemed a beszélgetés és az állandó pörgés. A baj csak az, hogy ez sokszor következetlenségbe vagy könnyelműségbe csap át, ezért az emberek úgy érezhetik, hogy nem tudják, mire számíthatnak tőled. Figyelj, hogy mikor, mit reagálsz, mert ami neked szabadság, az másnak a káoszt jelentheti!

Rák (06.22–07.22) – Túlérzékenység, érzelmi befolyásolás

Rák jegyűként mindig te vagy az, aki a legérzelmesebben reagál. Te vagy a legempatikusabb, te éled meg a legmélyebben az érzéseket. Ennek következtében azonban előfordul, hogy bűntudatot keltesz másokban, mert attól rettegsz, hogy elveszíted őket. Inkább kommunikálj az érzéseidről, minthogy passzív-agresszív módon védekezz, ha rosszul érzed magad.