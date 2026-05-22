Levendula metszését végző nő a kertben.

Ez a titka a dús és illatos levendulabokornak – Szinte minden szomszédod a csodájára jár majd

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 08:45
A te kertedben is illatozik a lila csodabokor? Akkor van egy fontos kertészeti titok, amit neked is érdemes tudnod a levendula metszése kapcsán. Cikkünkben most megmutatjuk, hogyan érheted el, hogy a növényed dúsabb és egészségesebb legyen, és még hosszú ideig ontsa magából az illatos virágokat!
Ripszám Boglárka
A levendula egy mediterrán, illatozó álom a kertben, de sokan csalódnak benne, amiért pár év után felkopaszodik, megritkul és jóval kevesebb virágot hoz, mint fiatalkorában. Pedig ez a virág jóval tovább díszíthetné az otthonokat, ha megfelelő gondozást kapna. A dús, virágokkal teli szépség titka a levendula metszése: eláruljuk, hogyan csináld, hogy a lehető legjobb legyen a végeredmény!

A levendula metszése: kertésztitok a dús, illatozó bokorhoz!
  • A levendula gondozásának elhanyagolása a növény megritkulásához és a virágzás visszaeséséhez vezet.
  • A megfelelő metszéssel még dúsabb és illatosabb lehet a bokor.
  • Ezekkel a lépésekkel tele lehet virággal a mediterrán növény.

A dús és illatos bokor titka: a levendula metszése lépésről lépésre

A levendula nem igényel túl sok törődést, de nem szabad teljesen magára hagyni sem. A legtöbben elkövetik azt a hibát, hogy a növény elültetése után évekig hozzá sem érnek. Ennek az lesz az eredménye, amit rengeteg kertben látni: a levendulabokor elfásodik, megritkul, és kizárólag a felső részein hoz virágokat.

Ezzel szemben egy jól karbantartott levendula évekkel később is tömött, gömbölyű formát tart, és minden évben bőségesen virágzik. Mutatjuk, mi a titka annak, hogy a növény megtartsa e jó szokásait!

A levendula tavaszi metszése

A titok a helyes metszés, amit évente legalább egyszer, de inkább kétszer érdemes elvégezni.

Mi történik, ha nem metszed?

A metszés elhagyása a legnagyobb és leggyakoribb hiba a levendula gondozása során. Ha nem metszed, a növény:

  • elöregszik
  • kopaszodik
  • egyre kevesebb virágot hoz
  • elveszíti tömött formáját

Tavasszal, amikor már látszanak az első friss hajtások, de a növény még nem kezdett el teljes erővel növekedni, a tavalyi, elfásodott részeket vissza kell vágni a zöld, élő hajtások fölött kb. 2–3 centiméterrel. Az elszáradt, beteg részeket pedig teljesen el kell távolítani.

Az idősebb töveket körülbelül egyharmadukig kell visszavágni, így serkenthető az új hajtások növekedése és a bokrosodás.

Fontos: a fás részbe ne vágj bele, mert onnan a levendula már nem hajt ki újra!

A levendula nyári metszése

A virágzás után érdemes ismét egy kisebb metszést végezni. Ilyenkor az elnyílt virágokat távolítsd el, a hajtásokat pedig vágd vissza körülbelül a felükig. Ez segít megelőzni a levendula felkopaszodását és megtartani a gömbölyded formát. Emellett a növény így megerősödhet, mert nem a magérlelésre koncentrálja az energiáit.

Bors-tipp: a levendula illata akkor a legerősebb, amikor a virágok éppen bontják a bimbóikat – Ilyenkor érdemes szedni a növényből, és akár ízletes házi szörp is készülhet belőle!
Mivel a levendula egy mediterrán növény, sok-sok napfényre van szüksége. Árnyékos helyen megnyúlik, szegényesen virágzik, és illata is kevésbé lesz intenzív. Igazán szép és illatos akkor lesz a levendula, ha napos, meleg környezetbe ülteted, egy jó vízáteresztő talajba.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
