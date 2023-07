3+1 tipp: nem csak a konyhában, a fürdőszobában is használhatod a levendulát

3. Levendulás olívaolaj

A levendulát idehaza nem igazán szoktuk fűszernövényként használni, pedig a mediterrán konyha egyik nagyon kedvelt ízesítője – például fűszerkeverékek népszerű eleme is. De akár levendulás olajat is készíthetünk belőle, ha 250 ml olívaolajba beledugunk 2-2 szál kakukkfüvet és levendulát, majd 2 hétig sötét helyen érleljük. Nagyon feldobja a szokásos salátát, de grillezéskor is jó szolgálatot tehet.

3+1. Levendulás fürdőbomba

Nem csupán a konyhában, de a szépségápolás területén is hű társunk lehet a levendula. Azt ugyan nem mondjuk, hogy főzzünk belőle szappant, mert az kicsit macerás, ám fürdőbombát gyorsan és egyszerűen készíthetünk belőle. Ehhez picit több hozzávaló kell, de megéri, mert a házi fürdőbomba bőrbarát, kemikáliáktól mentes, nyugtató hatású, csak élelmiszer-minőségű hozzávalókat tartalmaz (kivéve, ha teszünk bele illóolajat) és a gyerekek is imádni fogják a vízben pezsgő kis golyókat, kockákat. A pontos receptet itt találod meg hozzá.

Reméljük, mindenkinek megjött a kedve, hogy ne csak fotózza vagy szüretelje a levendulát, de valamit készítsen is a szezon legkedveltebb virágából - írja a life.hu.