Ez a titka a dús és illatos levendulabokornak – Szinte minden szomszédod a csodájára jár majd

A levendula egy mediterrán, illatozó álom a kertben, de sokan csalódnak benne, amiért pár év után felkopaszodik, megritkul és jóval kevesebb virágot hoz, mint fiatalkorában. Pedig ez a virág jóval tovább díszíthetné az otthonokat, ha megfelelő gondozást kapna. A dús, virágokkal teli szépség titka a levendula metszése: eláruljuk, hogyan csináld, hogy a lehető legjobb legyen a végeredmény!

A levendula metszése: kertésztitok a dús, illatozó bokorhoz!

Fotó: 123RF

A dús és illatos bokor titka: a levendula metszése lépésről lépésre

A levendula nem igényel túl sok törődést, de nem szabad teljesen magára hagyni sem. A legtöbben elkövetik azt a hibát, hogy a növény elültetése után évekig hozzá sem érnek. Ennek az lesz az eredménye, amit rengeteg kertben látni: a levendulabokor elfásodik, megritkul, és kizárólag a felső részein hoz virágokat.

Ezzel szemben egy jól karbantartott levendula évekkel később is tömött, gömbölyű formát tart, és minden évben bőségesen virágzik. Mutatjuk, mi a titka annak, hogy a növény megtartsa e jó szokásait!

A levendula tavaszi metszése

A titok a helyes metszés, amit évente legalább egyszer, de inkább kétszer érdemes elvégezni.

Mi történik, ha nem metszed? A metszés elhagyása a legnagyobb és leggyakoribb hiba a levendula gondozása során. Ha nem metszed, a növény: elöregszik

kopaszodik

egyre kevesebb virágot hoz

elveszíti tömött formáját

Tavasszal, amikor már látszanak az első friss hajtások, de a növény még nem kezdett el teljes erővel növekedni, a tavalyi, elfásodott részeket vissza kell vágni a zöld, élő hajtások fölött kb. 2–3 centiméterrel. Az elszáradt, beteg részeket pedig teljesen el kell távolítani.

Az idősebb töveket körülbelül egyharmadukig kell visszavágni, így serkenthető az új hajtások növekedése és a bokrosodás.

Fontos: a fás részbe ne vágj bele, mert onnan a levendula már nem hajt ki újra!

A levendula nyári metszése

A virágzás után érdemes ismét egy kisebb metszést végezni. Ilyenkor az elnyílt virágokat távolítsd el, a hajtásokat pedig vágd vissza körülbelül a felükig. Ez segít megelőzni a levendula felkopaszodását és megtartani a gömbölyded formát. Emellett a növény így megerősödhet, mert nem a magérlelésre koncentrálja az energiáit.