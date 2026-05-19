Ízekre szedik Szoboszlai Dominikot az új Instagram-fotói miatt

Finoman szólva sem nyerték el a Liverpool-szurkolók tetszését Szoboszlai Dominik legújabb Instagram-fotói. A 25 éves magyar válogatott középpályás mindössze néhány órával az Aston Villa elleni vereség után egy gyorséttermet népszerűsített a közösségi médiában.

Nem az Aston Villa-Liverpool (4-2) bajnoki volt Szoboszlai Dominik legjobb mérkőzése. A második hazai gól előtt elcsúszott és labdát veszített, de olyan is volt, hogy két szabálytalanságot követett el egy perc alatt. Mégsem a teljesítménye miatt szedik ízekre – hiszen a szezonban még így is ő a csapat legjobbja –, hanem azért, mert néhány órával később szponzorált fotók jelentek meg az Instagram-oldalán. Az egyik képen például egy magánrepülőgépen eszik gyorséttermi kaját. A bejegyzés valószínűleg szerződéses és ütemezett volt, de a szurkolók szerint nagyon rossz volt az időzítés.

Esküszöm, Szoboszlai Dominikot a csapatkapiányi karszalag közelébe sem akarom látni

– özönlöttek az ilyen és ehhez hasonló kommentek. Bár a legtöbben valószínűleg túlreagálták a történteket, még a kevésbé indulatos drukkerek is úgy érzik, hogy Szoboszlai egy szerencsésebb időzítéssel elkerülhette volna, hogy célkeresztbe kerüljön.

Fel kellett volna ismernie, hogy a szurkolók keseregnek az újabb kijózanító vereség után, és nem akarnak fizetett posztokat látni játékosaiktól egy magánrepülőgépen

– fogalmazott a This Is Anfield újságírója, aki azt javasolta a magyar középpályásnak, várjon még egy kicsit, mielőtt ilyesmiket tesz.

